Podsumowanie dnia: Koniec niezwykle intensywnego tygodnia (19.06.2026)

Z racji na Juneteenth, czyli Dzień Wyzwolenia, upamiętniający zniesienie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, nie odbywa się dziś sesja na amerykańskiej giełdzie. Kontrakty futures wskazują natomiast na niewielkie spadki kluczowych indeksów – zarówno S&P 500, jak i Nasdaq 100 pokierowały się w dół o 0,1%.

Geopolityka

Początkowo światowym giełdom ciążyła informacja o przełożeniu kolejnej rundy rozmów pokojowych między USA oraz Iranem, która miała odbyć się dziś w Szwajcarii. Sentyment nieco poprawiły wieści o zawieszeniu broni między Izraelem oraz Hezbollahem. Ostrzał przeprowadzony wcześniej przez Izrael stawiał pod znakiem zapytania trwałość podpisanego w środę memorandum między USA oraz Iranem. Przypomnijmy, że daje ono obu stronom 60 dni na wypracowanie precyzyjnej umowy pokojowej. W międzyczasie otwarta ma zostać jednak Cieśnina Ormuz.

Surowce

Ceny kluczowych surowców energetycznych pozostają chwiejne.

Na przykładzie ropy naftowej:

Dziś wpierw obserwowaliśmy wzrost cen, co stanowiło reakcję na odsunięcie w czasie kolejnej rundy rozmów pokojowych.

Później nastąpiła korekta, co po części łączyć można z zawieszeniem broni na linii Izrael - Hezbollah.

Finalnie Brent kończy jednak dzień 1-proc. umocnieniem, blisko poziomu $81 za baryłkę. Za WTI zapłacimy niespełna $78.

Wykres 1: OIL [D1] (23.10.2024 - 19.06.2026)

Źródło: xStation, 19.06.2026

Gaz ziemny:

NATGAS kończy tydzień na poziomie $3,2.

TTF w okolicach $42,1.

Spadki kontynuują metale szlachetne:

Za uncję trojańską złota zapłacimy obecnie ok. $4156, srebra $64,9.

Przeszło 1-proc. ruch w dół to w dużej mierze konsekwencja w dalszym stopniu rosnących rentowności obligacji skarbowych największych gospodarek, które stanowią bezpośrednią alternatywę dla cennych kruszców jako aktywo obarczone niewielkim ryzykiem.

Giełda

Za wyjątkiem włoskiego FTSE MIB (+0,3%) oraz polskiego WIG20 (+0,2%), europejskie rynki zamknęły się dziś na minusie. Traciło paneuropejskie Stoxx 50 (-0,1%), niemiecki DAX (-0,2%) oraz brytyjski FTSE 100 (-0,4%).

Największy spadek odnotowało jednak francuskie CAC 40 (-0,6%), i to pomimo pokaźnego umocnienia Renault (+3,9%), które przypisać można przede wszystkim zakupowi 65% udziałów w spółce Flexis specjalizującej się w „logistyce ostatniej mili”.

Wykres 2: Dashboard dla Euro Stoxx 50 (19.06.2026)

Źródło: XTB Research, 19.06.2026

Wykres 3: Wygrani i przegrani na Euro Stoxx 50 (19.06.2026)

Źródło: XTB Research, 19.06.2026

Wykres 4: Heatmapa dla Euro Stoxx 50 (19.06.2026)

Źródło: XTB Research, 19.06.2026

Dane makroekonomiczne + waluty

Dzień rozpoczęliśmy od odczytu japońskiej inflacji CPI.

Nie okazała się ona zaskoczeniem – główna miara 1,5%, bazowa 1,4%.

Wyceny podwyżek stóp procentowych nie uległy większej zmianie – takiemu ruchowi przed końcem roku rynek przypisuje ok. 95% prawdopodobieństwa.

Para USD/JPY kończy dzień na niemalże niezmienionym poziomie, w okolicach 161,3.

W skali tygodnia osłabienie jena względem dolara sięga 0,7% i jest stosunkowo niewielkie na tle innych walut G10.

Później czas przyszedł na dane z Wielkiej Brytanii.

Sprzedaż detaliczna wzrosła znacznie silniej, niż oczekiwał tego rynek (o 1,2% w ujęciu miesięcznym, 3,2% r/r).

Pozwoliło to funtowi na skromną aprecjację (+0,2%).

Ostatnich dni brytyjska waluta nie może zaliczyć jednak do udanych. Względem poniedziałkowego otwarcia GBPUSD spadł o 1,3%.

Nie zabrakło również odczytu z Polski.

Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,1% w ujęciu rocznym (spadek o 0,8% m/m).

To wynik lepszy od oczekiwań.

Mimo wyższych cen surowców (zwłaszcza energetycznych), sektor wciąż pozostaje na pozytywnej trajektorii. Słabe odczyty z pierwszego kwartału roku wydają się być w dużej mierze uwarunkowane wyjątkowo słabymi warunkami pogodowymi, które doprowadziły do spowolnienia w części sektorów, zwłaszcza w budowlanym.

Deprecjacja złotego wyhamowała. Para EURPLN znajduje się jednak blisko lokalnych maksimów (4,26), a USDPLN odnotowało w tym tygodniu ruch o 1,2% w górę (obecnie 3,71).

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB