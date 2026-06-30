🆕Nowe surowce w XTB: Fokus na Europę i Softy (gaz TTF, kawa robusta i kakao w funtach, cukier biały i sok pomarańczowy)

Co się dzieje fundamentalnie:

Notowania zamrożonego skoncentrowanego soku pomarańczowego (FCOJ) podlegają obecnie odbiciu po przetestowaniu poziomu 140 centów za funt, choć warto wspomnieć, że jeszcze w 2024 roku notowania sięgały 540 centów za funta w obawie o uprawy pomarańczy w USA. W szerszym horyzoncie rynek ten ma za sobą historyczny kryzys podażowy. Ekstremalne susze i upały w Brazylii oraz niekontrolowane rozprzestrzenianie się choroby zielenienia cytrusów (

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