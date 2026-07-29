🚨US500: Największy zwrot akcji od 23 lat?

Indeks S&P 500 na moment w pełni odrobił ponad 1-procentową wyprzedaż i wyszedł na plus podczas konferencji prasowej szefa Fedu. Choć sam kontrakt US500 pozostaje znowu pod presją, to obecnie technicznie obserwujemy wyraźny cień świecy, który wskazuje na potencjalne ożywienie, jeśli wyniki Big Techów dostarczą paliwo do wzrostów. Jeśli na koniec sesji będziemy mieli zielony kolor w notowaniach indeksu kasowego, będzie to największe odwrócenie trendu w dniu decyzji FOMC od ponad 20 lat (według wyliczeń Wall Street Journal). Co wywołało tak gwałtowne odbicie? Brak podwyżki stóp procentowych: FOMC przegłosował (stosunkiem głosów 9 do 3) pozostawienie głównej stopy bez zmian w przedziale 3,5%–3,75%. Decyzja ta przyniosła dużą ulgę inwestorom obawiającym się niespodziewanego podniesienia stóp z powodu rosnących cen ropy.

Rynki wykonały pracę za Fed: Kevin Warsh zaznaczył, że rynkowe stopy procentowe i rentowności obligacji same zauważalnie wzrosły w ostatnich miesiącach, stwierdzając, że rynek wykonuje spory kawałek pracy za bank centralny. Skoro rynkowe stopy wzrosły, nie widać potrzeby w natychmiastowej podwyżce.

Fed nie spieszy się z ruchem: Inwestorzy zinterpretowali te słowa jednoznacznie – przewodniczący Fedu nie widzi potrzeby pośpiesznego podnoszenia krótkoterminowych stóp procentowych, którymi bezpośrednio steruje bank.

Reakcja aktywów: Rentowności obligacji skarbowych spadły na krótkim końcu (ale wzrosły na długim), a inwestorzy ruszyli do kupowania akcji, napędzając odbicie na S&P 500 oraz Nasdaq. US500 wyraźnie odbija. Spadają krótkoterminowe rentowności, ale rosną długoterminowe, co pokazuje, że stopy procentowe mogą nie wzrosnąć, ale w dłuższym terminie obawia się inflacji. Źródło: xStation5



Michał Stajniak Wicedyrektor Działu Analiz Wicedyrektor Działu Analiz. W XTB od 2014 roku. Posiadacz prestiżowego certyfikatu CFA. Absolwent kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. Specjalista rynku surowcowego. Częsty gość w mediach branżowych. Przejdź do eksperta

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