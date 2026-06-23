Podsumowanie dnia: Czas na korektę (23.06.2026)

Wtorek zamykamy spadkami na niemal wszystkich najważniejszych indeksach giełdowych. To przede wszystkim pokłosie wyprzedaży spółek z sektora półprzewodników, które we wczesnych godzinach handlu azjatyckiego zapoczątkował SK Hynix.

Giełda

Koreański gigant technologiczny, zaraz po tym jak stał się spółką o najwyższej kapitalizacji w kraju, doświadczył mocnej korekty, sięgającej przeszło 12%, co doprowadziło do chwilowego zawieszenia handlu na KOSPI. Jego śladem poszli amerykańscy giganci, w tym Sandisk (-13%), Micron (-11,2%), ON Semiconductor (-10%) czy Marvell (-9%).

Wykres 1: Zwycięzcy oraz przegrani na Nasdaq 100 (23.06.2026)

Źródło: Bloomberg, 23.06.2026

Konsolidacja po tak gwałtownym ruchu w górę we wcześniejszej części roku nie wydaje się nieuzasadniona. Pytanie stanowi dalszy kierunek ruchu, pojawia się bowiem coraz więcej pytań odnośnie generowanych zysków oraz rentowności spółek.

Wykres 2: Dashboard dla Nasdaq 100 (23.06.2026)

Źródło: XTB Research, 23.06.2026

Wykres 3: Notowania sektorowa dla Nasdaq 100 (23.06.2026)

Źródło: XTB Research, 23.06.2026

Na czerwono świecą się dziś także giełdy europejskie, gdzie głównymi przegranymi także okazały się dziś spółki z sektora technologicznego.

O 1% osłabił się dziś niemiecki DAX,

o 0,7% francuskie CAC40,

o 1,3% paneuropejskie Euro Stoxx 50.

Zaledwie 0,1% traci brytyjski FTSE 100, które wyczekuje na rozwój sytuacji na płaszczyźnie politycznej po poniedziałkowej dymisji Keira Starmera.

Polityka

Inwestorzy nie mają większych wątpliwości co do tego, że nowym premierem kraju zostanie Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru. Partia wydaje się rozumieć, że potrzebuje prędkiej konsolidacji, a bardzo przekonująca wygrana Burnhama w Makerfield pokazała, że jest on w stanie odzyskać wyborców zarówno od Reform UK, jak i Zielonych. Jeśli do 16 lipca nie zgłosi się kontrkandydat z wystarczająco wysokim poparciem wewnątrz partii, Burnham zostanie ogłoszony nowym premierem już 18 lipca.

Niepokoić rynki może jego interwencjonistyczne podejście do gospodarki, w tym sugestie, że Wielka Brytania nie powinna znajdować się „na łasce rynków obligacji”. Ostatnio odciął się jednak od tych komentarzy. Powołał także na stanowiska kluczowych doradców Andy’ego Haldane’a, byłego głównego ekonomistę BoE, oraz Richarda Hughesa, byłego przewodniczącego OBR. Postrzegamy to jako próbę uspokojenia rynkowych niepokoi w obliczu wciąż bardzo napiętej sytuacji na rynku obligacji.

Wykres 4: Stopy procentowe BoE i rentowności brytyjskich obligacji (1994 - 2026)

Źródło: XTB Research, 23.06.2026

Surowce

Brak negatywnych nagłówków z Bliskiego Wschodu prowadzi do dalszych spadków cen surowców energetycznych.

Ropa naftowa:

Za baryłkę Brent zapłacimy dziś $77 (spadek o 1,2%).

Za baryłkę WTI zaś $73 (spadek o 1,1%).

Wykres 5: OIL [D1] (25.10.2024 - 23.06.2026)

Źródło: xStation, 23.06.2026

Gaz ziemny:

NATGAS spada o 3,2% do poziomu $3,15.

TTF bez większych zmian, w okolicach $42,2.

Metale szlachetne:

Za uncję trojańską złota zapłacimy obecnie ok. $4132 (-1,4%), srebra $62 (-4,7%)

Dane makroekonomiczne

Uwaga rynków skoncentrowała się dziś na publikacji czerwcowych danych PMI. Czego się dowiedzieliśmy?

Sektor usług w krajach europejskich pozostaje słaby, nieco lepiej radzi sobie przemysł (choć i tutaj możemy mówić co najwyżej o skromnym wzroście).

Szczególnie mocno rozczarowały dane z Wielkiej Brytanii – obie miary uplasowały się istotnie poniżej konsensusu.

Waluty

Na rynku walutowym niezachwiana pozostaje pozycja dolara, który kontynuuje aprecjację zapoczątkowaną przez ostatnie jastrzębie posiedzenie FOMC. Para EURUSD przebiła dziś poziom 1,14. Względem amerykańskiej waluty osłabiają się wszystkie inne w grupie G10. Szczególnie mocno te, które cechują się wysoką betą, tj. SEK, NOK, AUD oraz NZD.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB