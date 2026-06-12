PKB Wielkiej Brytanii spada a kurs funta drożeje? 🇬🇧 💷

Techniczna obrona wsparcia: Rynek obronił kluczową strefę popytową w rejonie 1,333–1,338, co wywołało korekcyjne odbicie kursu w kierunku średnich kroczących EMA 30 i 100.

Paradoks funta: Kurs GBP/USD rośnie na przekór słabym danym, ponieważ odczyt był zgodny z oczekiwaniami rynku, a perspektywa wyższej inflacji oddala szanse na obniżki stóp procentowych przez Bank Anglii.

Geopolityczny cios w usługi: Wojna na Bliskim Wschodzie i blokada Cieśniny Ormuz wywołały skok cen paliw i uderzyły w sektor usług (spadek o 0,2%), wywołując realne obawy przed stagflacją.

Kontrast w danych PKB: Choć miesięczny PKB Wielkiej Brytanii spadł w kwietniu o 0,1% (pierwszy spadek od sierpnia 2025 roku), w trzech ostatnich miesiącach odnotowano wzrost o 0,7%.

Brytyjska gospodarka skurczyła się o 0.1% w kwietniu 2026 roku jako skutek eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Według najnowszych danych krajowego urzędu statystycznego (ONS), jest to pierwszy miesięczny spadek PKB od sierpnia 2025 roku.

Choć ten spadek jest zgodny z prognozami ekonomistów ankietowanych przez agencję Reuters, oznacza on gwałtowne odwrócenie trendu po marcu, w którym odnotowano wzrost o 0.3%. Patrząc jednak na mniej zmienną perspektywę trzymiesięczną, realny PKB wzrósł o 0.7% w okresie do kwietnia 2026 roku, co pokazuje, że brytyjska gospodarka wchodziła w obecny kryzys na stosunkowo stabilnych fundamentach.

Wykres 1: Realny i nominalny PKB w Wielkiej Brytanii (górny panel) oraz zmiana kwartał do kwartału (dolny panel). W I kw. 2026 (styczeń-marzec) gospodarka UK wzrosła 0,6%, oferując solidną jak na brytyjskie warunki bazę przed materializacją efektów wojny na Bliskim Wschodzie.

Źródło: XTB Research na podstawie danych ONS/Bloomberg.

Jak konflikt z Iranem zahamował wzrost w Wielkiej Brytanii?

Głównym katalizatorem kwietniowego spowolnienia jest wojna między Iranem a USA, która niedawno przekroczyła próg 100 dni. Skuteczne zablokowanie kluczowego szlaku dla ropy i wielu innych surowców w Cieśninie Ormuz sparaliżowało globalne łańcuchy dostaw i wywołało gwałtowny wzrost cen energii oraz paliw.

Jako importer energii netto, Wielka Brytania jest wyjątkowo podatna na międzynarodowe szoki energetyczne. Nagły wzrost cen na stacjach paliw zmusił kierowców do drastycznego ograniczenia zużycia w kwietniu, co odwróciło pozytywne impulsy wzrostowe widoczne na początku roku. Co więcej, badania ankietowe ONS wykazały powszechne skargi przedsiębiorstw na spadek obrotów i rosnące koszty produkcji w sektorach hurtowym, produkcyjnym i transportowym.

Analiza sektorowa: Spadek w usługach, zastój w nowym budownictwie

Kwietniowe spowolnienie gospodarcze charakteryzowało się nierównomiernymi wynikami w kluczowych sektorach przemysłu:

Sektor usług: Odnotował spadek o 0.2%, stając się głównym motorem miesięcznego spadku PKB. Sektor kultury, rozrywki i rekreacji ucierpiał najbardziej, notując drastyczny spadek o 9.1%. Było to spowodowane głównie odwołaniem wielu wydarzeń sportowych na Bliskim Wschodzie, co bezpośrednio uderzyło w brytyjskie firmy.

Budownictwo: Odnotowano niewielki wzrost o 0.1%. Wzrost ten wynikał jednak wyłącznie z 0.6% ożywienia w obszarze napraw i konserwacji. Nowe projekty budowlane spadły o 0.3%, co komplikuje polityczne obietnice rządu dotyczące przyspieszenia budowy domów w Wielkiej Brytanii.

Produkcja przemysłowa: Wykazała zerowy wzrost (0.0%). Choć przetwórstwo przemysłowe wzrosło o 0.4% (napędzane 4.2% skokiem w produkcji farmaceutycznej) zyski te zostały całkowicie zniwelowane przez kurczące się wyniki sektora użyteczności publicznej.

Ryzyko stagflacji i dylemat Banku Anglii

Nagły spadek dynamiki PKB wywołał poważne obawy przed niebezpiecznym staczaniem się w kierunku stagflacji – sytuacji, w której stagnacja gospodarcza łączy się z uporczywą inflacją. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył już prognozę wzrostu gospodarczego dla Wielkiej Brytanii na 2026 rok z 1.3% do zaledwie 0.8%, ostrzegając, że Brytyjczycy mogą odczuć skutki wojny najmocniej spośród wszystkich dużych gospodarek.

Warunki gospodarcze mogą ulec dalszemu pogorszeniu w trzecim kwartale, kiedy to krajowy limit cen energii wzrośnie o 13%, co pozwoli dostawcom na przeniesienie wyższych kosztów ropy i gazu na konsumentów. Stawia to Bank Anglii w trudnej sytuacji przed nadchodzącą decyzją w sprawie stóp procentowych. Decydenci muszą teraz balansować między walką z inflacją napędzaną wojną a ryzykiem wywołania głębszej recesji.

Po publikacji danych ONS funt szterling stracił 0.2% w stosunku do dolara, ponieważ rynki ograniczyły oczekiwania dotyczące kolejnych podwyżek stóp. Z czasem jednak przeważył globalny wzrost apetytu na ryzyko w reakcji na złagodzenie napięć między USA a Iranem, a tym samym – słabość dolara. Ponadto słabszy PKB nie eliminuje jastrzębiej presji na Banku Anglii, który według konsensusu ma utrzymać stopy procentowe na poziomie 3.75%. Część komitetu ds. polityki monetarnej może się opowiedzieć za podwyżką, sygnalizując gotowość banku centralnego do walki z ciągnącym się szokiem energetycznym.

Wykres 2: Główna stopa procentowa Banku Anglii i rentowności 2- i 10-letnich obligacji Wielkiej Brytanii. Rentowności już znajdują się wyraźnie ponad stopami na poziomie 3.75%, sygnalizując jastrzębie oczekiwania rynku długu, który samoistnie zacieśnia warunki finansowe.

Źródło: XTB Research na podstawie danych Bloomberg.

Analiza techniczna: GBPUSD

GBPUSD handluje aktualnie na delikatnym plusie (+0.05%), choć para na interwale D1 znajduje się w lokalnym trendzie spadkowym, konsolidując wokół poziomu 1,34158. Kurs porusza się obecnie poniżej kluczowych wykładniczych średnich kroczących: EMA 30 (1,34226) oraz EMA 100 (1,34372), które są kluczowym oporem dla budującego się momentum. Po odbiciu od niedawnego wsparcia w pobliżu 1,3330, presja podażowa wyhamowała. Wskaźnik RSI (14) na poziomie 49,5 sygnalizuje pełną neutralność rynku. Dalszy kierunek zależy od trwałego wyjścia ponad średnie lub powrotu do testu ostatnich minimów.

Wykres 3: Kurs GBPUSD i EURGBP (odwrócony; niebieski).

Źródło: xStation5