Koreańskie ETF-y źródłem strachu na Wall Street 📉 Akcje Samsung toną 10% - co dalej z S&P 500?

Net Gamma Exposure na S&P 500 spadł o 44% w ciągu jednej sesji, a poziom 7470 pkt (zaledwie 2 pkt poniżej zamnięcia z poniedziałku 22 czerwca) pozostaje ważną granicą między stabilizacją a potencjalnym wzrostem zmienności.

Goldman Sachs szacuje, że 5% ruch rynku może wymusić rebalancing w funduszach o wartości około 4,7 mld USD, czyli około 13% dziennego obrotu na koreańskiej giełdzie.

Aktywa koreańskich ETF-ów lewarowanych osiągnęły rekordowe 40 mld USD na fali euforii wokół trendu AI, a niemal połowa ekspozycji pochodzi z funduszy zagranicznych - indeks tracił dziś prawie 10% w jedną sesję

Inwestorzy próbują ocenić momentum Wall Street skupiają się głównie na amerykańskich opcjach, przepływach związanych z gammą dealerów oraz wpływie kwartalnego wygasania instrumentów pochodnych (OPEX) na indeks S&P 500. Tymczasem Goldman Sachs wskazuje na potencjalnie nowe źródło ryzyka, czyli gwałtownie rosnący rynek lewarowanych ETF-ów w Korei Południowej. Według danych banku aktywa zgromadzone w koreańskich ETF-ach lewarowanych osiągnęły rekordowe 40 mld USD. Co istotne, niemal połowa tej ekspozycji pochodzi z funduszy notowanych poza Koreą, co dodatkowo zwiększa skalę potencjalnych przepływów transgranicznych.

Spadki obserwujemy dziś m.in. na akcjach koreańskiego giganta Samsung (SMSN.UK) i wydaje się, że Korea pełni dziś funkcję doskonałego "papierka lakmusowego" ryzyka koncentracji na rynkach globalnych - bez gigantów typu Samsung, SK Hynix czy LG Electronics koreański indeks akcji notowany byłby dziś niemal płasko - tymczasem wzrósł o prawie 90% od początku roku po tym, jak rynek zaczął postrzegać koreańskie spółki jako kluczowe dla ekspansji sztucznej inteligencji. Jutro wyniki po sesji w USA poda bardzo ważny dla hossy na rynku układów pamięci Micron Technology, a w piątek rynek pozna odczyt inflacji PCE z USA.

Źródło: xStation5

Dealer gamma ponownie staje się problemem

Analiza struktury opcyjnej wg. danych Alphatica na S&P 500 pokazuje, że po kwartalnym wygasaniu opcji część ochronnych pozycji została odbudowana niezwykle szybko. Łączny poziom Net Gamma Exposure (GEX) spadł w ciągu jednej sesji o 44% z 313 mln USD do 176 mln USD. Oznacza to, że rynek posiada obecnie znacznie słabszą "poduszkę stabilizującą" niż jeszcze kilka dni temu. Jednocześnie instytucje agresywnie dokupują opcje put blisko bieżących poziomów indeksu:

strike 7400 otrzymał około 46 mln USD nowej gammy put,

strike 7450 otrzymał około 39 mln USD nowej gammy put,

wskaźnik Put/Call Volume wzrósł do 1,53.

To sugeruje, że duzi inwestorzy nie zabezpieczają się przed odległym scenariuszem kryzysowym, ale przed spadkami mogącymi pojawić się w każdej chwili.

Dlaczego poziom 7470 punktów jest tak ważny?

Według analiz Alphatica dealer gamma tzw. gamma flip dla S&P 500 znajduje się obecnie w okolicach 7470 punktów, czyli praktycznie na poziomie ostatniego zamknięcia rynku. Powyżej tego poziomu dodatnia gamma dealerów działa stabilizująco i sprzyja ruchowi w kierunku kolejnych stref oporu:

7575 pkt,

7600 pkt,

7700 pkt,

7800 pkt.

Jednak spadek poniżej 7470 punktów może uruchomić efekt odwrotny. W takim scenariuszu dealerzy zmuszeni są sprzedawać kontrakty wraz ze spadkiem rynku, co dodatkowo zwiększyłoby zmienność i być może przyspieszyło ruch w dół, jeśli nie nadeszłaby szybka kontra popytu. Najsilniejsze strefy przyspieszające spadki znajdują się obecnie przy 7450, oraz 7400 punktach.

Źródło: Alphatica.io

Korea może zwiększyć skalę ruchów

Goldman Sachs zwraca uwagę, że rekordowa popularność lewarowanych ETF-ów w Korei może dodatkowo zwiększać zmienność światowych rynków. Przy ruchu rynku wynoszącym 5% dealerzy obsługujący koreańskie ETF-y mogliby zostać zmuszeni do przeprowadzenia rebalancingu o wartości około 4,7 mld USD. To odpowiada mniej więcej 13% średniego dziennego obrotu na koreańskim rynku akcji. Jeszcze bardziej imponująco wyglądają dane dla pojedynczych spółek.

Według Goldman Sachs największe przepływy mogłyby dotknąć kluczowych koreańskich gigantów technologicznych. Potencjalny rebalancing dealerów przy 5-procentowym ruchu rynku wynosi:

SK Hynix – około 2,0 mld USD,

Samsung Electronics – około 1,45 mld USD.

Przepływy te odpowiadają odpowiednio około 25% oraz 21% średniego miesięcznego wolumenu obrotu tymi spółkami. Oznacza to, że nawet jeśli fundamenty przedsiębiorstw pozostaną niezmienione, sam mechanizm działania ETF-ów lewarowanych może chwilowo generować bardzo silne ruchy cenowe.

Czy czeka nas Volmageddon?

Na razie nie ma sygnałów sugerujących ekstremalny strach, a US500 cofnął się ok. 170 punktów z lokalnego maksimum. Jednak połączenie szybko odbudowywanej negatywnej gammy na amerykańskich opcjach oraz rekordowej ekspozycji ETF-ów lewarowanych w Azji tworzy środowisko podatne na gwałtowne ruchy. Podobnie niższa płynność w okresie letnim pozostaje ryzykiem. Nawet stosunkowo niewielki impuls makroekonomiczny tj. słabsze dane inflacyjne, jastrzębi Fed czy rozczarowujące wyniki spółek technologicznych może uruchomić mechanizmy automatycznego hedgingu i rebalancingu po obu stronach Pacyfiku. Najbliższe dni mogą być testem nie tylko dla poziomu 7470 punktów na S&P 500, ale dla odporności globalnego rynku na coraz większy udział strategii mechanicznych i lewarowanych produktów inwestycyjnych. Kontrakt na S&P 500 traci przed otwarciem giełdy w USA, ale wolumen jest relatywnie niewielki - kluczowe może okazać się to, co wydarzy się w ciągu pierwszych 20-30 minut po otwarciu rynku w USA>

Źródło: xStation5