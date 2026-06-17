PILNE: Amerykański konsument wciąż mocny. Dolar umacnia się po sprzedaży detalicznej

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych w Stanach Zjednoczonych, dotyczących raportu o sprzedaży detalicznej, maj przyniósł spore pozytywne zaskoczenie, co ma miejsce jeszcze przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w piłce nożnej, co zazwyczaj ma pozytywny wpływ na konsumpcję. Konsument w Stanach Zjednoczonych udowadnia, że nic sobie nie robi ze zwiększonej perspektywy jastrzębiej polityki monetarnej, co wywołało natychmiastową reakcję na rynkach finansowych.

Najważniejsze dane:

Główny wskaźnik (Headline): Sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 0,9% m/m, wypadają wyraźnie powyżej rynkowego konsensusu na poziomie +0,5%

Grupa kontrolna: Wskaźnik, który bezpośrednio zasila kalkulacje amerykańskiego PKB (wykluczający m.in. auta i paliwa), wzrósł o 0,7% m/m wobec oczekiwanych +0,4%.

Wskaźnik bez środków transportu: Sprzedaż z wyłączeniem samochodów podskoczyła o 0,8% m/m (prognoza: +0,5%).

Rewizja: Poprzedni, kwietniowy odczyt został zrewidowany minimalnie w dół z +0.5% do +0,4% .

Ujęcie roczne (y/y): W porównaniu do maja ubiegłego roku sprzedaż detaliczna wzrosła aż o 6,9% .

Komentarz do danych: Silny konsument, Fed i geopolityka ponownie napędzają dolara

Amerykański konsument nie zamierza zwalniać. Majowy raport to jednoznaczny pokaz siły amerykańskiego popytu wewnętrznego. Wcześniejsze obawy, że wyższa inflacja zacznie realnie dusić portfele Amerykanów, zostały na chwilę odsunięte na boczny tor. Co najważniejsze, tak silny wynik grupy kontrolnej (+0,7%) udowadnia, że wzrosty nie są jedynie iluzją wywołaną wyższymi cenami na stacjach benzynowych, ale odzwierciedlają realną i zdrową aktywność zakupową. Bank of America, bazując na wewnętrznych danych z kart płatniczych swoich klientów, trafnie przewidział ten wzrost i rzeczywiście konsumenci ruszyli na zakupy.

Dolar pręży muskuły przed decyzją FOMC. Tak rewelacyjne dane z gospodarki to bezpośrednie i potężne paliwo dla dolara (USD). Publikacja ma miejsce w kluczowym momencie, czyli tuż przed nadchodzącą decyzją FOMC w sprawie stóp procentowych. Rynek natychmiast otrzymał jasny sygnał: skoro gospodarka radzi sobie dobrze, a konsument ma się świetnie, Rezerwa Federalna nie ma absolutnie żadnego powodu, by spieszyć się z obniżaniem stóp procentowych. Rynek dzisiaj wyceniał podwyższone prawdopodobieństwo podwyżek w grudniu na poziomie pnad 80%. Kluczowe pytanie dotyczy jednak wydźwięku jaki zaserwuje nam nowy szef Fed, czyli Kevin Warsh

Cień Iranu i groźby Trumpa. Siła dolara nie wynika jednak wyłącznie z czystej mocnej gospodarki i solidnych fundamentów PKB. Drugim, niezwykle istotnym czynnikiem wspierającym USD jest powracająca na rynki premia za ryzyko geopolityczne. Atmosferę wokół umowy z Iranem mocno podgrzewają najnowsze wypowiedzi Donalda Trumpa, który ponownie zaczął otwarcie grozić atakami militarnymi i zerwaniem dotychczasowych ustaleń.

W obliczu tak głębokiej niepewności na Bliskim Wschodzie inwestorzy na całym świecie uciekają do bezpiecznych przystani, gdzie dolar wciąż pozostaje niekwestionowanym liderem. Połączenie świetnych danych makroekonomicznych z geopolitycznym niepokojem tworzy dla USD idealne warunki do dalszych wzrostów w najbliższych dniach.

EURUSD wraca poniżej poziomu 1,16 przed decyzja Fed oraz wobec zwiększonego ryzyka geopolitycznego.

Źródło: xStation5