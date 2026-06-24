PILNE: Zapasy ropy dalej spadają, a ropa nurkuje do marcowego otwarcia

Raport o zapasach:

Zapasy ropy naftowej (Crude Oil): -6,088 mln baryłek Konsensus: -4,461 mln baryłek Poprzedni odczyt: -8,263 mln baryłek

Zapasy benzyny (Gasoline): +2,064 mln baryłek Konsensus: -0,578 mln baryłek

Zapasy destylatów (Distillates): +3,064 mln baryłek Konsensus: -0,505 mln baryłek



Prywatny raport API zapowiadał mniejszy spadek ropy (-765k) oraz wzrosty na produktach ropopochodnych (benzyna +1238k, destylaty +1447k). Dane EIA potwierdziły ten kierunek, ale w znacznie większej skali.

Zapasy ropy spadają poniżej 5 letniego minimum. Skala spadków z ostatnich tygodni jest ogromna, ale wraz z otwarciem Cieśniny Ormuz w niedalekim czasie powinniśmy obserwować unormowanie się sytuacji. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Sezonowość i trendy długoterminowe

Stały trend spadkowy od wiosny: Patrząc na szerszy obraz, od kwietnia w USA widoczne są nieustanne, wyraźne spadki zapasów surowej ropy naftowej. To typowe zjawisko dla tego okresu roku, związane z przygotowaniem do letniego sezonu wyjazdowego (tzw. driving season ), kiedy rafinerie pracują na najwyższych obrotach.

Brak przełożenia na ceny: Co ciekawe, ta cykliczna kurcząca się podaż surowca w amerykańskich magazynach od dłuższego czasu nie robi większego wrażenia na rynkach finansowych i nie przekłada się na trwałe wzrosty cen ropy.

Komentarz: Diabeł tkwi w szczegółach

Nagłówek raportu na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo „prowzrostowy”. W końcu zapasy ropy skurczyły się mocniej, niż zakładał rynek (ponad 6 mln baryłek w dół). Jednak reakcja inwestorów powinna być powściągliwa.

Dlaczego ten raport wcale nie jest tak optymistyczny dla cen ropy? Rafinerie przerabiają ropę w imponującym tempie (stąd głęboki spadek zapasów surowca), a dodatkowo obserwujemy podwyższone poziomy eksportu w związku z wciąż podwyższonymi cenami i realizacją zawartych wcześniej kontraktów. Warto jednak zauważyć, że ciekawa sytuacja pojawia się w zapasach gotowych paliw. Po wielu tygodniach spadów zapasy benzyny i destylatów wzrosły łącznie o ponad 5 milionów baryłek, podczas gdy rynek oczekiwał w obu przypadkach spadków.

Oznacza to, że finalny produkt odkłada się w magazynach szybciej, niż konsumenci są w stanie go zużyć. Taki układ danych sugeruje słabszy popyt wewnętrzny w USA i skutecznie neutralizuje pozytywny wydźwięk mocnego spadku zapasów samej ropy.

Cena ropy WTI spada poniżej 70 USD za baryłkę i testuje minima z pierwszej sesji po rozpoczęciu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rynek ewidentnie powrócił do normalności cenowej, choć sytuacja na fizycznym rynku ropy wciąż pozostaje napięta, w szczególności biorąc pod uwagę dalsze uwalnianie strategicznych rezerw. Źródło: xStation5

Rezerwy ropy w USA spadają do najniższych poziomów od lat 80 i są już niemal 100 mln mniejsze niż przed konfliktem. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB