Komentarz giełdowy: Nasdaq wysysa kapitał. Klasyczne spółki pójdą w odstawkę?

Optymizm na światowych rynkach rozpędza się dzięki kolejnej serii solidnych wyników na Wall Street oraz sygnałach z Białego Domu, że na Bliskim Wschodzie może dojść do kolejnej deeskalacji. Najnowsze komentarze Sekretarza Skarbu USA Scotta Bessenta na temat otwarcia Cieśniny Ormuz oraz pierwszy od prawie miesiąca spadek kontraktów na ropę poniżej 80 dolarów za baryłkę dały indeksom impuls do kolejnej, zwycięskiej sesji.

Na Wall Street obserwujemy silny skok apetytu na ryzyko i powrotu dużej części kapitału do bardziej zmiennych spółek technologicznych. Kontrakty na Nasdaq szybują ok. 2,1%, przedłużając odbicie od wyznaczonego w ostatni czwartek trzymiesięcznego dołka do skumulowanych 8,4%. Po tygodniach słabości na spółkach sektora półprzewodników, do czołówki wzrostów wracają dziś takie imiona jak SanDisk (+8%), AMD (+6,4%) czy Marvell Technology (+10%).

Wyniki te nie mogą się jednak równać z championem dzisiejszej sesji, tj. Palantirem. Kontrowersyjna spółka z sektora oprogramowania, dostarczająca rozwiązania z zakresu analizy danych i platform AI, szybuje aktualnie 25% w reakcji na publikację najnowszego raportu finansowego. W ostatnich miesiącach na akcjach Palantira ciążyły pokaźne krótkie pozycje Michaela Burry’ego, kosmiczny wskaźnik Forward P/E (ok. 113 po poprzednich wynikach, zdecydowanie w czołówce sektora) oraz obawy o dywersyfikacje portfela zamówień, który zachwycał w dużej mierze dzięki zamówieniom federalnym. Wyniki spółki wyszły jednak obawom na przekór. Wzrost zysków od klientów komercyjnych, spadek udziału 20 największych klientów w przychodach oraz podniesienie prognoz na Q3 wystarczyły, aby przełamać stagnację na akcjach, nawet jeśli spółka wciąż posiada znacznie mniejszą bazę użytkowników niż Salesforce czy Databricks.

Choć euforia na spółkach technologicznych wysysa kapitał z takich sektorów jak ochrona zdrowia, dobra konsumenckie czy energia (tutaj czynnikiem jest również spadek cen ropy), to pozostałe indeksy na Wall Street nie zostają w tyle. Zarówno kontrakty na S&P 500, jak i skupionego na klasycznych biznesach Dow Jonesa (DJIA) zyskują ok. 1,2%, osiągając tym samym nowe historyczne szczyty.

Gwiazdą DJIA jest dzisiaj Caterpillar (+4,6%), który odnotował silny wzrost przychodów zarówno w sektorze konstrukcyjnym, jak i energetycznym oraz 50-procentowy skok sprzedaży w Ameryce Północnej. Odporność i mniejsza zmienność DJIA podczas ostatniego epizodu głębokiego pesymizmu na Wall Street oraz solidne wyniki przemysłowego giganta podkreślają tym samym wartość dodaną sektorowej dywersyfikacji oraz siły klasycznych biznesów nawet na rynku pochłoniętym przez AI.

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Aleksander Jabłoński

Analityk Rynków Finansowych XTB