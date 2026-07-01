PILNE: Dane ADP z USA poniżej prognoz 🚩 US100 reaguje

Dane ADP z USA (zmiana zatrudnienia wśród prywatnych przedsiębiorstw) wypadły na poziomie 98 tys. etatów wobec 120 tys. prognoz i 122 tys. poprzednio
Tworzenie nowych etatów było nierównomierne. Sektory finansowy i informacyjny należały do obszarów wzrostu, podczas gdy rekreacja i hotelarstwo odnotowały już szósty miesiąc słabego zatrudnienia.
„Tempo zatrudniania pokazuje zarówno stronę podaży, jak i popytu. Wiemy, że znalezienie pracy zajmuje ludziom więcej czasu, ale w niektórych branżach widać też ograniczenia podaży pracowników. Na razie ogólnym efektem jest spowolnienie tworzenia nowych miejsc pracy.”, przekazała Dr Nela Richardson, główna ekonomistka ADP
Wykres US100
Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) traci około 0,4% po publikacji słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy, jednak reakcja rynku pozostaje ograniczona. Obecnie indeks porusza się w przedziale pomiędzy 23,6% a 38,2% zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej, utrzymując się jednocześnie powyżej średnich kroczących EMA200 i EMA50.
Źródło: xStation 5
Źródło: ADP
Źródło: ADP
Źródło: ADP
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