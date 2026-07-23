PILNE: Stopy procentowe EBC bez zmian

Zgodnie z oczekiwaniami, Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa depozytowa wciąż wynosi więc 2,25%.

Wykres 1: Stopy procentowe i rentowność obligacji w strefie euro (1998 - 2026)

Źródło: XTB Research, 23.07.2026

Treść komunikatu

Z komunikatu prasowego bije ostrożność, nie jednak nadmierna jastrzębiość, co ogranicza presję na euro.

Wyczytać możemy z niego, że “niepewność pozostaje wysoka, a pełne skutki inflacyjne szoku energetycznego nie ujawniły się jeszcze w pełni”. Jednocześnie jednak, “perspektywy dla cen energii, choć wysoce zmienne, pozostają zbliżone do podstawowych założeń czerwcowej projekcji”.

Kurs EURUSD

Wracając do tematu walutowego – para EURUSD osłabia się dziś o 0,2%, przebijając poziom 1,14. Ruch przypisujemy jednak nie szeroko oczekiwanej decyzji EBC, a awersji inwestorów względem ryzyka, która wspierana jest przez dalsze wzrosty ceny ropy naftowej. Za baryłkę Brenta zapłacić musimy już 99 dolarów.

Inwestorzy wyczekują na konferencję prasową prezeski Lagarde, która rozpocznie się o godz. 14:45. Komunikaty Lagarde pomogą inwestorom ocenić czy obecna wycena dwóch kolejnych podwyżek stóp procentowych ze strony EBC jeszcze przed końcem roku jest właściwa.

Co dalej?

Jutro uwaga skoncentruje się zaś na wskaźnikach PMI, które w ostatnich miesiącach wykazywały albo kurczenie się gospodarki wspólnego bloku, albo w najlepszym razie stagnację. Oczekujemy wzrostu wskaźnika kompozytowego powyżej poziomu z czerwca (50), czyli powrotu do strefy wzrostu. W przeciwnym wypadku spodziewamy się wycofania przez inwestorów części zakładów za podwyżkami stóp.

