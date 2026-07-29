Przegląd rynkowy: 12-proc. spadek Hermes ciąży rynkowi (29.07.2026)

Pomimo bardzo solidnych wyników ze strony spółek z sektora bankowego, duża część europejskich indeksów świeci się dziś na czerwono. Paneuropejskiemu Euro Stoxx 50 (-0,3%) nie sprzyja przede wszystkim mało przekonujące odbicie sprzedaży Hermes w Chinach. Indeksom ciążyć może także ponowny wzrost cen surowców energetycznych. Za baryłkę ropy naftowej Brent zapłacić musimy obecnie ok. 90 dolarów.
Wykres 1: Dashboard dla Euro Stoxx 50 (29.07.2026)
Źródło: XTB Research, 29.07.2026
Spółki
Wykres 2: Zwycięzcy i przegrani w Euro Stoxx 50 (29.07.2026)
Źródło: XTB Research, 29.07.2026
Hermès
Mimo publikacji solidnych wyników finansowych, akcje Hermès zanotowały dziś gwałtowny spadek (-11,6%), co doprowadziło do tymczasowego zawieszenia ich notowań.
W drugim kwartale francuski dom mody wygenerował 4,1 mld euro przychodów (wzrost o 7% r/r, zgodnie z oczekiwaniami analityków), a powtarzalny zysk operacyjny za pierwsze półrocze wyniósł 3,4 mld euro przy wysokiej marży na poziomie 41%.
Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na rynkach w Japonii i obu Amerykach oraz silny popyt na wyroby skórzane (wzrost o 10,2%) zostały jednak przyćmione przez niepokój inwestorów o wysoką wycenę spółki w obliczu trwającego spowolnienia na kluczowym rynku chińskim oraz spadków na Bliskim Wschodzie.
Dodatkowe obawy wzbudził spadek przychodów w segmencie perfum i kosmetyków o 9,5%, choć zarząd spółki pozostaje spokojny o długoterminowy rozwój, zapowiadając m.in. prezentację swojej pierwszej kolekcji haute couture w 2027 roku.
Sektor bankowy
Europejskie potęgi bankowe, UBS i Deutsche Bank, odnotowały w drugim kwartale silne wzrosty zysków, napędzane przede wszystkim ożywieniem w bankowości inwestycyjnej i wzmożoną aktywnością handlową.
- Zysk netto UBS wzrósł o 17 proc. do 2,8 mld dolarów, do czego przyczyniły się rekordowe przychody z obrotu akcjami oraz znaczący napływ nowych aktywów (36 mld USD) w dziale zarządzania majątkiem.
- Z kolei Deutsche Bank wypracował zysk netto na poziomie 1,9 mld euro (wzrost o 10 proc.), co było głównie zasługą wyższych przychodów z obrotu instrumentami dłużnymi i stopami procentowymi.
Te świetne wyniki wpisują się w szerszy, globalny trend obserwowany niedawno na Wall Street, gdzie rynkowa zmienność oraz boom na akcje spółek związanych ze sztuczną inteligencją (AI) znacząco podbiły zyski z tradingu.
Indeksy
W gronie największych przegranych, poza francuskim CAC 40 (-0,7%) oraz paneuropejskim Euro Stoxx 50 (-0,4%), którym ciążą spadki Hermes, znajdziemy hiszpański Ibex 35. Nie bez znaczenia jest tutaj mocny spadek CaixaBanku (-6,2%). Inwestorzy wydają się wyprzedawać akcje z dwóch głównych powodów:
- Zarząd banku zdecydował się utrzymać konserwatywne wytyczne na resztę roku i nie podniósł prognoz, czego rynek po cichu oczekiwał po tak dobrych wynikach za pierwsze półrocze.
- Wynik z tytułu odsetek (NII) był nieco niższy niż oczekiwał rynek, a rezerwy banku wzrosły o niemal 40%.
Spadły także inne duże spółki, w tym operator lotnisk Aena (-2,2%), które również publikowały dziś wyniki.
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