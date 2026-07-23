PILNE: Stopy procentowe EBC bez zmian

Zgodnie z oczekiwaniami, Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa depozytowa wciąż wynosi więc 2,25%.
Wykres 1: Stopy procentowe i rentowność obligacji w strefie euro (1998 - 2026)
Źródło: XTB Research, 23.07.2026
Treść komunikatu
Z komunikatu prasowego bije ostrożność, nie jednak nadmierna jastrzębiość, co ogranicza presję na euro.
Wyczytać możemy z niego, że “niepewność pozostaje wysoka, a pełne skutki inflacyjne szoku energetycznego nie ujawniły się jeszcze w pełni”. Jednocześnie jednak, “perspektywy dla cen energii, choć wysoce zmienne, pozostają zbliżone do podstawowych założeń czerwcowej projekcji”.
Kurs EURUSD
Wracając do tematu walutowego – para EURUSD osłabia się dziś o 0,2%, przebijając poziom 1,14. Ruch przypisujemy jednak nie szeroko oczekiwanej decyzji EBC, a awersji inwestorów względem ryzyka, która wspierana jest przez dalsze wzrosty ceny ropy naftowej. Za baryłkę Brenta zapłacić musimy już 99 dolarów.
Inwestorzy wyczekują na konferencję prasową prezeski Lagarde, która rozpocznie się o godz. 14:45. Komunikaty Lagarde pomogą inwestorom ocenić czy obecna wycena dwóch kolejnych podwyżek stóp procentowych ze strony EBC jeszcze przed końcem roku jest właściwa.
Co dalej?
Jutro uwaga skoncentruje się zaś na wskaźnikach PMI, które w ostatnich miesiącach wykazywały albo kurczenie się gospodarki wspólnego bloku, albo w najlepszym razie stagnację. Oczekujemy wzrostu wskaźnika kompozytowego powyżej poziomu z czerwca (50), czyli powrotu do strefy wzrostu. W przeciwnym wypadku spodziewamy się wycofania przez inwestorów części zakładów za podwyżkami stóp.
LIVE: Konferencja prasowa EBC
Deklaracje bezrobocia w USA najniższe od 1969 r.
Komentarz walutowy: Dolar tanieje wbrew ropie. EBC przed stagflacyjnym dylematem
Kalendarz ekonomiczny: Big Tech, napięcia wokół Iranu oraz decyzja EBC ⏰
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.