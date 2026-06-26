Nasdaq traci 1,3%, akcje technologiczne pod presją🚩 On Semiconductor spada 13%

-
Nasdaq 100 traci około 1,2% przed rozpoczęciem sesji, a inwestorzy wyprzedają przede wszystkim spółki technologiczne i półprzewodnikowe.
-
Rosnące koszty pamięci oraz infrastruktury AI wywołują obawy o marże, co przekłada się na przecenę producentów chipów oraz największych spółek technologicznych.
-
Akcje ON Semiconductor tracą prawie 14% po informacji o ofercie przejęcia spółki Synaptics za 7 mld USD
-
Nasdaq 100 traci około 1,2% przed rozpoczęciem sesji, a inwestorzy wyprzedają przede wszystkim spółki technologiczne i półprzewodnikowe.
-
Rosnące koszty pamięci oraz infrastruktury AI wywołują obawy o marże, co przekłada się na przecenę producentów chipów oraz największych spółek technologicznych.
-
Akcje ON Semiconductor tracą prawie 14% po informacji o ofercie przejęcia spółki Synaptics za 7 mld USD
Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy rozpoczynają piątkową sesję wyraźnymi spadkami, przed otwarciem giełdy w USA najmocniej traci Nasdaq 100, którego kontrakty zniżkują o około 1,3%, podczas gdy kontrakty na S&P 500 spadają o 0,5%, a Dow Jones traci nieznacznie z uwagi na mniejszą wagę spółek tech i półprzewodników. Głównym źródłem presji pozostaje pogłębiająca się wyprzedaż spółek technologicznych, napędzana rosnącymi obawami o koszty rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji oraz rewizją oczekiwań dotyczących polityki Rezerwy Federalnej.
- Największa presja koncentruje się na producentach półprzewodników. Akcje Micron Technology tracą w handlu przed sesją około 5%, oddając część dynamicznych wzrostów po bardzo mocnych wynikach kwartalnych.
- Spadki obejmują również Intel, Arm Holdings, Marvell oraz Sandisk, co pokazuje, że inwestorzy realizują zyski w całym sektorze, mimo utrzymującego się wysokiego popytu na rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją.
- Dodatkowo fundusz Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) spada o około 1,6%, a jedną z największych przecen notuje On Semiconductor, którego akcje tracą około 13% po ogłoszeniu przejęcia spółki Synaptics za 7 mld USD.
US100 (interwał D1)
Patrząc na kontrakty na US100 widzimy, że indeks "dotknął" 50-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej - jeśli miałby odbić z tego poziomu niewykluczona jest formacja korekty 1:1 z kluczowym oporem przy 30,800 punktó. Spadek poniżej 29,000 punktów oddaliłby taki scenariusz i mógłby zapowiadać chwilową słabość Wall Street.
Źródło: xStation5
Koszty AI zaczynają niepokoić inwestorów
Coraz więcej uczestników rynku zwraca uwagę, że boom na sztuczną inteligencję wiąże się z gwałtownym wzrostem kosztów infrastruktury. Rosnące ceny pamięci DRAM i NAND, wykorzystywanych w centrach danych AI, zaczynają wpływać na producentów komputerów, smartfonów oraz elektroniki użytkowej. To właśnie wzrost kosztów komponentów skłonił w ostatnich dniach Apple do podwyższenia cen wybranych modeli iPadów oraz MacBooków, natomiast Microsoft zapowiedział podwyżki cen konsol Xbox. Rynek obawia się, że podobne działania mogą stopniowo pojawiać się również u innych producentów technologii.
- Oprócz sektora technologicznego inwestorzy analizują również perspektywy amerykańskiej polityki pieniężnej. Wyższa od oczekiwań inflacja oraz zmieniające się oczekiwania dotyczące dalszych decyzji Rezerwy Federalnej zwiększają zmienność na rynku akcji. Wyższe stopy procentowe zwykle najmocniej wpływają na wyceny spółek wzrostowych, których wartość opiera się na przyszłych przepływach pieniężnych.
- Analitycy podkreślają, że obecny rynek jest wyjątkowo wrażliwy zarówno na informacje dotyczące sztucznej inteligencji, jak i sygnały płynące z Fed. Połączenie wysokich wycen sektora technologicznego, rosnących kosztów infrastruktury AI oraz niepewności dotyczącej stóp procentowych tworzy środowisko sprzyjające podwyższonej zmienności na Wall Street.
Presja nie ogranicza się wyłącznie do Stanów Zjednoczonych. W Azji ponad 12% traci SoftBank, a indeks Nikkei 225 spada o ponad 4%. Wyraźną przecenę notują również giełdy w Korei Południowej, Hongkongu i Chinach. W Europie sektor technologiczny także znajduje się pod presją, a akcje ASML, Infineon, STMicroelectronics oraz ASM International otwierają sesję wyraźnymi spadkami.
Akcje OnSemiconductor (interwał D1)
Źródło: xStation5
WIG20 nurkuje 1,5% 📉 Creotech i Scanway kontynuują wyprzedaż
Panika na giełdzie w Chinach 📉 Akcje Alibaby tracą już ponad 50%
Wykres dnia: Kontrakty na Nikkei poniżej EMA10 w obliczu AI-pesymizmu 🇯🇵 📉 (26.06.2026)
Kalendarz ekonomiczny: Zmienność buduje się pomimo braku dużych raportów (26.06.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.