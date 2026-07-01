PILNE: Raport o zapasach wciąż pokazuje spadek. Ropa WTI najniżej od końca lutego

- Zapasy ropy naftowej (Crude Oil Inventories): Spadek o 3,775 mln baryłek.To wynik minimalnie lepszych od zakładanych 4 mln baryłek, ale lepszy niż w poprzednim tygodniu, kiedy to zapasy spadły o niemal 6,1 mln baryłek. Całkowity stan zapasów wynosi obecnie 408,359 mln baryłek (spadek o 0,92%).
- Zapasy benzyny (Gasoline Inventories): Spadek o 2,33 mln baryłek (spadek o 1,08%). Oczekiwano spadku na poziomie 0,9 mln brk, a poprzednio mieliśmy wzrost na poziomie 2,06 mln brk.
- Zapasy destylatów (Distillate Inventories): Wzrost o 2,48 mln baryłek (wzrost o 2,34%). Oczekiwano spadku na poziomie 0,8 mln brk przy poprzednim wzroście na poziomie 3,06 mln brk
- Zapasy w hubie Cushing: Wzrost o 709 tys. baryłek (do poziomu 19,666 mln baryłek). Niweluje to ostatnie obawy o to, że zapasy w hubie spadną do krytycznego poziomu
- Wykorzystanie mocy rafinerii (Refinery Utilization): Wzrost o 0,50% w ujęciu tygodniowym.
- Import ropy do USA (US Crude Imports): Spadek o 291 tys. baryłek dziennie (b/d) do poziomu 5,279 mln b/d.
Komentarz do danych
Dzisiejszy raport EIA ma raczej pozytywny wpływ dla cen, natomiast obecnie na rynku ropy wciąż obserwujemy spadki, ze względu na dalsze dobre nastroje dotyczące otwarcia Cieśniny Ormuz. Na co warto zwrócić uwagę w raporcie?
- Silny popyt i presja na spadek zapasów ropy: Kluczowym punktem raportu jest dalszy spadek zapasów surowej ropy (-3,775 mln baryłek). Spadek ten był stymulowany dwoma czynnikami: zwiększeniem aktywności amerykańskich rafinerii (wzrost wykorzystania o 0,50%) oraz mniejszym napływem surowca z zagranicy (import spadł o niemal 300 tys. baryłek dziennie). Główny ciężar spadków przyjął na siebie region Gulf Coast, będący sercem amerykańskiego przemysłu rafineryjnego.
- Rynek paliw (Benzyna vs Destylaty): Bardzo pozytywnym sygnałem dla popytu konsumenckiego jest solidny spadek zapasów benzyny (o 2,33 mln baryłek), co sugeruje silny sezon wyjazdowy. Z drugiej strony, rynkowy optymizm jest hamowany przez niespodziewanie duży wzrost zapasów destylatów (olej napędowy, opałowy) o blisko 2,5 mln baryłek, co może świadczyć o lekkim spowolnieniu w sektorze przemysłowym lub transportu ciężkiego. Warto zauważyć, że crack spready na rynku utrzymują się na wysokim poziomie.
- Hub Cushing: Nieznacznym czynnikiem niedźwiedzim (bearish) jest też wzrost zapasów w kluczowym węźle rozliczeniowym Cushing o 709 tys. baryłek, co pokazuje, że fizyczna dostępność ropy w punkcie dostaw kontraktów terminowych WTI uległa lekkiej poprawie.
Zapasy kontynuują głębokie cofnięcie. Obserwujemy również dalszy spadek SPR. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Crack Spread sięga już ostatnich lokalnych maksimów, co może sugerować wysoki popyt na paliwa lub ich niedobór. Tak duże dywergencje są ekstremalnie rzadkie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Ropa WTI spada dzisiaj do nowego minimum od początku wojny, znajdując się zaledwie 1,5% powyżej zamknięcia z lutego. Źródło: xStation5
Stabilizacja Bliskiego Wschodu otwiera przestrzeń dla Chin. Nowa rola Pekinu w regionie
Komentarz giełdowy: Jastrząb bezobjawowy
Warsh z Fed tonuje nastroje i daje nadzieje bykom na rynku złota🟡
US Open: Rynek pod presją danych z USA i braku wskazówek od Warsha
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.