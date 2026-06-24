🚨Podsumowanie dnia - Pogrom metali szlachetnych w trakcie oczekiwania na Micron (24.06.2026)

📈 Giełda i Sytuacja Rynkowa
- Odbicie kontraktów terminowych: Po bolesnej wyprzedaży spółek technologicznych podczas dwóch pierwszych sesji w tym tygodniu, amerykańskie kontrakty terminowe oraz główne indeksy wykazują sygnały stabilizacji i próbują wyznaczać lokalne dno. Indeks US500 znajduje się blisko wczorajszego zamknięcia, natomiast US100 pogłębia spadki i zniżkuje o 0,8%, testując poziom 29 500 punktów.
- USA dystansuje resztę świata: Optymizm na Wall Street wspierają słowa Sekretarza Skarbu USA Scotta Bessenta, który podkreślił ukonstytuowaną odporność amerykańskiej gospodarki. Podczas gdy regiony dotknięte konfliktami geopolitycznymi notują wzrost PKB bliski zeru, kapitał masowo ucieka do bezpiecznych aktywów w USA.
- J.P. Morgan podnosi poprzeczkę: Podkręcając rynkowe nastroje, J.P. Morgan podniósł swój cel dla indeksu S&P 500 na koniec 2026 roku z 7600 do 7800 punktów, argumentując tę decyzję niegasnącym boomem inwestycyjnym w sektorze sztucznej inteligencji.
- EURUSD zalicza dzisiaj dalszy spadek w związku z rosnącymi oczekiwaniami jastrzębimi w USA i testowany jest poziom 1,1350
🏢 Spółki i Akcje
- Micron przed wynikami: Cała uwaga sektora technologicznego (w tym takich gigantów jak Nvidia, Microsoft czy Dell) skupia się na raporcie finansowym Micron Technology, który zostanie opublikowany po zamknięciu sesji. Akcje spółki wzrosły o astronomiczne 700% w ciągu ostatniego roku, przez co inwestorzy gorączkowo zadają sobie pytanie, czy te rewelacyjne prognozy nie zostały już w pełni wycenione. Raport ten będzie kluczowym testem dla podtrzymania globalnych wydatków na infrastrukturę AI, które w skali całej branży mają przekroczyć 600 miliardów dolarów.
- Alphabet historycznie wchodzi do Dow Jones: Gigant z Mountain View Alphabet oficjalnie dołącza do elitarnego indeksu DJIA, zastępując w nim koncern telekomunikacyjny Verizon Communications, a zmiana ta wchodzi w życie od poniedziałku, 29 czerwca 2026 roku. To symboliczne przypieczętowanie ery zdominowanej przez AI i chmurę obliczeniową, co wywołuje masowe przetasowania w portfelach funduszy ETF. Akcje spółki zyskują dzisiaj 1%, co stanowi mocny wynik przy dzisiejszej wyprzedaży spółek technologicznych.
- Sektor zbrojeniowy w głębokim odwrocie i realizacja zysków: Akcje firm zbrojeniowych (w tym europejskiego koncernu Rheinmetall oraz amerykańskich gigantów sektora obrony) kontynuują spadki. Inwestorzy masowo wycofują kapitał w obliczu braku nowych impulsów eskalacyjnych oraz rosnących spekulacji wokół dyplomatycznego otwarcia strategicznej Cieśniny Ormuz. W efekcie Rheinmetall traci dzisiaj 18%.
🛢️ Surowce Energetyczne
- Załamanie cen ropy naftowej i wymazanie wojennej premii: Cena ropy WTI zanurkowała poniżej psychologicznej granicy 70 USD za baryłkę, powracając tym samym do poziomów z pierwszej sesji po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone wskazują, że żadne opłaty za przepływ przez Cieśnitę Ormuz nie są pobierane, a powrót do normalności powinien ograniczyć się do kilku tygodni ze względu na zaminowanie. Sekretarz Energii wskazuje dodatkowo, że USA mogą zagwarantować bezpieczną żeglugę przez cieśninę, nawet bez porozumienia z Iranem.
- Pułapka w oficjalnych danych zapasów Departamentu Energii (EIA): Opublikowany dziś raport tygodniowy przyniósł pozornie świetny odczyt dla rynkowych byków, jednak jego szczegóły techniczne pogłębiły wyprzedaż surowca. Zapasy surowej ropy odnotowały spadek o -6,088 mln baryłek (mocniej niż prognozowany spadek o -4,461 mln). Z kolei zapasy benzyny wykazały niespodziewany wzrost o +2,064 mln baryłek (podczas gdy oczekiwano spadku o -0,578 mln), a zapasy destylatów odnotowały wzrost o +3,064 mln baryłek (wobec oczekiwanego spadku o -0,505 mln).
- Praca amerykańskich rafinerii oraz stan rezerw strategicznych: Rafinerie w USA pracują obecnie na pełnych obrotach, co bezpośrednio tłumaczy potężny spadek zapasów samej ropy, jednak zapasy gotowych paliw niespodziewanie urosły, co zatrzymuje potężny trend spadkowy z ostatnich tygodni. Jednocześnie rezerwy strategiczne USA (SPR) skurczyły się do poziomów najniższych od lat 80.
🪙 Metale Szlachetne
- Krach metali szlachetnych i minima z 2026 roku: Zarówno złoto, jak i srebro notują najniższe poziomy w 2026 roku. Cena złota przebiła kluczowe wsparcie i zaliczyła kapitulację poniżej poziomu 4000 USD, tracąc już blisko 30% od historycznych szczytów ze stycznia (gdy testowano poziom 5600 USD). Za wyprzedaż odpowiada nowa doktryna szefa Fed, Kevina Warsha – mimo tańszej ropy wskazuje on na uporczywą inflację bazową (wskaźnik PCE projektowany jest na poziomie 3,6%) i nie zamierza luzować polityki monetarnej. Przez to rynek poważnie wycenia ryzyko podwyżki stóp procentowych we wrześniu 2026 roku, a kolejnym wsparciem technicznym staje się poziom 3570 USD.
- Srebro przebija barierę 60 USD: Srebro zalicza najgorszy okres od 5 lat i testuje najniższe poziomy od grudnia ubiegłego roku. Poza silnym dolarem (indeks USD znajduje się na 13-miesięcznych maksimach), na wycenę kruszcu negatywnie rzutuje słabość przemysłowa Chin oraz mniejsze zapotrzebowanie na panele fotowoltaiczne.
- Gwałtowne odbicie wskaźnika Gold/Silver Ratio i projekcje cenowe: Wskaźnik Gold/Silver Ratio gwałtownie odbija w kierunku poziomu 70–80. Jeśli cena złota utrzyma się przy poziomie 4000 USD, dla srebra oznacza to matematyczny spadek w rejon 50–57,15 USD, natomiast w czarnym scenariuszu wartość ta może osunąć się nawet do poziomu 45–46 USD.
🌾 Rynek Rolny
- Widmo "Super El Niño" a ekstremalne anomalie pogodowe: Najnowsze dane meteorologiczne wskazują na 60-67% szans na rozwinięcie się niszczycielskiego zjawiska "Super El Niño" na przełomie lat 2026/2027. Zjawisko to może okazać się jedną z najsilniejszych anomalii termicznych zarejestrowanych od 1950 roku.
- Presja podażowa na rynku surowców miękkich: Nadchodząca anomalia bezpośrednio zagraża uprawom surowców miękkich w Afryce Zachodniej (kakao) oraz w Azji Południowo-Wschodniej (kawa Robusta). Ceny kakao utrzymują się na ekstremalnie wysokich poziomach z powodu skrajnie napiętego bilansu podaży. Kakao zalicza dzisiaj kolejną mocną sesję, notując wzrost o 7% i testując bliskie okolice poziomu 5000 USD za tonę.
- Zjawisko Demand Destruction oraz rynkowi beneficjenci pogodowi: Analitycy ostrzegają przed asymetrią handlową, ponieważ ekstremalnie wysokie ceny już wcześniej dławiły popyt (zjawisko demand destruction), co inwestorzy muszą brać pod uwagę przy pozycjonowaniu się na rynku surowców. Z kolei rynkowymi beneficjentami anomalii pogodowej mogą stać się soja oraz amerykański gaz ziemny, których produkcja przy El Niño zazwyczaj rośnie, co stwarza wyraźny potencjał do spadku ich cen.
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