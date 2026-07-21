PILNE: Mocne dane ZEW z Niemiec

- Sentyment gospodarczy ZEW z Niemiec wskazał 26,3 wobec 15,3 prognoz i 10,5 poprzednio
- Oczekiwania dla strefy euro również wyraźnie wzrosły. Indeks poprawił się o 13,9 pkt do 23,4 pkt.
- Ocena obecnej sytuacji gospodarczej w strefie euro pozostaje negatywna, ale wzrosła o 5,7 pkt do -37,7 pkt, wskazując na stopniową poprawę warunków.
- Sentyment gospodarczy ZEW z Niemiec wskazał 26,3 wobec 15,3 prognoz i 10,5 poprzednio
- Oczekiwania dla strefy euro również wyraźnie wzrosły. Indeks poprawił się o 13,9 pkt do 23,4 pkt.
- Ocena obecnej sytuacji gospodarczej w strefie euro pozostaje negatywna, ale wzrosła o 5,7 pkt do -37,7 pkt, wskazując na stopniową poprawę warunków.
Sentyment gospodarczy ZEW z Niemiec wskazał 26,3 wobec 15,3 prognoz i 10,5 poprzednio. Ocena warunków bieżących pozostała praktycznie bez zmian przy -77,6 wobec -77,7 prognoz po -81 w poprzednim miesiącu.
Podsumowanie danych ZEW
Indeks nastrojów gospodarczych ZEW dla Niemiec wzrósł w lipcu aż o 15,8 pkt, wyraźnie umacniając się na dodatnim terytorium i sygnalizując dalszą poprawę oczekiwań wobec niemieckiej gospodarki.
- Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej również się poprawiła, choć znacznie słabiej. Wskaźnik wzrósł o 3,4 pkt do -77,6 pkt, co oznacza, że obecne warunki nadal są oceniane bardzo negatywnie.
- Prezes ZEW Achim Wambach wskazał, że reformy zaczynają przynosić efekty, a poprawa obejmuje zarówno sektory eksportowe, jak i popyt krajowy.
- Istotnym ryzykiem dla ożywienia pozostają konflikt z Iranem i ceny ropy, które zwiększają niepewność dotyczącą dalszych perspektyw niemieckiej gospodarki.
- Większość sektorów poprawiła swoje wyniki w lipcu. Szczególnie wyraźnie wzrosły perspektywy dla przemysłu maszynowego (+14,5 pkt) oraz sektorów zależnych od popytu krajowego (+14,7 pkt).
- Branża chemiczna, farmaceutyczna i metalowa kontynuowały poprawę, jednak ich wskaźniki nadal pozostają wyraźnie poniżej zera.
- Sytuacja w budownictwie poprawiła się o 12,7 pkt, a saldo zbliżyło się do poziomu neutralnego, odwracając pogorszenie obserwowane w czerwcu.
- Sektor motoryzacyjny ponownie się osłabił – jego wskaźnik spadł o 11,3 pkt do -46,6 pkt, co czyni go jednym z najsłabiej ocenianych segmentów gospodarki.
- Oczekiwania dla strefy euro również wyraźnie wzrosły. Indeks poprawił się o 13,9 pkt do 23,4 pkt.
- Ocena obecnej sytuacji gospodarczej w strefie euro pozostaje negatywna, ale wzrosła o 5,7 pkt do -37,7 pkt, wskazując na stopniową poprawę warunków.
Wykres EURUSD (interwał D1)
Eurodolar dziś bardzo nieznacznie zyskuje i wciąż notowany jest poniżej EMA200 (czerwona linia) przy 1.16. Niezmiennie przeważa trend spadkowy a reakcja na dzisiejsze dane z Niemiec jest bardzo ograniczona.
Źródło: xStation5
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