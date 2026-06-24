🚨Podsumowanie dnia - Pogrom metali szlachetnych w trakcie oczekiwania na Micron (24.06.2026)

zanurkowała poniżej psychologicznej granicy 70 USD za baryłkę, powracając tym samym do poziomów z pierwszej sesji po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone wskazują, że żadne opłaty za przepływ przez Cieśnitę Ormuz nie są pobierane, a powrót do normalności powinien ograniczyć się do kilku tygodni ze względu na zaminowanie. Sekretarz Energii wskazuje dodatkowo, że USA mogą zagwarantować bezpieczną żeglugę przez cieśninę, nawet bez porozumienia z Iranem.

zanurkowała poniżej psychologicznej granicy 70 USD za baryłkę, powracając tym samym do poziomów z pierwszej sesji po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone wskazują, że żadne opłaty za przepływ przez Cieśnitę Ormuz nie są pobierane, a powrót do normalności powinien ograniczyć się do kilku tygodni ze względu na zaminowanie. Sekretarz Energii wskazuje dodatkowo, że USA mogą zagwarantować bezpieczną żeglugę przez cieśninę, nawet bez porozumienia z Iranem.

zanurkowała poniżej psychologicznej granicy 70 USD za baryłkę, powracając tym samym do poziomów z pierwszej sesji po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone wskazują, że żadne opłaty za przepływ przez Cieśnitę Ormuz nie są pobierane, a powrót do normalności powinien ograniczyć się do kilku tygodni ze względu na zaminowanie. Sekretarz Energii wskazuje dodatkowo, że USA mogą zagwarantować bezpieczną żeglugę przez cieśninę, nawet bez porozumienia z Iranem.

zanurkowała poniżej psychologicznej granicy 70 USD za baryłkę, powracając tym samym do poziomów z pierwszej sesji po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone wskazują, że żadne opłaty za przepływ przez Cieśnitę Ormuz nie są pobierane, a powrót do normalności powinien ograniczyć się do kilku tygodni ze względu na zaminowanie. Sekretarz Energii wskazuje dodatkowo, że USA mogą zagwarantować bezpieczną żeglugę przez cieśninę, nawet bez porozumienia z Iranem.

zanurkowała poniżej psychologicznej granicy 70 USD za baryłkę, powracając tym samym do poziomów z pierwszej sesji po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone wskazują, że żadne opłaty za przepływ przez Cieśnitę Ormuz nie są pobierane, a powrót do normalności powinien ograniczyć się do kilku tygodni ze względu na zaminowanie. Sekretarz Energii wskazuje dodatkowo, że USA mogą zagwarantować bezpieczną żeglugę przez cieśninę, nawet bez porozumienia z Iranem.

zanurkowała poniżej psychologicznej granicy 70 USD za baryłkę, powracając tym samym do poziomów z pierwszej sesji po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone wskazują, że żadne opłaty za przepływ przez Cieśnitę Ormuz nie są pobierane, a powrót do normalności powinien ograniczyć się do kilku tygodni ze względu na zaminowanie. Sekretarz Energii wskazuje dodatkowo, że USA mogą zagwarantować bezpieczną żeglugę przez cieśninę, nawet bez porozumienia z Iranem.

Opublikowany dziś raport tygodniowy przyniósł pozornie świetny odczyt dla rynkowych byków, jednak jego szczegóły techniczne pogłębiły wyprzedaż surowca. Zapasy surowej ropy odnotowały spadek o -6,088 mln baryłek (mocniej niż prognozowany spadek o -4,461 mln). Z kolei zapasy benzyny wykazały niespodziewany wzrost o +2,064 mln baryłek (podczas gdy oczekiwano spadku o -0,578 mln), a zapasy destylatów odnotowały wzrost o +3,064 mln baryłek (wobec oczekiwanego spadku o -0,505 mln).

Opublikowany dziś raport tygodniowy przyniósł pozornie świetny odczyt dla rynkowych byków, jednak jego szczegóły techniczne pogłębiły wyprzedaż surowca. Zapasy surowej ropy odnotowały spadek o -6,088 mln baryłek (mocniej niż prognozowany spadek o -4,461 mln). Z kolei zapasy benzyny wykazały niespodziewany wzrost o +2,064 mln baryłek (podczas gdy oczekiwano spadku o -0,578 mln), a zapasy destylatów odnotowały wzrost o +3,064 mln baryłek (wobec oczekiwanego spadku o -0,505 mln).

Opublikowany dziś raport tygodniowy przyniósł pozornie świetny odczyt dla rynkowych byków, jednak jego szczegóły techniczne pogłębiły wyprzedaż surowca. Zapasy surowej ropy odnotowały spadek o -6,088 mln baryłek (mocniej niż prognozowany spadek o -4,461 mln). Z kolei zapasy benzyny wykazały niespodziewany wzrost o +2,064 mln baryłek (podczas gdy oczekiwano spadku o -0,578 mln), a zapasy destylatów odnotowały wzrost o +3,064 mln baryłek (wobec oczekiwanego spadku o -0,505 mln).

Opublikowany dziś raport tygodniowy przyniósł pozornie świetny odczyt dla rynkowych byków, jednak jego szczegóły techniczne pogłębiły wyprzedaż surowca. Zapasy surowej ropy odnotowały spadek o -6,088 mln baryłek (mocniej niż prognozowany spadek o -4,461 mln). Z kolei zapasy benzyny wykazały niespodziewany wzrost o +2,064 mln baryłek (podczas gdy oczekiwano spadku o -0,578 mln), a zapasy destylatów odnotowały wzrost o +3,064 mln baryłek (wobec oczekiwanego spadku o -0,505 mln).

Opublikowany dziś raport tygodniowy przyniósł pozornie świetny odczyt dla rynkowych byków, jednak jego szczegóły techniczne pogłębiły wyprzedaż surowca. Zapasy surowej ropy odnotowały spadek o -6,088 mln baryłek (mocniej niż prognozowany spadek o -4,461 mln). Z kolei zapasy benzyny wykazały niespodziewany wzrost o +2,064 mln baryłek (podczas gdy oczekiwano spadku o -0,578 mln), a zapasy destylatów odnotowały wzrost o +3,064 mln baryłek (wobec oczekiwanego spadku o -0,505 mln).

Opublikowany dziś raport tygodniowy przyniósł pozornie świetny odczyt dla rynkowych byków, jednak jego szczegóły techniczne pogłębiły wyprzedaż surowca. Zapasy surowej ropy odnotowały spadek o -6,088 mln baryłek (mocniej niż prognozowany spadek o -4,461 mln). Z kolei zapasy benzyny wykazały niespodziewany wzrost o +2,064 mln baryłek (podczas gdy oczekiwano spadku o -0,578 mln), a zapasy destylatów odnotowały wzrost o +3,064 mln baryłek (wobec oczekiwanego spadku o -0,505 mln).

Praca amerykańskich rafinerii oraz stan rezerw strategicznych:

Rafinerie w USA pracują obecnie na pełnych obrotach, co bezpośrednio tłumaczy potężny spadek zapasów samej ropy, jednak zapasy gotowych paliw niespodziewanie urosły, co zatrzymuje potężny trend spadkowy z ostatnich tygodni. Jednocześnie rezerwy strategiczne USA (

SPR