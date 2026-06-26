Nastroje konsumentów w USA poniżej prognoz

- Uniwersytet Michigan – indeks nastrojów konsumentów: 49,5 pkt (prognoza: 50,0 pkt, poprzednio: 48,9 pkt)
- Uniwersytet Michigan – oczekiwania konsumentów: 50,7 pkt (prognoza: 49,5 pkt, poprzednio: 49,3 pkt)
- Uniwersytet Michigan – ocena bieżącej sytuacji: 47,7 pkt (prognoza: 48,8 pkt, poprzednio: 48,4 pkt)
- Uniwersytet Michigan – indeks nastrojów konsumentów: 49,5 pkt (prognoza: 50,0 pkt, poprzednio: 48,9 pkt)
- Uniwersytet Michigan – oczekiwania konsumentów: 50,7 pkt (prognoza: 49,5 pkt, poprzednio: 49,3 pkt)
- Uniwersytet Michigan – ocena bieżącej sytuacji: 47,7 pkt (prognoza: 48,8 pkt, poprzednio: 48,4 pkt)
Dane ze Stanów Zjednoczonych okazały się delikatnie słabsze od prognoz - nastroje konsumentów spadły, a dynamika zapasów detalicznych i zapasy hurtowe wykazały niższą dynamikę wzrostu.
Dane o nastrojach i oczekiwania inflacyjne wg. University of Michigan
- Uniwersytet Michigan – indeks nastrojów konsumentów: 49,5 pkt (prognoza: 50,0 pkt, poprzednio: 48,9 pkt)
- Uniwersytet Michigan – oczekiwania konsumentów: 50,7 pkt (prognoza: 49,5 pkt, poprzednio: 49,3 pkt)
- Uniwersytet Michigan – ocena bieżącej sytuacji: 47,7 pkt (prognoza: 48,8 pkt, poprzednio: 48,4 pkt)
- Uniwersytet Michigan – oczekiwania inflacyjne na 5 lat: 3,3% (prognoza: 3,3%, poprzednio: 3,4%)
- Uniwersytet Michigan – oczekiwania inflacyjne na 1 rok: 4,6% (prognoza: 4,6%, poprzednio: 4,6%)
Pozostałe dane:
- Zapasy detaliczne w USA (bez samochodów) m/m (wstępne): 0,4% (poprzednio: 0,6%)
- Zapasy hurtowe w USA m/m (wstępne): 0,3% (prognoza: 0,4%, poprzednio: 0,6%)
- Bilans handlu towarami USA (zaawansowany): -105,8 mld USD (prognoza: -85,0 mld USD, poprzednio: -83,01 mld USD)
Źródło: xStation5
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