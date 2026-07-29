Szokujący raport FT w kwestii sprzedaży Ferrari Luce; akcje wymazują dzienne spadki 🏎️

Ferrari osiągnęło tegoroczny cel sprzedażowy dla kontrowersyjnego modelu elektrycznego Luce w zaledwie dwa miesiące od premiery, a rynek nagradza to solidnym odbiciem kursu akcji. Mimo że projekt Luce, zaprojektowany przez byłego designera Apple Jony'ego Ive'a i wyceniony od 550 tys. euro, wywołał falę krytyki za "niekonwencjonalny" wygląd porównywany do dużo tańszych, masowych modeli, to popyt — zwłaszcza z Chin — okazał się mocniejszy niż zakładano.
Co pokazują dane
Według nieoficjalnych informacji dwóch osób znających sprawę, Ferrari planowało sprzedać w tym roku niespełna 500 sztuk Luce, a cel ten został zrealizowany już w lipcu — zaledwie dwa miesiące po burzliwej premierze w maju, kiedy to internauci wyśmiewali stylistykę auta, a były prezes Ferrari Luca Cordero di Montezemolo sugerował nawet zdjęcie z modelu charakterystycznego "dyndającego konia". W dłuższym horyzoncie spółka celuje w 2500 egzemplarzy Luce do 2030 roku, czyli około 600 sztuk rocznie, co stanowiłoby zaledwie 5% całkowitej rocznej sprzedaży producenta z Maranello — cel, który większość analityków ocenia jako w pełni osiągalny.
Reakcja rynku
Po premierze w maju akcje Ferrari na giełdzie w Mediolanie straciły ponad 8% na pierwszej sesji notowań po prezentacji auta, odzwierciedlając sceptycyzm inwestorów wobec elektrycznego eksperymentu marki. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej — kurs RACE.IT notowany jest w okolicach 340 euro i wykazuje wyraźny impuls wzrostowy z ostatniej sesji, przebijając poziom oporu 340,75 euro przy jednoczesnym wzroście RSI do ok. 65 punktów, co sugeruje odnowiony apetyt kupujących.
Ferrari broni Luce jako sposobu na dotarcie do nowej generacji zamożnych klientów, zwłaszcza w Chinach i technologicznych hubach jak Dolina Krzemowa, przyzwyczajonych już do jazdy elektrykami, jednocześnie dając dealerom jasne instrukcje, by nie zmuszać tradycyjnych kolekcjonerów spalinowych Ferrari do przesiadki na EV. Dodatkowo napięcia wokół modelu zbiegły się z nagłym odejściem długoletniego dyrektora ds. marketingu i sprzedaży Enrico Gallierę, choć spółka twierdzi, że decyzja zapadła jeszcze przed premierą Luce.
CEO Benedetto Vigna podkreśla, że wejście w segment elektryczny nie zagrozi rekordowej marży operacyjnej Ferrari (30%) ze względu na ograniczone wolumeny, a analitycy Jefferies wskazują na potencjał wykorzystania fali bogactwa generowanego przez boom na spółki związane z AI wśród klientów marki. Ferrari opublikuje wyniki za drugi kwartał w czwartek, co będzie kolejnym testem dla notowań po tym pozytywnym sygnale popytowym.
Źródło: xStation
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