16:30 - EIA, zmiana zapasów ropy w USA
- Zapasy ropy: -8,26 mn (Oczekiwano: -3 mn; Poprzednio: -7,23)
- Zapasy benzyny: -0,91 (Oczekiwano: -1,4mn; Poprzednio: 0,19 mn)
- Zapasy destylatów: 0,95 (Oczekiwano: -0,2 mn; Poprzednio: -0,2 mn)
Publikacja jest krótkoterminowo pro-popytowa dla ropy, główny sygnał to połączenie dużego spadku importu ropy, bardzo wysokiego przerobu rafinerii, spadku zapasów komercyjnych oraz równoległego ubytku SPR (rezerwa strategiczna). Bufor rezerw USA staje się krytyczny, w momencie w którym rynek wycenia już najlepsze możliwe scenariusze w kontekście konfliktu Iran-USA.
Gwałtowny spadek zapasów to kombinacja gwałtownego spadku importu ropy, który spadł o 754 tys. baryłek dziennie, oraz silnego wykorzystania rafinerii - przerób ropy wzrósł do 17,2 mln baryłek dziennie, a wykorzystanie mocy rafineryjnych wyniosło 96,7%.
- Komercyjne zapasy ropy w USA, z wyłączeniem Strategic Petroleum Reserve, spadły o 8,3 mln baryłek do 418,2 mln baryłek, zapasy te są już ok. 6% poniżej pięcioletniej średniej.
- Zapasy benzyny spadły o 0,9 mln baryłek i również są ok. 6% poniżej pięcioletniej średniej.
- Zapasy destylatów wzrosły o 1,0 mln baryłek, pozostają aż 13% poniżej pięcioletniej średniej.
- Zapasy ropy łącznie z SPR spadły jednak już o 17,2 mln baryłek, z czego sama rezerwa strategiczna zmniejszyła się o 8,9 mln baryłek. Mimo że spadek jest duży, to jego większa cześć nie jest “rynkowa”.
- Spadek komercyjnych zapasów ropy widać w dwóch kluczowych regionach. Gulf Coast, o ok. 4,8 mln baryłek, oraz Midwest, który spadł o ok. 4,5 mln baryłek.
EIA zakłada też, że Cieśnina Ormuz pozostaje efektywnie zamknięta w krótkim terminie, a ruch tankowców wraca stopniowo dopiero od Q3 2026 r., ale pełniejsza normalizacja produkcji i przepływów może potrwać do 2027 r. Agencja szacowała też bardzo duże globalne spadki zapasów w II i III kwartale 2026 r. oraz zejście zapasów OECD do najniższych poziomów od 2003 r.
OIL (D1)
RSI kontraktów na ropę znajduje się obecnie w terytorium skrajnego wykupienia (ok. 30). Cena odbiła się od poziomu FIBO 78,6 i może próbować wrócić powyżej średniej EMA 200. Jeśli podaży udałoby się przejść do konsolidacji w tych okolicach, to kolejnym celem może być poziom ok. 87$. Źródło: xStation5
US Open: W oczekiwaniu na Warsha
Podsumowanie rynkowe: Europejskie indeksy czekają na Fed 🚩 Akcje BMW tracą 7%
PILNE: Amerykański konsument wciąż mocny. Dolar umacnia się po sprzedaży detalicznej
Ceny ropy konsolidują się w oczekiwaniu na otwarcie Cieśniny Ormuz
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.