Lockheed Martin i RTX podnoszą prognozy 🚀 Akcje zbrojeniowych firm zyskują

Akcje amerykańskich gigantów zbrojeniowych rosną po publikacji bardzo mocnych wyników za II kwartał. Zarówno Lockheed Martin, jak i RTX pobiły oczekiwania analityków pod względem przychodów i zysków oraz podniosły całoroczne prognozy. Wyniki potwierdzają, że globalny boom na wydatki obronne nadal przekłada się na rekordowy napływ zamówień i poprawę wyników finansowych największych producentów uzbrojenia.

Kluczowe fakty

Lockheed Martin zwiększył przychody o 11% r/r do 20,06 mld USD, osiągając zysk 7,94 USD na akcję i podnosząc prognozy na cały 2026 rok.

RTX odnotował wzrost sprzedaży o 14% r/r do 24,71 mld USD, a skorygowany EPS wzrósł do 1,89 USD. Spółka ponownie podniosła prognozy przychodów, zysków i wolnych przepływów pieniężnych.

Łączny portfel zamówień obu spółek przekracza już 500 mld USD, co pokazuje, że popyt na uzbrojenie nadal przewyższa możliwości produkcyjne branży.

Lockheed Martin korzysta na wzroście produkcji rakiet i amunicji

Lockheed Martin wypracował w drugim kwartale 20,06 mld USD przychodów, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 1,84 mld USD, a zysk na akcję wzrósł do 7,94 USD, wyraźnie przewyższając oczekiwania rynku.

Wzrost był widoczny praktycznie we wszystkich segmentach działalności, w tym w lotnictwie wojskowym, systemach rakietowych, rozwiązaniach kosmicznych oraz systemach misji. Zarząd podkreśla, że rosnące tempo produkcji amunicji i pocisków rakietowych pozostaje jednym z głównych motorów wzrostu.

Spółka podniosła również prognozę na cały 2026 rok, oczekując przychodów na poziomie 79,75-81,75 mld USD oraz zysku 29,95-30,65 USD na akcję. Portfel zamówień wzrósł do około 230 mld USD, zapewniając bardzo wysoką widoczność przyszłych przychodów.

Akcje spółki notowane są w pobliżu 542 USD w handlu przed otwarciem giełdy, co sugeruje potencjalny test siły trendu i 200-sesyjnej średniej EMA200 (czerwona linia), oddzielającej trend spadkowy od wzrostowego.

Źródło: xStation5

RTX korzysta jednocześnie z boomu w lotnictwie i wydatkach obronnych

RTX również opublikował wyniki przewyższające konsensus. Przychody wzrosły o 14% r/r do 24,71 mld USD, a skorygowany zysk na akcję osiągnął 1,89 USD. W przeciwieństwie do wielu producentów uzbrojenia spółka korzysta z dwóch niezależnych źródeł wzrostu - rosnących wydatków wojskowych oraz utrzymującego się ożywienia w światowym lotnictwie cywilnym.

Sprzedaż segmentu Raytheon zwiększyła się o 18%, Pratt & Whitney o 16%, natomiast Collins Aerospace o 8%. Jednocześnie RTX podniosł prognozy całorocznych przychodów do 95-96 mld USD oraz oczekiwanego skorygowanego EPS do 7,10-7,25 USD.

Akcje w handlu przed otwarciem rynku notowane są przy 204 USD tj. w pobliżu historycznych maksimów. Jeśli akcje otworzą się na tym poziomie, walor odbije o ok. 20% z lokalnego dołka w maju.

Źródło: xStation5

Rekordowe portfele zamówień pokazują, że ograniczeniem staje się produkcja, a nie popyt

Najważniejszym sygnałem płynącym z obu raportów nie są same wyniki kwartalne, lecz skala napływu nowych kontraktów.

Lockheed Martin zakończył kwartał z portfelem zamówień o wartości około 230 mld USD, natomiast RTX zwiększył backlog do rekordowych 289 mld USD, z czego około 119 mld USD przypada na kontrakty obronne. Łącznie oznacza to ponad 519 mld USD przyszłych zamówień oczekujących na realizację.

Dla inwestorów jest to kolejny dowód, że obecnie największym ograniczeniem światowego sektora zbrojeniowego nie jest brak popytu ani finansowania. Coraz większym wyzwaniem staje się zdolność producentów do szybkiego zwiększania mocy produkcyjnych rakiet, pocisków, systemów obrony przeciwlotniczej i amunicji, aby sprostać wieloletnim programom dozbrajania państw NATO oraz odbudowie zapasów wojskowych.