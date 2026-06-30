Podsumowanie dnia - Koniec wzrostów ropy i genialny kwartał dla Wall Street (30.06.2026)

📊 Makroekonomia i Kalendarz Makroekonomiczny
- Wielka Brytania: Realny produkt krajowy brutto (PKB) w pierwszym kwartale wzrósł o 0,6% kw/kw i okazał się o 0,9% wyższy niż rok wcześniej, co było dokładnie zgodne z prognozą kwartalną (0,6%) i nieznacznie niższe od prognozy rocznej. Miesięczne dane ONS sugerują jednak pewną utratę momentum, jako że realny PKB zmniejszył się o 0,1% w kwietniu 2026 roku, co wskazuje na umiarkowanie aktywności na początku drugiego kwartału.
- Polska: Wstępny odczyt inflacji CPI za czerwiec wyniósł 2,5% r/r (prognoza: 2,7% r/r, poprzednio: 3,1% r/r) oraz spadek o -0,5% m/m (prognoza: -0,2% m/m, poprzednio: -0,3% m/m). Inflacja równo w celu powoduje, że RPP nie będzie miało żadnego pretekstu do zmian stóp procentowych w najbliższych miesiącach.
- Stany Zjednoczone: Liczba otwartych miejsc pracy według danych JOLTS w maju wyniosła 7,594 mln, pozostając na niemal niezmiennym poziomie w stosunku do zrewidowanego w dół odczytu za kwiecień (7,585 mln), przewyższając jednak konsensus na poziomie 7,3 mln. Dane te sugerują stabilny popyt na pracowników przy jednoczesnym niedawnym przyspieszeniu wzrostu list płac.
- Indeks zaufania konsumentów Conference Board wzrósł w czerwcu o 0,6 punktu do 91,2 pkt (prognoza: 94,4 pkt) po spadkowej rewizji z poprzedniego miesiąca, przy czym spadające ceny benzyny pomogły zrównoważyć obawy dotyczące zatrudnienia. Czerwcowy indeks Chicago PMI wzrósł powyżej oczekiwań do poziomu 56,7 pkt wobec prognozy 55,9 pkt (poprzednio: 62,7 pkt).
- Niemcy: Wstępna inflacja CPI za czerwiec spowolniła do 2,3% r/r (prognoza: 2,6%) i spadła o -0,3% m/m (prognoza: 0,0%), podczas gdy zharmonizowany wskaźnik HICP wyniósł odpowiednio 2,4% r/r (prognoza: 2,5%) oraz -0,2% m/m (prognoza: 0,0%).
- Chiny: Oficjalne wskaźniki aktywności gospodarczej za czerwiec okazały się lepsze od prognoz. PMI dla przemysłu CFLP wzrósł do 50,3 pkt (prognoza: 50,1 pkt), a PMI dla usług CFLP wyniósł 50,2 pkt (prognoza: 49,9 pkt).
📈 Giełdy i Rynki Akcji
- Stany Zjednoczone (Wall Street): Główne indeksy w USA zanotowały silną wtorkową sesję, kończąc najlepszy kwartał od sześciu lat.. W okolicach godzin wieczornych w Europie S&P 500 rósł o 0,8%, natomiast technologiczny Nasdaq 100 zyskiwał 1,8% , napędzany odbiciem producentów chipów i oznakami odporności gospodarczej, które podsycają optymizm co do wyników spółek.
- Przemysłowy Dow Jones zyskał skromniejsze 0,3%. Trzymiesięczny wzrost giełdowy zwiększył wartość rynkową S&P 500 o potężne 8 bilionów dolarów. Kończące się pierwsze półrocze zyskało miano „potwornego” pomimo trudnego tła geopolitycznego i zmienności. Strategia „kupowania dołków” (buying the dip) stała się domyślnym wyborem dla inwestorów detalicznych, którzy na spadkowych sesjach S&P 500 kupowali aktywa o wartości prawie 3,5 raza wyższej niż wynosi średnia dzienna
- Równocześnie, szersza rotacja kapitału z big-techów do małych spółek (small-caps) i niedowartościowanych segmentów sprawiła, że na dzień przed końcem miesiąca S&P 500 tracił w czerwcu 1,8%, co plasowało go na ścieżce do drugiego najgorszego czerwca od 2015 roku.
- Europa i rynki światowe: Europejskie giełdy odnotowały mieszane zamknięcie sesji wtorkowej. Szeroki indeks Stoxx Europe wzrósł o 0,9%, a niemiecki DAX wystrzelił o 1,4%. Brytyjski FTSE 100 zyskał symboliczne 0,1%, z kolei francuski CAC osunął się o 0,4%, a szwajcarski Swiss Market Index (SMI) stracił 0,1%. Globalny indeks MSCI World wzrósł w tym samym czasie o 0,6%.
💱 Waluty
- Główne pary walutowe: Kurs EURUSD utrzymał się powyżej 1,14, nawet pomimo porannego umocnienia amerykańskiego dolara. GBPUSD utrzymał się powyżej 1,3250.
- Wyprzedaż japońskiego jena: Japońska waluta osunęła się we wtorek o kolejne 0,4% do poziomu 162,67 za dolara. Jen jest najsłabszy od 40 lat, przebijając się powyżej szczytów na parze z lipca 2024 roku.
🛢️ Surowce i Energetyka
- Ropa naftowa: Rynek ropy odnotował największy kwartalny spadek cen od czasów pandemii, a kontrakty terminowe na ropę Brent potaniały w drugim kwartale o około 30% (wyłączając rolowania), co niemal w całości zniwelowało premię geopolityczną wywołaną lutowym wybuchem wojny między USA a Iranem.
- Pod koniec czerwca cena kontraktów wrześniowych na Brent oscylowała wokół 73 USD za baryłkę, natomiast amerykańska ropa WTI na sierpień spadała o 1% do poziomów poniżej 70 USD
- Przełom podażowy przyniósł podpisany tymczasowego memorandum i start negocjacji pokojowych w Doha (Katar) z udziałem Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa, co umożliwiło powrót ruchu tankowców w krytycznej Cieśninie Ormuz do blisko 80% poziomu przedwojennego według Goldman Sachs (oraz normy 30–40 jednostek dziennie według Morgan Stanley). Choć oficjalne dane satelitarne pokazują tylko 1/3 normy, wynika to z faktu, że wiele statków pływa z wyłączonymi transponderami po weekendowych atakach na dwa kontenerowce.
- Morgan Stanley obniżył prognozy cen Dated Brent na trzeci i czwarty kwartał 2026 r. odpowiednio o 15 i 5 USD, do średniego poziomu 75 USD za baryłkę, ostrzegając przed strukturalną nadpodażą wywołaną odblokowaniem Bliskiego Wschodu, słabym popytem w Chinach i silnym eksportem z USA.
- Metale szlachetne (Złoto): Notowania spot złota zanotowały skromne odbicie o 0,3% do poziomu 4030 USD za uncję, stabilizując się pod koniec czerwca nieznacznie powyżej psychologicznej granicy 4000 USD. Pomimo tego, od momentu wybuchu konfliktu w lutym kruszec stracił około 25% wartości, przebijając kluczowe wsparcia, w tym 200-dniową średnią kroczącą , a jego całkowita przecena od zimowych szczytów (ok. 5 600 USD) sięga 30%.
- Sytuację wokół autonomii banku centralnego ustabilizowało orzeczenie Sądu Najwyższego USA, który pozwolił gubernator Lisie Cook pozostać w Radzie Gubernatorów na czas sporu prawnego z prezydentem Donaldem Trumpem, który dążył do jej usunięcia.
₿ Kryptowaluty
- Bitcoin (BTC): Kurs najpopularniejszej cyfrowej waluty zanotował wyraźne osłabienie, spadając o 3% do poziomu nieco powyżej 58000 USD
- Ether (ETH): Druga największa kryptowaluta podążyła za trendem rynkowym, zniżkując o również o 3% do wyceny na poziomie 1 568 USD.
⬆️US100 rośnie o 1,6% na koniec Q2
🆕Nowe surowce w XTB: Fokus na Europę i Softy (gaz TTF, kawa robusta i kakao w funtach, cukier biały i sok pomarańczowy)
🚨Podsumowanie rynków akcji za II kwartał 2026: Kto naprawdę zarabia na hossie w 2026 roku?
Komentarz giełdowy: Polskie akcje dały zarobić w pierwszym półroczu! Czy hossa będzie kontynuowana?
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