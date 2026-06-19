Podsumowanie dnia: Koniec niezwykle intensywnego tygodnia (19.06.2026)

Z racji na Juneteenth, czyli Dzień Wyzwolenia, upamiętniający zniesienie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, nie odbywa się dziś sesja na amerykańskiej giełdzie. Kontrakty futures wskazują natomiast na niewielkie spadki kluczowych indeksów – zarówno S&P 500, jak i Nasdaq 100 pokierowały się w dół o 0,1%.
Geopolityka
Początkowo światowym giełdom ciążyła informacja o przełożeniu kolejnej rundy rozmów pokojowych między USA oraz Iranem, która miała odbyć się dziś w Szwajcarii. Sentyment nieco poprawiły wieści o zawieszeniu broni między Izraelem oraz Hezbollahem. Ostrzał przeprowadzony wcześniej przez Izrael stawiał pod znakiem zapytania trwałość podpisanego w środę memorandum między USA oraz Iranem. Przypomnijmy, że daje ono obu stronom 60 dni na wypracowanie precyzyjnej umowy pokojowej. W międzyczasie otwarta ma zostać jednak Cieśnina Ormuz.
Surowce
Ceny kluczowych surowców energetycznych pozostają chwiejne.
Na przykładzie ropy naftowej:
- Dziś wpierw obserwowaliśmy wzrost cen, co stanowiło reakcję na odsunięcie w czasie kolejnej rundy rozmów pokojowych.
- Później nastąpiła korekta, co po części łączyć można z zawieszeniem broni na linii Izrael - Hezbollah.
- Finalnie Brent kończy jednak dzień 1-proc. umocnieniem, blisko poziomu $81 za baryłkę. Za WTI zapłacimy niespełna $78.
Wykres 1: OIL [D1] (23.10.2024 - 19.06.2026)
Źródło: xStation, 19.06.2026
Gaz ziemny:
- NATGAS kończy tydzień na poziomie $3,2.
- TTF w okolicach $42,1.
Spadki kontynuują metale szlachetne:
- Za uncję trojańską złota zapłacimy obecnie ok. $4156, srebra $64,9.
- Przeszło 1-proc. ruch w dół to w dużej mierze konsekwencja w dalszym stopniu rosnących rentowności obligacji skarbowych największych gospodarek, które stanowią bezpośrednią alternatywę dla cennych kruszców jako aktywo obarczone niewielkim ryzykiem.
Giełda
Za wyjątkiem włoskiego FTSE MIB (+0,3%) oraz polskiego WIG20 (+0,2%), europejskie rynki zamknęły się dziś na minusie. Traciło paneuropejskie Stoxx 50 (-0,1%), niemiecki DAX (-0,2%) oraz brytyjski FTSE 100 (-0,4%).
Największy spadek odnotowało jednak francuskie CAC 40 (-0,6%), i to pomimo pokaźnego umocnienia Renault (+3,9%), które przypisać można przede wszystkim zakupowi 65% udziałów w spółce Flexis specjalizującej się w „logistyce ostatniej mili”.
Wykres 2: Dashboard dla Euro Stoxx 50 (19.06.2026)
Źródło: XTB Research, 19.06.2026
Wykres 3: Wygrani i przegrani na Euro Stoxx 50 (19.06.2026)
Źródło: XTB Research, 19.06.2026
Wykres 4: Heatmapa dla Euro Stoxx 50 (19.06.2026)
Źródło: XTB Research, 19.06.2026
Dane makroekonomiczne + waluty
Dzień rozpoczęliśmy od odczytu japońskiej inflacji CPI.
- Nie okazała się ona zaskoczeniem – główna miara 1,5%, bazowa 1,4%.
- Wyceny podwyżek stóp procentowych nie uległy większej zmianie – takiemu ruchowi przed końcem roku rynek przypisuje ok. 95% prawdopodobieństwa.
- Para USD/JPY kończy dzień na niemalże niezmienionym poziomie, w okolicach 161,3.
- W skali tygodnia osłabienie jena względem dolara sięga 0,7% i jest stosunkowo niewielkie na tle innych walut G10.
Później czas przyszedł na dane z Wielkiej Brytanii.
- Sprzedaż detaliczna wzrosła znacznie silniej, niż oczekiwał tego rynek (o 1,2% w ujęciu miesięcznym, 3,2% r/r).
- Pozwoliło to funtowi na skromną aprecjację (+0,2%).
- Ostatnich dni brytyjska waluta nie może zaliczyć jednak do udanych. Względem poniedziałkowego otwarcia GBPUSD spadł o 1,3%.
Nie zabrakło również odczytu z Polski.
- Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,1% w ujęciu rocznym (spadek o 0,8% m/m).
- To wynik lepszy od oczekiwań.
- Mimo wyższych cen surowców (zwłaszcza energetycznych), sektor wciąż pozostaje na pozytywnej trajektorii. Słabe odczyty z pierwszego kwartału roku wydają się być w dużej mierze uwarunkowane wyjątkowo słabymi warunkami pogodowymi, które doprowadziły do spowolnienia w części sektorów, zwłaszcza w budowlanym.
- Deprecjacja złotego wyhamowała. Para EURPLN znajduje się jednak blisko lokalnych maksimów (4,26), a USDPLN odnotowało w tym tygodniu ruch o 1,2% w górę (obecnie 3,71).
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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
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