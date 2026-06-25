PILNE: Amerykańskie akcje mocno w górę po mocnych danych PKB z USA💥

Akcje amerykańskie przyspieszają wzrosty przed otwarciem Wall Street, po tym jak dane PKB pokazały dużą rewizję w górę, jeśli chodzi o amerykański wzrost gospodarczy w I kwartale roku. Z drugiej strony dane PCE wypadly zgodnie z oczekiwaniami, a same dane miesięczne okazały się nawet lekko niższe niż zakładano. Pozwala to sądzić, że na ten moment trajektoria sytuacji gospodarczej w USA jest porusza się zakładanym torem, co niweluje ryzyko zaskoczeń, rzutujących na nastroje rynkowe. Szczegółowe dane poniżej:
PKB (Q1 2026 – Final)
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GDP QoQ: 2,1% – znacząco powyżej prognozy i poprzedniego odczytu (1,6%) — pozytywna niespodzianka
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Deflator PKB: 3,6% vs poprzedni 3,5% — presja cenowa lekko rośnie
PKB USA wznawia stabilny trend wzrostowy. Źrodło: XTB
Inflacja PCE (maj 2026)
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PCE MoM: 0,4% vs oczekiwane 0,5% — niżej od prognoz, lekko pozytywnie
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PCE Core MoM: 0,3% — zgodnie z oczekiwaniami
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PCE YoY: 4,1% — zgodnie z oczekiwaniami, wciąż wyraźnie powyżej celu Fed
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PCE Core YoY: 3,4% — zgodnie z oczekiwaniami
Dochody i wydatki konsumentów (maj 2026)
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Personal Income MoM: +0,7% vs prognoza 0,4% — mocna niespodzianka po płaskim poprzednim miesiącu
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Consumer Spending MoM: -0,7% vs prognoza +0,6% — ogromne rozczarowanie, największy sygnał ostrzegawczy w całym zestawie danych
Dobra Trwałe (maj 2026)
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Durable Goods: -4,5% vs prognoza -5,0% — nieco lepiej od oczekiwań, ale silny spadek po +8,0% w poprzednim miesiącu
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Core Durable Goods: +1,3% vs prognoza 0,6% — solidna niespodzianka po stronie biznesowej
Rynek pracy
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Initial Jobless Claims: 215K vs prognoza 225K — lepiej od oczekiwań, rynek pracy pozostaje odporny
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Continuing Claims: 1,821M vs prognoza 1,8015M — minimalnie powyżej oczekiwań
Dane malują sprzeczny obraz. PKB zaskoczył mocno in plus, dochody rosną, a rynek pracy trzyma się dobrze — ale dramatyczny spadek wydatków konsumenckich (-0,7% przy prognozie +0,6%) to poważny sygnał, że konsument zaczyna zaciskać pasa mimo rosnących zarobków. Z drugiej strony dane te w dynamice miesięcznej potrafią być bardzo zmienne, dlatego ich znaczenie w całym zestawieniu może być traktowane z lekkim przymrużeniem oka. Ogólnie dobry wydźwięk dla akcji, które zyskują przed otwarciem sesji w USA.
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