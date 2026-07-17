Mocne dane UoM z USA 🔼 Oczekiwania inflacyjne w dół, nastroje konsumentów w górę

Oczekiwania Uniwersytetu Michigan (wstępne): 54 pkt (prognoza: 51,9 pkt; poprzednio: 50,7 pkt)
- 5-letnie oczekiwania inflacyjne Uniwersytetu Michigan (wstępne): 3,3% (prognoza: 3,3%; poprzednio: 3,3%)
- Ocena bieżącej sytuacji Uniwersytetu Michigan (wstępna): 54,9 pkt (prognoza: 48,7 pkt; poprzednio: 47,7 pkt)
- 1-roczne oczekiwania inflacyjne Uniwersytetu Michigan (wstępne): 4,2% (prognoza: 4,4%; poprzednio: 4,6%)
- Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan (wstępny): 54,4 pkt (prognoza: 51 pkt; poprzednio: 49,5 pkt)
Dane Uniwersytetu Michigan pokazały wyraźną poprawę nastrojów konsumentów, wspieraną przede wszystkim przez wcześniejszy spadek cen paliw. Indeks wzrósł drugi miesiąc z rzędu o około 10% i osiągnął najwyższy poziom od lutego, a poprawa objęła wszystkie główne komponenty badania. Najmocniej wzrosły oceny warunków zakupu dóbr trwałych oraz oczekiwania dotyczące sytuacji gospodarczej w perspektywie roku.
Poprawa była szeroka i widoczna niezależnie od wieku, dochodów, majątku czy preferencji politycznych, szczególnie wśród osób bez wyższego wykształcenia. Mimo to nastroje pozostają o 12% niższe niż rok wcześniej, ponieważ konsumenci nadal odczuwają wysokie ceny. Dodatkowym ryzykiem jest ponowny wzrost cen benzyny po eskalacji konfliktu z Iranem, którego większość ankietowanych nie zdążyła jeszcze uwzględnić.
Roczne oczekiwania inflacyjne spadły z 4,6% do 4,2%, ale nadal pozostają wyraźnie podwyższone. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne utrzymały się na poziomie 3,3%, powyżej zakresu obserwowanego przez większość 2024 roku. Roczne oczekiwania spadły jednak do 4,4% wobec 4,6% poprzednio i 4,4% prognozowanych przez rynek.
Wykres USDIDX (interwał H1)
Odczyt wskazujący na bardzo dobre nastroje konsumentów i wciąż dość wysokie oczekiwania co do inflacji w przyszłości powinien w teorii wesprzeć dolara ale waluta USA dziś nieznacznie traci - kontrakt na indeks dolara (USDIDX) cofa się dziś do 100.55.
Źródło: xStation5
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