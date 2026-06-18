PILNE: Bank Anglii utrzymuje stopy bez zmian 📉 GBPUSD traci

Bank Anglii utrzymał stopy na poziomie 3,75%, zgodnie z oczekiwaniami i bez zmian - zasugerował jednak, że jest gotowy działać jeśli inflacja będzie nadal rosła. Bank Anglii obniżył prognozę inflacji na ten rok, jednocześnie oczekując nieco szybszego wzrostu bazowego gospodarki względem projekcji z kwietnia. Rynek nie zmienia oczekiwań dotyczących stóp procentowych BoE i nadal wycenia około 35 pb podwyżek stóp do końca roku.
- Greene z Banku Anglii: Głos za podwyżką stóp procentowych stanowi formę zabezpieczenia przed silniejszymi efektami drugiej rundy inflacji.
- Bailey, Breeden i Lombardelli z BoE: Bank Anglii zareagowałby szybko, gdyby pojawiły się sygnały nasilenia efektów drugiej rundy inflacji.
- Breeden z BoE: Prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych efektów drugiej rundy inflacji jest niewielkie.
- Bank Anglii powtórzył, że Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) jest gotowy działać w razie potrzeby, aby zapewnić powrót inflacji CPI do celu 2% w średnim terminie.
Wykres pary walutowej GBPUSD (interwał D1)
Patrząc na parę widzimy, że spadek nastąpił z istotnych poziomów - okolic 1.34 gdzie widzimy zarówno 200 jak i 50-sesyjną średnią kroczącą na interwale dziennym. Tąpnięcie w takim scenariuszu może sugerować trwalszą zmianę trendu, jeśli para nie spotka się z szybką kontrą byków.
Źródło: xStation5
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