PILNE: Warunki w polskim przemyśle pogarszają się najszybciej od roku🚨

W czerwcu 2026 roku Indeks PMI dla przemysłu: 46,1 pkt. (prognoza: 49,4 pkt.; poprzednio: 49,4 pkt.) PMI dla polskiego przemysłu spadł w czerwcu do 46,1 z 49,4 w maju, wskazując na najsilniejsze pogorszenie koniunktury od niemal roku i już 14. miesiąc z rzędu poniżej poziomu 50. Głównym czynnikiem był gwałtowny spadek nowych zamówień (także eksportowych), co przełożyło się na ponowny spadek produkcji i ograniczanie zatrudnienia. Firmy redukowały zakupy materiałów i zapasy surowców, ale jednocześnie rosły zapasy niesprzedanych wyrobów, co wskazuje na słaby popyt. Zaległości produkcyjne dalej malały, a przedsiębiorstwa dostosowywały moce do niższej aktywności. Presja kosztowa utrzymuje się, choć tempo wzrostu kosztów i cen wyhamowało do najniższego poziomu od marca. Nastroje biznesowe wyraźnie się pogorszyły i są najsłabsze od końca 2022 roku, choć nadal lekko powyżej poziomu neutralnego. Gołębie dane dla złotego i perspektyw dla stóp procentowych w Polsce. Źródło: S&P Global PMI.

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