16:30 - EIA, zmiana zapasów ropy w USA

Zapasy ropy: -8,26 mn (Oczekiwano: -3 mn; Poprzednio: -7,23)

Zapasy benzyny: -0,91 (Oczekiwano: -1,4mn; Poprzednio: 0,19 mn)

Zapasy destylatów: 0,95 (Oczekiwano: -0,2 mn; Poprzednio: -0,2 mn)

Publikacja jest krótkoterminowo pro-popytowa dla ropy, główny sygnał to połączenie dużego spadku importu ropy, bardzo wysokiego przerobu rafinerii, spadku zapasów komercyjnych oraz równoległego ubytku SPR (rezerwa strategiczna). Bufor rezerw USA staje się krytyczny, w momencie w którym rynek wycenia już najlepsze możliwe scenariusze w kontekście konfliktu Iran-USA.

Gwałtowny spadek zapasów to kombinacja gwałtownego spadku importu ropy, który spadł o 754 tys. baryłek dziennie, oraz silnego wykorzystania rafinerii - przerób ropy wzrósł do 17,2 mln baryłek dziennie, a wykorzystanie mocy rafineryjnych wyniosło 96,7%.

Komercyjne zapasy ropy w USA, z wyłączeniem Strategic Petroleum Reserve, spadły o 8,3 mln baryłek do 418,2 mln baryłek, zapasy te są już ok. 6% poniżej pięcioletniej średniej.

Zapasy benzyny spadły o 0,9 mln baryłek i również są ok. 6% poniżej pięcioletniej średniej.

Zapasy destylatów wzrosły o 1,0 mln baryłek, pozostają aż 13% poniżej pięcioletniej średniej.

Zapasy ropy łącznie z SPR spadły jednak już o 17,2 mln baryłek, z czego sama rezerwa strategiczna zmniejszyła się o 8,9 mln baryłek. Mimo że spadek jest duży, to jego większa cześć nie jest “rynkowa”.

Spadek komercyjnych zapasów ropy widać w dwóch kluczowych regionach. Gulf Coast, o ok. 4,8 mln baryłek, oraz Midwest, który spadł o ok. 4,5 mln baryłek.

EIA zakłada też, że Cieśnina Ormuz pozostaje efektywnie zamknięta w krótkim terminie, a ruch tankowców wraca stopniowo dopiero od Q3 2026 r., ale pełniejsza normalizacja produkcji i przepływów może potrwać do 2027 r. Agencja szacowała też bardzo duże globalne spadki zapasów w II i III kwartale 2026 r. oraz zejście zapasów OECD do najniższych poziomów od 2003 r.

OIL (D1)

RSI kontraktów na ropę znajduje się obecnie w terytorium skrajnego wykupienia (ok. 30). Cena odbiła się od poziomu FIBO 78,6 i może próbować wrócić powyżej średniej EMA 200. Jeśli podaży udałoby się przejść do konsolidacji w tych okolicach, to kolejnym celem może być poziom ok. 87$. Źródło: xStation5