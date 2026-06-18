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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
13:10 · 18 czerwca 2026

PILNE: Bank Anglii utrzymuje stopy bez zmian 📉 GBPUSD traci

Eryk Szmyd ·

Analityk Rynków Finansowych

Bank Anglii utrzymał stopy na poziomie 3,75%, zgodnie z oczekiwaniami i bez zmian - zasugerował jednak, że jest gotowy działać jeśli inflacja będzie nadal rosła. Bank Anglii obniżył prognozę inflacji na ten rok, jednocześnie oczekując nieco szybszego wzrostu bazowego gospodarki względem projekcji z kwietnia. Rynek nie zmienia oczekiwań dotyczących stóp procentowych BoE i nadal wycenia około 35 pb podwyżek stóp do końca roku.

  • Greene z Banku Anglii: Głos za podwyżką stóp procentowych stanowi formę zabezpieczenia przed silniejszymi efektami drugiej rundy inflacji.
  • Bailey, Breeden i Lombardelli z BoE: Bank Anglii zareagowałby szybko, gdyby pojawiły się sygnały nasilenia efektów drugiej rundy inflacji.
  • Breeden z BoE: Prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych efektów drugiej rundy inflacji jest niewielkie.
  • Bank Anglii powtórzył, że Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) jest gotowy działać w razie potrzeby, aby zapewnić powrót inflacji CPI do celu 2% w średnim terminie.

Wykres pary walutowej GBPUSD (interwał D1)

Patrząc na parę widzimy, że spadek nastąpił z istotnych poziomów - okolic 1.34 gdzie widzimy zarówno 200 jak i 50-sesyjną średnią kroczącą na interwale dziennym. Tąpnięcie w takim scenariuszu może sugerować trwalszą zmianę trendu, jeśli para nie spotka się z szybką kontrą byków.

 

Źródło: xStation5

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