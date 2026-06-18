NATGAS przyspiesza po raporcie EIA 📈 Zapasy zwalniają

Kontrakty terminowe na gaz ziemny (NATGAS) wrzuciły dzisiaj wyższy bieg, rosnąc o 2,6% i przebijając kluczowe poziomy techniczne. Pro-wzrostowym impulsem dla rynku okazał się najnowszy raport amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA), która zaraportowała tygodniowy wzrost zapasów niższy od konsensusu rynkowego z Wall Street.
Kluczowe punkty raportu:
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Dane EIA: Zastrzyk netto do magazynów na poziomie 73 Bcf (mld stóp sześciennych) w tygodniu kończącym się 12 czerwca 2026 roku okazał się niższy od prognozowanych 76 Bcf. Oznacza to również gwałtowne wyhamowanie tempa budowania zapasów w porównaniu do trzycyfrowego wzrostu o 108 Bcf z poprzedniego tygodnia.
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Równoważenie zapasów: Choć całkowite zapasy magazynowe wciąż znajdują się o 151 Bcf powyżej pięcioletniej średniej, to wyraźnie spadły o 29 Bcf poniżej poziomu z analogicznego okresu ubiegłego roku. Potwierdza to stopniowe zacieśnianie się strukturalnej równowagi między popytem a podażą.
Źródło: EIA
Analiza Techniczna: NATGAS (H1)
Notowania kontraktu NATGAS gwałtownie wzrosły powyżej kluczowych poziomów Fibonacciego na wykresie godzinowym, przebijając zniesienie 61,8% na poziomie 3,217 i otwierając sobie drogę do przetestowania ostatnich lokalnych szczytów. Zyski przyspieszyły do 2,6% po wcześniejszym udanym przetestowaniu 100-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100; ciemnofioletowa linia na wykresie H1) jako wsparcia. W szerszym horyzoncie cena gazu pozostaje w silnej konsolidacji w przedziale 3,000 – 3,360. Z tego względu nawet ewentualne wybicie powyżej ostatniego szczytu będzie wymagało od kupujących sporego impetu (paliwa), aby zainicjować trwałe przejęcie trendu przez obóz byków.
Źródło: xStation5
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