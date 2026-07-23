US Open: Alphabet i Tesla hamują Wall Street, a ropa ponownie podbija obawy inwestorów

Wall Street pozostaje dzisiaj pod presją, a główne indeksy znajdują się po słabszej stronie rynku. Rynek próbuje odnaleźć kierunek w otoczeniu mieszanych sygnałów płynących z sezonu wyników, danych makroekonomicznych oraz rosnących napięć geopolitycznych. Mimo że część największych spółek technologicznych zaprezentowała wyniki lepsze od oczekiwań, reakcja rynku pozostaje ostrożna, co pokazuje, że obecnie dobre rezultaty nie zawsze wystarczają, aby uzasadnić bardzo wysokie wyceny.

Najwięcej uwagi skupiają dzisiaj wyniki Alphabetu (spółki matki Google) i Tesli. Obie spółki pokazały rezultaty przewyższające prognozy analityków, jednak inwestorzy podchodzą do nich z mieszanymi odczuciami. Alphabet korzysta na dalszym rozwoju sztucznej inteligencji i mocnym biznesie reklamowym, ale rynek oczekuje coraz wyraźniejszych efektów ogromnych inwestycji w AI. Spółka odnotowała dalszy wzrost przychodów, wspierany przez wysoką dynamikę segmentu Google Cloud oraz utrzymującą się siłę działalności reklamowej. Jednocześnie Alphabet zwiększa nakłady na rozwój infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją, co może w krótkim terminie obciążać przepływy pieniężne, ale ma umocnić pozycję firmy w rywalizacji o dominację na rynku AI.

W przypadku Tesli uwagę przyciągają plany związane ze sztuczną inteligencją, autonomiczną jazdą oraz projektem Optimusa, jednak jednocześnie inwestorzy pozostają ostrożni wobec presji na marże i rosnącej konkurencji w sektorze samochodów elektrycznych. Wyniki spółki pokazały wzrost sprzedaży i dalszy rozwój kluczowych projektów technologicznych, jednak niższa rentowność oraz większe wydatki na rozwój nowych rozwiązań ograniczają krótkoterminową poprawę wyników finansowych. Tesla coraz mocniej pozycjonuje się jako firma technologiczna, a nie tylko producent samochodów, stawiając na autonomiczne pojazdy, robotykę i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Inwestorzy pozostają jednak podzieleni, ponieważ potencjał tych projektów jest duży, ale ich przełożenie na znaczące przychody może wymagać jeszcze czasu i dalszych wysokich nakładów.

Po zakończeniu dzisiejszej sesji swoje wyniki opublikuje Intel. Inwestorzy będą zwracać uwagę przede wszystkim na kondycję segmentu procesorów oraz komentarze dotyczące przyszłego popytu i pozycji spółki w coraz bardziej konkurencyjnym rynku półprzewodników.

W tle pozostają również dane z amerykańskiej gospodarki. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 187 tys., wyraźnie poniżej oczekiwanych 212 tys., co potwierdza, że rynek pracy w USA nadal pozostaje odporny. Mocne dane zatrudnienia są pozytywnym sygnałem dla gospodarki, ale jednocześnie ograniczają presję na Rezerwę Federalną, aby szybko obniżać stopy procentowe. Inwestorzy nadal czekają na kolejne wskazówki dotyczące inflacji i przyszłego kierunku polityki pieniężnej.

Dodatkowym źródłem niepokoju pozostaje sytuacja na rynku ropy naftowej. Ceny surowca ponownie kierują się w stronę poziomu 100 dolarów za baryłkę w związku z nasilającymi się napięciami na Bliskim Wschodzie i ryzykiem zakłóceń dostaw z regionu Zatoki Perskiej. Rynek obawia się, że dalsza eskalacja konfliktu może ponownie zwiększyć presję inflacyjną i utrudnić bankom centralnym łagodzenie polityki pieniężnej.

Dzisiejsza sesja pokazuje, że amerykański rynek pozostaje pod znaczną presją, a sentyment uległ zauważalnemu pogorszeniu. Z jednej strony gospodarka nadal pozostaje relatywnie silna, a największe spółki technologiczne utrzymują dynamikę wzrostu dzięki rozwojowi AI. Z drugiej strony rynek coraz uważniej ocenia wysokie wyceny, a dodatkowym obciążeniem pozostają ryzyka geopolityczne, ceny energii oraz niepewność dotycząca polityki monetarnej. W efekcie główne indeksy pozostają dzisiaj pod presją.

Żródło: XTB Research Team

Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 (US500) pozostają dzisiaj pod presją po wcześniejszym okresie silnych wzrostów. Indeks znajduje się w fazie konsolidacji w pobliżu historycznych szczytów, a rynek zmaga się z utrzymaniem dalszego impulsu wzrostowego. Na pogorszenie sentymentu wpływa przede wszystkim słabsze nastawienie wobec sektora technologicznego po wynikach Alphabetu i Tesli, które mimo dobrych rezultatów nie spełniły w pełni wysokich oczekiwań rynku. Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostają rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie, które zwiększają presję na ceny surowców i ponownie kierują uwagę rynku w stronę ryzyka wzrostu cen ropy nawet w okolice 100 USD za baryłkę.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Elon Musk poinformował, że Micron(MU.US) zapewnił Tesli(TSLA.US) znaczącą liczbę układów pamięci, co ma ograniczyć ryzyko związane z dostępnością kluczowych komponentów potrzebnych do rozwoju technologii AI. Zabezpieczenie dostaw może wesprzeć dalszy rozwój projektów związanych z autonomiczną jazdą, robotyką oraz infrastrukturą obliczeniową Tesli, jednak rynek nadal będzie oceniał, w jakim tempie inwestycje te przełożą się na konkretne efekty biznesowe.

Texas Instruments(TXN.US) opublikował wyniki za drugi kwartał, które przewyższyły oczekiwania Wall Street, jednak mimo pozytywnego raportu akcje spółki znajdują się pod presją i tracą około 3%. Głównym powodem ostrożnej reakcji rynku były obawy dotyczące przepływów pieniężnych oraz wysokich nakładów inwestycyjnych związanych z rozbudową mocy produkcyjnych. Jednocześnie perspektywy długoterminowe pozostają wspierane przez poprawę koniunktury w sektorze półprzewodników, odbicie popytu przemysłowego oraz rosnące zapotrzebowanie na układy wykorzystywane w centrach danych i infrastrukturze AI.

Lockheed Martin(LMT.US) opublikował wyniki za drugi kwartał, które wyraźnie przebiły oczekiwania rynku, co przełożyło się na pozytywną reakcję kursu akcji. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 20,1 mld USD, a zysk na akcję wyniósł 7,94 USD, wspierany przez wzrost sprzedaży we wszystkich kluczowych segmentach, szczególnie w obszarze systemów rakietowych i obrony przeciwrakietowej. Jednocześnie Lockheed Martin podniósł prognozy na cały rok, wskazując na silny portfel zamówień oraz utrzymujący się wysoki popyt na technologie obronne.

Żródło: XTB Research Team