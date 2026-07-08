PILNE: Zapasy ropy w USA rosną, ale ropa Brent testuje już niemal 80 USD

Kluczowe zmiany w zapasach (w ujęciu tygodniowym)
- Zapasy ropy naftowej: +3,00 mln baryłek (oczekiwano spadku o ok. 1,1 do 1,6 mln baryłek).
- Zapasy destylatów: -4,98 mln baryłek (oczekiwano wzrostu o +1,05 mln baryłek).
- Zapasy benzyny: -1,90 mln baryłek (oczekiwano spadku o -1,5 mln baryłek).
- Zapasy w Cushing: -0,052 mln baryłek (niewielki spadek).
- Wykorzystanie mocy rafinerii: -0,8 pkt proc. (oczekiwano mniejszego spadku o -0,2 pkt proc.).
- Import ropy: +350 tys. baryłek dziennie (b/d).
- Produkcja krajowa ropy: +50 tys. baryłek dziennie (b/d).
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Najnowszy raport EIA przynosi mocno mieszany, choć ostatecznie dość zbalansowany zestaw danych. Z jednej strony mamy spore zaskoczenie po stronie zapasów samej ropy naftowej, które zamiast oczekiwanego przez rynek spadku wzrosły o równe 3 miliony baryłek. Jest to pierwszy wzrost zapasów od drugiej połowy kwietnia. Przyczynił się do tego m.in. wyraźny wzrost importu (+350 tys. b/d) oraz lekki spadek przerobu surowca przez rafinerie, których wykorzystanie spadło mocniej od prognoz (o 0,8 pkt proc.).
Z drugiej jednak strony, ten sam spadek aktywności rafinerii w połączeniu z utrzymującym się popytem doprowadził do bardzo głębokiego uszczuplenia zapasów gotowych paliw. Spadek zapasów destylatów o niemal 5 milionów baryłek (kontra oczekiwany wzrost!) oraz mocniejszy od prognoz spadek zapasów benzyny działają silnie prowzrostowo na ceny produktów naftowych i skutecznie neutralizują "niedźwiedzi" wydźwięk samej ropy.
Mimo tych ciekawych roszad w amerykańskich danych magazynowych, reakcja cenowa surowca (Brent w okolicach 79,50 USD) przypomina nam o szerszym kontekście. Reakcja na tygodniowe raporty EIA może być obecnie ograniczona lub krótkotrwała, ponieważ w dużej mierze wszystko teraz zależy od sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. To tamtejsze napięcia, ryzyko eskalacji konfliktu i potencjalne zagrożenie dla ciągłości dostaw dyktują teraz główny kierunek dla cen ropy na globalnych rynkach, spychając typowe dane fundamentalne z USA na nieco dalszy plan. Po wcześniejszej niepewności, Donald Trump ponownie zapowiedział gotowość do ataku na Iran, czym prowadzi do wzrostów cen niemal do 80 USD za baryłkę.
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