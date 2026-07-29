Meta przed wynikami: Czy reklama sfinansuje ambicje wokół AI?

Meta opublikuje dziś po zakończeniu sesji wyniki za drugi kwartał. Spółka wchodzi w publikację z wysokimi oczekiwaniami rynku, ale również z rosnącą presją dotyczącą skali inwestycji w sztuczną inteligencję.

Dotychczas inwestorzy byli skłonni akceptować agresywny wzrost nakładów, ponieważ AI wspierała najważniejszy biznes Mety, czyli reklamę. Lepsze systemy rekomendacyjne, skuteczniejsze targetowanie oraz automatyzacja tworzenia kampanii mogą zwiększać zaangażowanie użytkowników, liczbę wyświetleń i wartość reklam.

Dziś rynek oczekuje jednak czegoś więcej. Meta musi pokazać, że ogromne inwestycje w centra danych, moc obliczeniową i rozwój własnych modeli AI mogą w przyszłości stworzyć nowe źródła przychodów.

W ostatnich tygodniach szczególne zainteresowanie wzbudziły informacje dotyczące potencjalnego rozwoju przez Metę własnej infrastruktury AI oraz możliwości udostępniania mocy obliczeniowej podmiotom zewnętrznym. Taki ruch mógłby otworzyć przed spółką nowy biznes zbliżony do usług AI Cloud i pozwolić lepiej wykorzystać infrastrukturę budowaną obecnie na potrzeby własnych modeli oraz produktów.

Pojawiły się również informacje dotyczące prac nad własnymi układami obliczeniowymi. W długim terminie rozwój własnych chipów mógłby ograniczyć zależność Mety od zewnętrznych dostawców i poprawić efektywność kosztową infrastruktury AI. Na obecnym etapie rynek będzie jednak potrzebował konkretnych informacji dotyczących harmonogramu, skali oraz praktycznego zastosowania tych rozwiązań. Sama zapowiedź nie wystarczy, aby zmienić ekonomię ogromnych inwestycji.

Dzisiejszy raport będzie więc sprawdzianem nie tylko wyników reklamowych, lecz również wiarygodności długoterminowej strategii AI.

Źródło: XTB Research

Najważniejsze oczekiwania finansowe

Przychody: 60,24 mld USD Przychody reklamowe: 59,07 mld USD Przychody segmentu Family of Apps: 59,77 mld USD Przychody Reality Labs: 428,7 mln USD Pozostałe przychody: 863,3 mln USD

Zysk operacyjny: 21,50 mld USD Zysk operacyjny Family of Apps: 26,11 mld USD Strata operacyjna Reality Labs: 4,45 mld USD

Marża operacyjna: 35,6%

EPS: 7,15 USD

Wzrost liczby wyświetleń reklam: około 14,6% r/r

Wzrost średniej ceny reklamy: około 11,7% r/r

Prognoza na kolejny kwartał

Oczekiwane przychody w trzecim kwartale: 63,17 mld USD

Szacowany CapEx w trzecim kwartale: 38,88 mld USD

Szacowany CapEx w całym roku: 135,79 mld USD

Prognozowane całkowite koszty w całym roku: 163,02 mld USD

Konsensus zakłada bardzo mocny kwartał

Według konsensusu rynkowego Meta ma osiągnąć w drugim kwartale około 60,2 mld USD przychodów, a zysk na akcję ma wynieść 7,15 USD. Zdecydowana większość sprzedaży nadal będzie pochodzić z reklamy, a konsensus zakłada około 59,1 mld USD przychodów reklamowych. To pokazuje, że mimo rosnącego znaczenia AI fundamentem biznesu Mety pozostaje skala platform społecznościowych i zdolność do skutecznej monetyzacji ogromnej bazy użytkowników.

Rynek oczekuje jednocześnie wzrostu liczby wyświetleń reklam oraz wzrostu średniej ceny reklamy. Połączenie rosnącego wolumenu reklam i wyższych cen może przełożyć się na bardzo mocną dynamikę przychodów.

Tak wysokie oczekiwania oznaczają jednak, że samo osiągnięcie konsensusu może nie wystarczyć. Inwestorzy będą szukać wyraźnego pozytywnego zaskoczenia, zarówno w przychodach i EPS, jak i w komentarzu dotyczącym kolejnych kwartałów. Meta musi pokazać, że AI nie tylko wspiera obecny model reklamowy, ale również zwiększa potencjał wzrostu spółki w przyszłości.

Reklama pozostaje fundamentem, AI ma zwiększać jej efektywność

Najważniejszym źródłem przychodów Mety pozostaje segment Family of Apps, obejmujący między innymi Facebook, Instagram, Messenger i WhatsApp.

Skala tego ekosystemu jest ogromna. Konsensus zakłada, że średnia dzienna liczba użytkowników usług Family of Apps wyniesie około 3,61 mld. Tak duża baza użytkowników daje Mecie wyjątkową przewagę w zakresie danych, dystrybucji oraz możliwości wdrażania rozwiązań AI.

Sztuczna inteligencja może zwiększać wartość biznesu reklamowego na kilku poziomach. Modele AI mogą poprawiać rekomendacje treści, zwiększać czas spędzany na platformach, pomagać reklamodawcom w tworzeniu kampanii oraz optymalizować ich skuteczność.

Wyniki reklamowe pozostaną więc pierwszym sprawdzianem ekonomicznej wartości AI. Jeżeli Meta pokaże jednocześnie wzrost liczby reklam i wzrost ich średniej ceny, rynek może uznać, że inwestycje w modele i infrastrukturę zaczynają przynosić wymierne korzyści w najważniejszym segmencie działalności.

Jednocześnie inwestorzy będą analizować, czy poprawa wyników reklamowych jest trwałym efektem wdrażania AI, czy wynika przede wszystkim z korzystnego otoczenia dla rynku reklamy cyfrowej.

“AI Cloud” może stworzyć nowe źródło przychodów

Jednym z najciekawszych elementów dzisiejszej publikacji może być komentarz Marka Zuckerberga dotyczący możliwości udostępniania mocy obliczeniowej oraz infrastruktury AI podmiotom zewnętrznym.

Meta buduje ogromną infrastrukturę przede wszystkim na potrzeby własnych modeli, systemów rekomendacyjnych i produktów opartych na sztucznej inteligencji. Udostępnienie części tych zasobów zewnętrznym klientom mogłoby pozwolić spółce lepiej wykorzystać rosnące moce obliczeniowe i stworzyć dodatkowy strumień przychodów.

Potencjalny biznes AI Cloud byłby jednak znaczącą zmianą modelu działalności. Meta musiałaby nie tylko posiadać odpowiednią infrastrukturę, ale również stworzyć ofertę konkurencyjną wobec największych dostawców chmury.

Rynek będzie więc oczekiwał konkretnych informacji:

czy Meta prowadzi już rozmowy z potencjalnymi klientami,

w jakiej formule mogłaby udostępniać moc obliczeniową,

czy planuje oferować dostęp do własnych modeli AI,

kiedy nowy biznes mógłby zacząć generować przychody,

czy infrastruktura budowana na potrzeby Mety może zostać efektywnie wykorzystana przez podmioty zewnętrzne.

Należy jasno podkreślić, że na obecnym etapie potencjalny biznes “AI Cloud” pozostaje przede wszystkim nową możliwością strategiczną. Jeżeli zarząd przedstawi konkretny plan, rynek może zacząć wyceniać Metę nie tylko jako lidera reklamy cyfrowej, ale również jako przyszłego dostawcę infrastruktury i usług AI.

Własne chipy mogą zmienić ekonomikę AI, ale potrzebne są konkrety

Meta wzbudziła ostatnio zainteresowanie również informacjami dotyczącymi rozwoju własnych układów obliczeniowych.

Strategicznie taki kierunek ma sens. Własne chipy mogłyby pozwolić Mecie lepiej dostosować infrastrukturę do konkretnych zastosowań, ograniczyć zależność od zewnętrznych dostawców oraz w długim terminie obniżyć koszt przetwarzania modeli AI.

Potencjalne korzyści są jednak odległe. Projektowanie i wdrażanie własnych układów to proces wymagający wieloletnich inwestycji, dostępu do zaawansowanych technologii produkcyjnych oraz odpowiedniego ekosystemu oprogramowania. Dlatego inwestorzy powinni traktować obecne informacje jako element długoterminowej strategii, a nie czynnik, który w najbliższym czasie znacząco zmieni wyniki finansowe spółki.

Dzisiejszy raport może jednak dostarczyć ważnych wskazówek dotyczących harmonogramu rozwoju własnych chipów, ich zastosowania oraz potencjalnego wpływu na przyszłe nakłady inwestycyjne.

CapEx będzie testem tolerancji rynku

Bez większych niespodzianek, największym ryzykiem pozostaje skala wydatków inwestycyjnych. Meta podniosła wcześniej prognozę tegorocznego CapEx do poziomu sięgającego 145 mld USD. Tak duże inwestycje pokazują, że Meta agresywnie rozbudowuje centra danych i infrastrukturę potrzebną do rozwoju AI.

Podobnie jak w przypadku Microsoftu, rynek może zaakceptować wyższy CapEx, jeżeli inwestycje będą prowadzić do wyraźnego wzrostu przychodów reklamowych, poprawy efektywności operacyjnej oraz powstania nowych źródeł monetyzacji.

Jeżeli jednak skala wydatków będzie nadal rosła bez równie wyraźnych dowodów na zwrot z inwestycji, inwestorzy mogą zacząć kwestionować tempo rozbudowy infrastruktury. To właśnie relacja między CapEx a przyszłymi przychodami będzie jednym z najważniejszych elementów dzisiejszej konferencji wynikowej.

Wysokie wydatki nie muszą być problemem, jeżeli Meta pokaże, że buduje infrastrukturę w odpowiedzi na realny popyt oraz posiada konkretny plan jej komercyjnego wykorzystania.

Reality Labs nadal obciąża wyniki

Drugim obszarem, który będzie wymagał uwagi, pozostaje Reality Labs.

Konsensus zakłada około 428,7 mln USD przychodów oraz stratę operacyjną na poziomie około 4,45 mld USD. Segment nadal generuje wysokie koszty i pozostaje obciążeniem dla całkowitej rentowności spółki.

Meta może jednak nadal finansować te inwestycje dzięki wysokiej rentowności segmentu Family of Apps. Konsensus zakłada, że zysk operacyjny tego segmentu wyniesie około 26,1 mld USD.

Długoterminowa wizja związana z segmentem Reality Labs, pozostaje ważną częścią strategii Mety. W krótkim terminie inwestorzy będą jednak przede wszystkim oceniać, czy tempo wzrostu kosztów pozostaje uzasadnione i czy pojawiają się nowe możliwości monetyzacji.

Meta musi pokazać więcej niż dobry kwartał

Dzisiejsze wyniki mogą stworzyć trzy podstawowe scenariusze.

Scenariusz pozytywny zakłada wyraźne pobicie konsensusu, mocne wyniki reklamowe, wzrost liczby wyświetleń i średniej ceny reklamy oraz pozytywną prognozę na kolejny kwartał. Dodatkowym katalizatorem mógłby być konkretny plan rozwoju biznesu AI Cloud oraz przekonujące informacje dotyczące monetyzacji infrastruktury i modeli. W takim przypadku nawet dalszy wzrost CapEx mógłby zostać odebrany pozytywnie. Rynek uznałby, że Meta inwestuje w odpowiedzi na rosnący popyt i posiada realne możliwości przekształcenia infrastruktury AI w nowe źródło przychodów.

Scenariusz neutralny zakłada wyniki zgodne z konsensusem, stabilną dynamikę reklamy oraz brak nowych informacji dotyczących komercjalizacji AI. Taki raport może okazać się niewystarczający, szczególnie jeżeli zarząd ponownie podniesie prognozy wydatków.

Scenariusz negatywny obejmuje słabsze wyniki reklamowe, presję na marże oraz dalszy wzrost CapEx bez konkretnego planu monetyzacji infrastruktury AI. Taka kombinacja mogłaby zwiększyć obawy, że koszty rozwoju AI rosną szybciej niż ekonomiczne korzyści.

Czy zobaczymy zwrot z inwestycji?

Meta pozostaje jedną z najlepiej przygotowanych spółek do wykorzystania sztucznej inteligencji.

Posiada ogromną bazę użytkowników, jeden z najbardziej rentownych biznesów reklamowych na świecie oraz możliwość szybkiego wdrażania AI w produktach wykorzystywanych przez miliardy osób.

Jednocześnie skala inwestycji rośnie do poziomów, które wymagają coraz bardziej konkretnych dowodów na przyszły zwrot.

Dzisiejszy raport będzie odpowiedzią na kilka kluczowych pytań:

Czy AI nadal poprawia efektywność biznesu reklamowego?

Czy wzrost liczby wyświetleń i cen reklam pozostaje wystarczająco silny?

Jak Meta zamierza monetyzować rosnącą moc obliczeniową?

Czy biznes AI Cloud może stać się nowym źródłem przychodów?

Jakie są realne plany dotyczące własnych chipów?

Czy dalszy wzrost CapEx będzie uzasadniony rosnącymi przychodami?

Meta może dziś pokazać bardzo dobre wyniki. Aby jednak wywołać zdecydowanie pozytywną reakcję rynku, prawdopodobnie będzie musiała dostarczyć czegoś więcej: mocnego pobicia konsensusu, wyraźnego potwierdzenia skuteczności AI w reklamie oraz konkretnych informacji dotyczących przyszłej monetyzacji infrastruktury.

Źródło: xStation5