Nasdaq traci 1,3%, akcje technologiczne pod presją🚩 On Semiconductor spada 13%

Rosnące koszty pamięci oraz infrastruktury AI wywołują obawy o marże, co przekłada się na przecenę producentów chipów oraz największych spółek technologicznych.

Nasdaq 100 traci około 1,2% przed rozpoczęciem sesji, a inwestorzy wyprzedają przede wszystkim spółki technologiczne i półprzewodnikowe.

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy rozpoczynają piątkową sesję wyraźnymi spadkami, przed otwarciem giełdy w USA najmocniej traci Nasdaq 100, którego kontrakty zniżkują o około 1,3%, podczas gdy kontrakty na S&P 500 spadają o 0,5%, a Dow Jones traci nieznacznie z uwagi na mniejszą wagę spółek tech i półprzewodników. Głównym źródłem presji pozostaje pogłębiająca się wyprzedaż spółek technologicznych, napędzana rosnącymi obawami o koszty rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji oraz rewizją oczekiwań dotyczących polityki Rezerwy Federalnej.

Największa presja koncentruje się na producentach półprzewodników. Akcje Micron Technology tracą w handlu przed sesją około 5%, oddając część dynamicznych wzrostów po bardzo mocnych wynikach kwartalnych.

Spadki obejmują również Intel, Arm Holdings, Marvell oraz Sandisk, co pokazuje, że inwestorzy realizują zyski w całym sektorze, mimo utrzymującego się wysokiego popytu na rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją.

Dodatkowo fundusz Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) spada o około 1,6%, a jedną z największych przecen notuje On Semiconductor, którego akcje tracą około 13% po ogłoszeniu przejęcia spółki Synaptics za 7 mld USD.

US100 (interwał D1)

Patrząc na kontrakty na US100 widzimy, że indeks "dotknął" 50-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej - jeśli miałby odbić z tego poziomu niewykluczona jest formacja korekty 1:1 z kluczowym oporem przy 30,800 punktó. Spadek poniżej 29,000 punktów oddaliłby taki scenariusz i mógłby zapowiadać chwilową słabość Wall Street.

Źródło: xStation5

Koszty AI zaczynają niepokoić inwestorów

Coraz więcej uczestników rynku zwraca uwagę, że boom na sztuczną inteligencję wiąże się z gwałtownym wzrostem kosztów infrastruktury. Rosnące ceny pamięci DRAM i NAND, wykorzystywanych w centrach danych AI, zaczynają wpływać na producentów komputerów, smartfonów oraz elektroniki użytkowej. To właśnie wzrost kosztów komponentów skłonił w ostatnich dniach Apple do podwyższenia cen wybranych modeli iPadów oraz MacBooków, natomiast Microsoft zapowiedział podwyżki cen konsol Xbox. Rynek obawia się, że podobne działania mogą stopniowo pojawiać się również u innych producentów technologii.

Oprócz sektora technologicznego inwestorzy analizują również perspektywy amerykańskiej polityki pieniężnej. Wyższa od oczekiwań inflacja oraz zmieniające się oczekiwania dotyczące dalszych decyzji Rezerwy Federalnej zwiększają zmienność na rynku akcji. Wyższe stopy procentowe zwykle najmocniej wpływają na wyceny spółek wzrostowych, których wartość opiera się na przyszłych przepływach pieniężnych.

Analitycy podkreślają, że obecny rynek jest wyjątkowo wrażliwy zarówno na informacje dotyczące sztucznej inteligencji, jak i sygnały płynące z Fed. Połączenie wysokich wycen sektora technologicznego, rosnących kosztów infrastruktury AI oraz niepewności dotyczącej stóp procentowych tworzy środowisko sprzyjające podwyższonej zmienności na Wall Street.

Presja nie ogranicza się wyłącznie do Stanów Zjednoczonych. W Azji ponad 12% traci SoftBank, a indeks Nikkei 225 spada o ponad 4%. Wyraźną przecenę notują również giełdy w Korei Południowej, Hongkongu i Chinach. W Europie sektor technologiczny także znajduje się pod presją, a akcje ASML, Infineon, STMicroelectronics oraz ASM International otwierają sesję wyraźnymi spadkami.

Akcje OnSemiconductor (interwał D1)

Źródło: xStation5