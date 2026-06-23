Mieszane PMI z Europy, Euro traci

23.06.2026 - Dane PMI z Europy za czerwiec
Francja
- PMI Produkcyjny: 50,7 (Oczekiwano: 50,2; Poprzednio: 49,7)
- PMI Usługowy: 47,6 (Oczekiwano: 47,4; Poprzednio: 44,3)
Niemcy
- PMI Produkcyjny: 50 (Oczekiwano: 50,3; Poprzednio: 50,1)
- PMI Usługowy: 46,8 (Oczekiwano: 49; Poprzednio: 48,1)
UK
- PMI Produkcyjny: 53,1 (Oczekiwano: 53,5; Poprzednio: 53,9)
- PMI Usługowy: 48,7 (Oczekiwano: 50,1; Poprzednio: 49,3)
Odczyty PMI z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii wyraźnie rozczarowały w sektorze usług, co wspiera dane o słabnącym sentymencie konsumentów.
Dużo lepiej wypadł sektor produkcyjny gdzie w trzech gospodarkach, utrzymał się on na poziomach powyżej 50, nawet jeśli rynek oczekiwał wyższych odczytów. W tym segmencie zaskoczyła głównie Francja, która zarejestrowała wyższą od oczekiwanej dynamikę wzrostu.
Mimo słabej kondycji gospodarczej Zjednoczonego Królestwa, odczyt przemysłowy z UK wyraźnie wyróżnia się na tle reszty Europy pod tym względem - mimo iż jest to spadek względem poprzednich miesięcy.
EURUSD (D1)
Po dzisiejszych spadkach, Euro znalazło się na poziomach (szczególnie w ujęciu RSI), które na przestrzeni ostatniego roku były oporem z którego kupujący wyprowadzali korektę wzrostową. Jeśli tym razem by się to nie udało, można oczekiwać przejścia kursu w niższy zakres kanału konsolidacji oraz potencjalny test nawet poziomów ~1,11. Źródło: Xstation5
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