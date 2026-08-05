ZŁOTO testuje 4200 dolarów 🟡

Złoto (+2,9%) i srebro (+4,45%) zyskują trzecią sesję z rzędu pomimo wyhamowania spadków na dolarze. Deeskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz pełny “risk-on” na rynku akcji zwiększają popyt spekulacyjny, a obawy o dług w kluczowych gospodarkach dostarczają klasycznych argumentów na zakupy kruszców.

Dzisiejsze notowania kontraktów na metale szlachetne. Źródło: xStatio5

Analiza techniczna: GOLD (D1)

Kontrakty na złoto wybiły się dzisiaj byczo powyżej 10- i 30-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA10 na żółto; EMA30 na jasnofioletowo), testując tym samym opór ostatniej konsolidacji w postaci poziomu 23,6 zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej (kwiecień lipiec). Kontrakt wciąż jednak handluje poniżej psychologicznego poziomu 4200 dolarów za uncję (testowanego raz na początku lipca). Zamknięcie powyżej tej ceny wskazywałoby na realne szanse na przejście z trendu bocznego do wzrostowego, a wybicie powyżej EMA100 (ciemny fiolet) byłoby możliwe w przypadku utrzymania się optymizmu na pozostałych ryzykownych klasach aktywów oraz utrzymaniu korekty na dolarze (odwrócony USDIDX na niebiesko).

Źródło: xStation5

Dlaczego metale szlachetne odbijają?

Próba objęcia trendu wzrostowego na złocie i srebrze wynika z kombinacji słabszego dolara, spadku ryzyka geopolitycznego oraz wzrostu popytu instytucjonalnego i spekulacyjnego (odbicie wolumenu w ubiegłym tygodniu na Wykresie 1).

Wykres 1. Wolumen obrotów na kontraktach Futures na złoto

Źródło: CME Group

Najważniejsze argumenty dla byków:

Spadek napięć geopolitycznych i zmiana oczekiwań wobec Fed: Nadzieje na porozumienie USA z Iranem w sprawie Cieśniny Ormuz łagodzą obawy inflacyjne i obniżają rynkową wycenę podwyżek stóp procentowych przez Fed do zaledwie jednej do końca roku. Niższe rentowności obligacji oraz mniejsza skłonność do zacieśniania polityki pieniężnej w krótkim terminie bezpośrednio wspierają nieprzynoszące odsetek metale szlachetne.

Napływy kapitału instytucjonalnego i popyt z Azji: Ożywienie sentymentu na rynkach azjatyckich zapewnia silne wsparcie dla metali szlachetnych. Chińskie fundusze ETF powiązane ze złotem odnotowały 14 dni z rzędu napływu kapitału, przełamując długą serię odpływów. Dodatkowym pozytywnym impulsem dla rynków okazał się również powrót do zakupów złota przez bank centralny Korei Południowej.

Impet techniczny i domykanie krótkich pozycji: Aktualne poziomy cenowe wywołały falę pokrywania krótkich pozycji po miesiącach spadków wywołanych wojną. W lipcu złoto odbiło się od 10-miesięcznego dołka i na przestrzeni 3 ostatnich tygodni zyskało ok. 4% powracając w rejon 4165 dolarów za uncję. Podobne odbicie miało również miejsce na srebrze.

Jak silny jest skok apetytu na ryzyko?

Historyczne dane na Wykresie 2 pokazują nam istotną, negatywną korelację między wynikami najważniejszych kruszców a dolarem (złoto i srebro w dolnym rzędzie, na górze Bitcoin i S&P 500). Aktualny tydzień (niebieskie punkty) wskazuje na wyraźnie rozpędzający się optymizm. Spadki na dolarze wyhamowały (USDIDX jest przyklejony do ceny zamknięcia z piątku), podczas gdy złoto i srebro uciekają powyżej linii trendu.

Wykres 2. Zestawienie tygodniowych zmian cen wybranych aktywów z USD.

Źródło: XTB Research, dane Yahoo Finance

Epizod wojny w Iranie i obserwowany wówczas przepływ kapitału do dolara przyćmił zatem status kruszców jako typowych bezpiecznych przystani, a złoto i srebro próbują wejść w nowy trend wzrostowy na fali wzrostu apetytu na ryzyko (widocznego również na Bitcoinie czy rynku akcji).

Niemniej poprawa sentymentu i popyt spekulacyjny to nie jedyny fundament wzrostów na metalach szlachetnych. W ubiegłym tygodniu rentowności 30-letnich obligacji skarbowych USA wybiły się najwyżej od 2007 roku wraz z tym, jak inwestorzy wyprzedawali dług w obawie o inflację i zbyt wolną reakcję Fed. Podobne lęki generuje bezprecedensowe zaangażowanie USA w interwencję walutową wspierającą kurs jena (Japonia posiada ok. 1,14 bln USD w Treasuries).

Wykres 3. Rentowności 10-letnich obligacji w Japonii, Niemczech i USA.

Źródło: XTB Research, dane Bloomberg i Macrobond