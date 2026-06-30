Podsumowanie dnia - Koniec wzrostów ropy i genialny kwartał dla Wall Street (30.06.2026)

Wielka Brytania

: Realny produkt krajowy brutto (PKB) w pierwszym kwartale

wzrósł o 0,6% kw/kw

i okazał się o

0,9% wyższy niż rok wcześniej

, co było dokładnie zgodne z prognozą kwartalną (0,6%) i nieznacznie niższe od prognozy rocznej. Miesięczne dane ONS sugerują jednak pewną utratę momentum, jako że realny PKB

zmniejszył się o 0,1% w kwietniu 2026 roku