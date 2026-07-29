Microsoft przed wynikami: AI musi udowodnić, że jest warte ogromnego CapEx

Microsoft opublikuje dziś po zakończeniu sesji wyniki za czwarty kwartał roku fiskalnego 2026. Spółka pozostaje jedną z najważniejszych firm technologicznych na świecie i jednym z głównych beneficjentów rozwoju sztucznej inteligencji. Tym razem jednak sama pozycja lidera AI może nie wystarczyć, aby przekonać inwestorów.

Rynek nie oczekuje już wyłącznie solidnych wyników, pobicia konsensusu czy utrzymania wysokiej dynamiki przychodów. Microsoft musi pokazać, że ogromne inwestycje w centra danych, infrastrukturę chmurową i moce obliczeniowe zaczynają przekładać się na wyraźnie przyspieszającą monetyzację AI.

Dzisiejszy raport będzie więc przede wszystkim swoistym sprawdzianem zwrotu z inwestycji. Pytanie nie będzie już dotyczyło czy popyt na sztuczną inteligencję istnieje. Pytanie jakie będzie stawiał sobie rynek będzie dotyczył tego, czy tempo wzrostu przychodów z Azure i produktów AI jest wystarczająco wysokie, aby uzasadnić dalszą, agresywną ekspansję CapEx.

Źródło: XTB Research

Najważniejsze oczekiwania finansowe

Przychody: 87,72 mld USD, co oznacza wzrost o około 15% r/r Przychody Microsoft Cloud: 58,71 mld USD Przychody segmentu Intelligent Cloud: 38,17 mld USD Przychody segmentu Productivity and Business Processes: 37,27 mld USD Przychody segmentu More Personal Computing: 12,17 mld USD

EPS: 4,25 USD

Zysk operacyjny: 39,04 mld USD

Wzrost przychodów Azure i pozostałych usług chmurowych: około 39,6% r/r, przy stałych kursach walutowych

Szacowany udział AI w dynamice wzrostu Azure: około 24,6 pkt proc.

CapEx: 35,22 mld USD

Szacowany CapEx w kolejnym kwartale: 45,04 mld USD

Szacowany CapEx wraz z leasingiem finansowym w kolejnym kwartale: 55,79 mld USD

Konsensus zakłada mocny kwartał

Według konsensusu rynkowego Microsoft ma osiągnąć około 87,7 mld USD przychodów, co oznacza wzrost o około 15% rok do roku. Oczekiwany EPS wynosi 4,25 USD, a przychody segmentu Intelligent Cloud mają wzrosnąć do około 38,2 mld USD.

Najważniejszym wskaźnikiem pozostanie jednak Azure. Konsensus zakłada wzrost przychodów Azure i pozostałych usług chmurowych o około 40% rok do roku.

Na papierze są to bardzo mocne liczby. Problem polega na tym, że rynek już je zna i w dużej mierze je uwzględnia. Samo osiągnięcie konsensusu może więc zostać odebrane jako niewystarczające, a nawet solidne pobicie prognoz nie musi automatycznie wywołać silnej pozytywnej reakcji kursu.

Microsoft znajduje się obecnie w sytuacji, w której oczekiwania dotyczą nie tylko wyników, lecz również skali pozytywnego zaskoczenia. Rynki będą szukać wyraźnego sygnału, że wzrost Azure przyspiesza wraz z rozbudową dostępnej mocy obliczeniowej, a rosnące wykorzystanie AI zaczyna generować coraz większe przychody.

Azure i AI muszą pokazać więcej

Azure pozostaje najważniejszym elementem inwestycyjnej historii Microsoftu. To właśnie w tym segmencie koncentruje się duża część popytu na infrastrukturę AI, usługi obliczeniowe oraz rozwiązania wykorzystywane przez klientów korporacyjnych.

Wysoka dynamika Azure sama w sobie nie będzie jednak wystarczająca. Rynek będzie analizował, jaka część wzrostu wynika z tradycyjnych usług chmurowych, a jaka bezpośrednio z rozwoju sztucznej inteligencji.

Kluczowe będą również dane dotyczące komercjalizacji produktów AI, przede wszystkim Microsoft 365 Copilot. Dynamiczny wzrost na produkty AI pokaże czy faktycznie znajduje on zastosowanie w przedsiębiorstwach. Ale to na co będą zwracały uwagę rynki to przede wszystkim komentarze dotyczące obecnej i przyszłej monetyzacji z produktów oferowanych przez Microsoft.

Microsoft musi więc pokazać nie tylko rosnącą liczbę użytkowników, lecz również coraz większą wartość ekonomiczną generowaną przez AI. Rynek będzie chciał zobaczyć, że sztuczna inteligencja przestaje być wyłącznie czynnikiem zwiększającym popyt na infrastrukturę, a staje się istotnym źródłem wzrostu przychodów i przyszłych zysków.

CapEx może ponownie zdominować reakcję rynku

Największym ryzykiem pozostają nakłady inwestycyjne.

Według konsensusu rynkowego CapEx Microsoftu w czwartym kwartale może wynieść około 35,2 mld USD. Po uwzględnieniu tak zwanych aktywów pozyskanych w ramach leasingu finansowego wartość inwestycji może sięgnąć około 42,1 mld USD.

Jeszcze większą uwagę przyciąga perspektywa kolejnego kwartału. Konsensus zakłada, że nakłady inwestycyjne mogą wzrosnąć do około 55,8 mld USD.

Tak duża skala wydatków pokazuje, że Microsoft nadal znajduje się w fazie agresywnej rozbudowy infrastruktury. Spółka inwestuje w centra danych, serwery, układy obliczeniowe i moce potrzebne zarówno do obsługi rosnącego popytu ze strony klientów Azure, jak i do rozwoju własnych produktów opartych na AI.

Problem polega na tym, że CapEx ma bezpośredni wpływ na przepływy pieniężne. Nawet przy silnym wzroście przychodów dalsze zwiększanie inwestycji może ograniczać zdolność spółki do generowania wolnych przepływów pieniężnych. Właśnie dlatego rynek coraz mniej skupia się na samym poziomie wydatków, a coraz bardziej na relacji między CapEx a dynamiką przychodów.

Wyższe nakłady inwestycyjne mogą zostać zaakceptowane, jeżeli Microsoft pokaże, że rozbudowa infrastruktury prowadzi do wyraźnego przyspieszenia Azure i rosnących przychodów z AI. Jeżeli jednak CapEx wzrośnie szybciej niż dynamika biznesu chmurowego, inwestorzy mogą uznać, że okres zwrotu z inwestycji wydłuża się, a presja na wolne przepływy pieniężne będzie utrzymywać się dłużej.

Alphabet pokazał, jak rynek reaguje na rosnące inwestycje

Przykład Alphabetu pokazuje, że nawet relatywnie mocne wyniki operacyjne nie gwarantują pozytywnej reakcji rynku.

Alphabet podniósł prognozę nakładów inwestycyjnych do poziomu sięgającego 205 mld USD, wobec wcześniejszych oczekiwań wynoszących około 190 mld USD. Rosnące wydatki na infrastrukturę AI zwiększyły obawy inwestorów dotyczące skali przyszłych przepływów pieniężnych oraz czasu potrzebnego do osiągnięcia odpowiedniego zwrotu z inwestycji.

Microsoft może dziś znaleźć się w podobnej sytuacji. Rynek prawdopodobnie jest już przygotowany na podwyższenie prognoz CapEx i dalszą rozbudowę centrów danych. Sam wzrost wydatków nie musi więc być negatywny. Decydujące będzie to, czy spółka jednocześnie pokaże wystarczająco silny wzrost Azure oraz coraz wyraźniejszą monetyzację AI.

Inwestorzy mogą zaakceptować większy CapEx, ale oczekują, że każdemu kolejnemu zwiększeniu inwestycji będzie towarzyszyć mocniejsza dynamika przychodów.

Microsoft musi zaskoczyć

Dzisiejsze wyniki mogą stworzyć trzy podstawowe scenariusze.

Pierwszy, pozytywny, zakłada wyraźne pobicie konsensusu, wzrost Azure powyżej oczekiwań oraz mocne dane dotyczące adopcji i monetyzacji Copilota. W takim przypadku nawet wyższy CapEx może zostać odebrany jako potwierdzenie, że Microsoft inwestuje w odpowiedzi na realny popyt, a nie wyłącznie buduje infrastrukturę z wyprzedzeniem.

Drugi scenariusz zakłada solidne wyniki zgodne z oczekiwaniami, ale bez wyraźnego przyspieszenia Azure i bez nowych dowodów na rosnący zwrot z inwestycji w AI. Taki raport może okazać się niewystarczający, szczególnie jeśli zarząd jednocześnie podniesie prognozy nakładów inwestycyjnych.

Trzeci, negatywny scenariusz obejmuje słabszą dynamikę Azure, rozczarowujące dane dotyczące produktów AI oraz dalszy wzrost CapEx. Byłaby to kombinacja szczególnie niekorzystna, ponieważ zwiększyłaby obawy, że koszty rozbudowy infrastruktury rosną szybciej niż przychody generowane przez AI.

Wyniki będą prawdziwym sprawdzianem jakości monetyzacji AI

Microsoft nie jest dziś oceniany wyłącznie jako producent oprogramowania. Rynek traktuje spółkę jako jeden z najważniejszych testów dla całego modelu inwestycyjnego opartego na sztucznej inteligencji.

Skala wydatków na infrastrukturę rośnie w całym sektorze technologicznym, a oczekiwania dotyczące przyszłych nakładów hyperscalerów nadal przesuwają się w górę. Microsoft musi więc pokazać, że rosnący CapEx nie jest jedynie kosztem utrzymania pozycji w wyścigu technologicznym, lecz inwestycją generującą coraz większe przychody.

Dzisiejszy raport będzie odpowiedzią na kilka kluczowych pytań:

Czy wzrost Azure przyspiesza wraz ze zwiększaniem dostępnej mocy obliczeniowej?

Jak szybko rosną przychody bezpośrednio związane z AI?

Czy Microsoft 365 Copilot zwiększa skalę komercyjnej adopcji?

Czy wyższe nakłady inwestycyjne mają wyraźne uzasadnienie w rosnącym popycie?

Jak długo presja na wolne przepływy pieniężne będzie ograniczać potencjał wzrostu?

Microsoft może dziś pokazać bardzo dobre wyniki. Aby jednak wywołać zdecydowanie pozytywną reakcję rynku, prawdopodobnie będzie musiał dostarczyć czegoś więcej: wyraźnego przyspieszenia Azure, mocnych dowodów na rosnącą monetyzację AI oraz przekonującego uzasadnienia dla kolejnej fali inwestycji.

W obecnym otoczeniu pobicie konsensusu może nie wystarczyć. Rynek chce zobaczyć, że ogromne wydatki na AI zaczynają generować wyniki, które są równie imponujące jak skala inwestycji.

Źródło: xStation5