PILNE: EBC podnosi stopy procentowe o 25 pb.

Zgodnie z oczekiwaniami, Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 25 pb. sprowadzając stopę referencyjną do poziomu 2,25%.
Wykres 1: Stopy procentowe i rentowność obligacji w strefie euro (1998 - 2026)
Źródło: XTB Research, 11.06.2026
Zgodnie z treścią komunikatu, decyzja jest uwarunkowana przede wszystkim obawami o presję inflacyjną jaką generuje wojna na Bliskim Wschodzie. Otoczenie pozostaje zdaniem decydentów wysoce niestabilne, przy czym przeważają ryzyka wzrostowe dla inflacji, spadkowe zaś dla wzrostu. Co istotne, w oświadczeniu znajdziemy wzmiankę o tym, że po dzisiejszej decyzji Rada znajduje się w dobrym miejscu aby nawigować niepewnością spowodowaną wybuchem wojny.
Poznaliśmy także nowe projekcje banku. Główna miara inflacji ma znajdować się na poziomie:
- 3% w 2026 r.
- 2,3% w 2027 r.
- 2% w 2028 r.
Oznacza to rewizję w górę na 2 następne lata.
Jednocześnie w dół zrewidowane zostały prognozy wzrostu gospodarczego:
- 0,8% w 2026 r.
- 1,2% w 2027 r.
- 1,5% w 2028 r.
Reakcja euro jest stosunkowo niewielka – w komunikacie nie pojawiły się wzmianki, które mogą znaczące odmienić spojrzenie inwestorów na dalszą ścieżkę stopy procentowej, a sam ruch był już wcześniej w pełni wyceniony.
Para EUR/USD osłabia się dziś o ok. 0,1%, jest to jednak przede wszystkim pokłosie niedawnego wpisu prezydenta Trumpa, który zapowiedział znaczną eskalację działań zbrojnych przeciwko Iranowi.
Inwestorzy wyczekują na konferencję prasową prezeski Lagarde, która rozpocznie się o godz. 14:45.
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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
NA ŻYWO: Konferencja prasowa EBC
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