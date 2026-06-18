Podsumowanie dnia: Dolar najmocniejszy od roku. Akcje odbijają z nawiązką po umowie USA-Iran (18.06.2026)

🇺🇸 Akcje w USA Indeksy w USA rosną dzięki powrotowi apetytu na ryzyko: Na Wall Street zapanowało mocne odbicie po ustąpieniu presji sprzed pierwszego FOMC Kevina Warsha oraz powrocie apetytu na ryzyko w reakcji na umowę pokojową między Iranem a USA.

Kontrakty na Nasdaq przewodziły szerokim wzrostom (US100: +2,0% po rolowaniu), a tuż za nimi uplasowały się spółki o małej kapitalizacji z indeksu Russell 2000 (US2000: +1,3% po rolowaniu), S&P 500 (US500: +0,9% po rolowaniu) oraz Dow Jones Industrial Average (US30: +0,2% po rolowaniu). 🇪🇺 Akcje w Europie Europejskie indeksy odbijają pomimo regionalnej dywergencji: Szeroki Euro Stoxx 50 prowadził zieloną stronę rynku (EU50: +1,4%), co wiernie odzwierciedlały francuski CAC40 (FRA40: +1,4%), włoski FTSE MIB (ITA40: +1,1%), niemiecki DAX (DE40: +1,0%) oraz holenderski AEX (NED25: +0,9%). W tym samym czasie kontrakty na hiszpański IBEX 35 (SPA35) konsolidowały płasko, podczas gdy brytyjski FTSE 100 (UK100: -0,3%) i polski WIG20 (W20: -1,5%) wyraźnie odstawały od kontynentalnych rówieśników. 🏢 Wiadomości ze spółek Amazon celuje w otwarty rynek chipów AI, by rzucić wyzwanie Nvidii: Amazon prowadzi rozmowy w sprawie bezpośredniej sprzedaży swoich autorskich procesorów Trainium zewnętrznym centrom danych. Ten strategiczny krok przekształciłby AWS z zamkniętego dostawcy infrastruktury chmurowej w bezpośredniego konkurenta rynkowego, zagrażając monopolowi Nvidii i napędzając fragmentację rynku sprzętowego.

Apple zapowiada podwyżki cen przez drożejące układy scalone: Ustępujący CEO Tim Cook ostrzegł, że wzrost cen urządzeń jest nieunikniony z powodu drastycznego skoku kosztów pamięci. Przez potężny popyt na AI oraz zakłócenia dostaw helu z Bliskiego Wschodu, ceny smartfonów globalnie mogą wzrosnąć o 20%, co podniesie cenę nadchodzącego iPhone’a 18 nawet o 150 USD.

Accenture wywołuje tąpnięcie w branży doradztwa IT po cięciu prognoz: Akcje Accenture zanurkowały o 16,7% po słabszych przychodach za Q3 i obniżeniu całorocznej prognozy wzrostu do 3%–4%. Rozczarowujące prognozy wywołały masową wyprzedaż w całym sektorze ze względu na rosnące obawy, że szybka adaptacja generatywnej AI wypiera tradycyjne budżety na doradztwo technologiczne.

BMW drastycznie obniża prognozy do 5-letniego dołka przez Chiny i koszty wojny: Akcje BMW spadły do poziomów z końca 2020 roku po ścięciu prognozy marży EBIT w segmencie motoryzacyjnym na 2026 rok z 4%–6% do zaledwie 1%–3%. Zarząd pod przewodnictwem Milana Nedeljkovicia obwinił za to załamanie sprzedaży w Chinach oraz skokowy wzrost kosztów energii powiązany z wojną w Iranie. Szokujące ostrzeżenie pociągnęło w dół także Mercedesa i Volkswagena. 🌍 Gospodarka i Banki Centralne Wnioski o zasiłek w USA spadają do 226 tys. przy niskiej liczbie zwolnień: Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła o 4 000 do poziomu 226 000, co okazało się zgodne z oczekiwaniami i potwierdziło stabilną kondycję rynku pracy. Podczas gdy liczba bieżących zwolnień pozostaje historycznie niska, liczba wniosków kontynuowanych wzrosła do 1,81 mln, sygnalizując nieco wolniejszy proces powrotu na rynek pracy.

Bank Anglii utrzymuje stopy na poziomie 3,75% po jastrzębim rozkładzie głosów: BoE pozostawił główną stopę procentową bez zmian na poziomie 3,75% przy stosunku głosów 7–2. Jastrzębia mniejszość głosowała za podwyżką, a komitet MPC podkreślił utrzymującą się, podwyższoną presję inflacyjną oraz potencjalne efekty płacowe pomimo ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz.

Szwajcarski Bank Narodowy utrzymuje stopy na poziomie 0% i ostrzega rynek FX: SNB utrzymał swoją stopę procentową na poziomie 0,0%, co oznacza pełny rok bez zmian. Prezes Martin Schlegel zadeklarował podwyższoną gotowość do aktywnego interweniowania na rynku walutowym, aby powstrzymać zbyt gwałtowne i nadmierne umocnienie franka szwajcarskiego.

Norges Bank trzyma stopy na poziomie 4,25% i sygnalizuje zacieśnianie: Bank centralny Norwegii utrzymał stopę procentową na poziomie 4,25%, ale zaserwował jastrzębią pauzę, wyraźnie wskazując, że kolejna podwyżka stóp będzie prawdopodobnie konieczna na jednym z najbliższych posiedzeń w celu schłodzenia uporczywej inflacji. 💱 FX, Energia i Metale Szlachetne FX – Indeks dolara wystrzelił do wielomiesięcznych maksimów: Indeks dolara amerykańskiego wzrósł (USDIDX: +0,4%) do najwyższego poziomu od maja 2025 roku, niesiony wczorajszym jastrzębim wykresem kropkowym Fed oraz komentarzami Donalda Trumpa o możliwych podwyżkach stóp. Waluty skandynawskie ( USDSEK : +0,9%, USDNOK : +1,4%) i frank szwajcarski ( USDCHF : +0,8%) były najsłabszymi ogniwami w koszyku G10. Z kolei USDJPY (+0,6%) niebezpiecznie piął się powyżej poziomu 160,00 , funt tracił po decyzji BoE ( GBPUSD : -0,5%), a EURUSD osunął się o 0,3% do 1,1465.

Energia – NATGAS eksploduje po danych EIA, ropa stabilna: Ropa naftowa nieznacznie pogłębiła ostatnie straty – kontrakty na ropę Brent ( OIL ) spadły o 0,6% do 78,30 USD za baryłkę w miarę wygasania premii za ryzyko geopolityczne po porozumieniu pokojowym. Odwrotnie zachowały się kontrakty na gaz ziemny ( NATGAS ), które wystrzeliły o 2,9% po bardzo byczym raporcie EIA, wskazującym na mniejszy od oczekiwań tygodniowy zastrzyk zapasów na poziomie 73 mld stóp sześciennych (bcf) wobec prognozowanych 76 bcf, co sprowadziło całkowite zapasy poniżej poziomów z zeszłego roku.

Metale Szlachetne – Dominujący zielony uderza w złoto i srebro: Metale szlachetne mocno krwawiły, znajdując się pod silną presją rosnących realnych rentowności oraz potężnego dolara. Kontrakty na złoto (GOLD) tracą 0,6% do 4230 USD/oz, natomiast srebro (SILVER) zanurkowało o 2,7% do poziomu 66,10 USD/oz.

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