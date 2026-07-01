Podsumowanie dnia: Rotacja na Wall Street. Dow Jones zyskuje, podczas gdy sektor AI liczy straty

📈 Giełda Mieszane nastroje na Wall Street ze wskazaniem na segment przemysłowy – podczas gdy technologiczny Nasdaq pozostaje pod presją, szeroki indeks Dow Jones aktualnie zyskuje, co pokazuje wyraźną rotację kapitału w kierunku spółek tradycyjnej gospodarki.

Plany chmurowe Meta Platforms głównym motorem korekty w AI – informacja o planach komercjalizacji nadwyżek mocy obliczeniowej przez spółkę wywołała obawy, że podaż infrastruktury technologicznej zacznie rosnąć szybciej niż popyt, co uderzyło w sektor sztucznej inteligencji.

Silny wzrost Meta Platforms i spokój u spółek z Big Tech – w reakcji na te doniesienia akcje Meta wzrosły o około +8%, stając się najsilniejszym punktem sesji. Z kolei tradycyjni liderzy chmurowi, tacy jak Amazon, Microsoft oraz Alphabet, zachowali relatywny spokój.

Głębokie spadki dostawców infrastruktury, producentów procesorów oraz pamięci – najmocniej ucierpiały spółki CoreWeave (około 10%) oraz Nebius (około 12%). Liderzy tacy jak Nvidia, AMD, Broadcom i Marvell tracą po 2–3%

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja u producentów pamięci, gdzie Micron Technology zanotował spadek o około 8% (mimo pozytywnych informacji o nowym kontrakcie z koncernem GM), SanDisk stracił około 9%, a Seagate Technology i Western Digital zniżkowały odpowiednio o około 5% i 6%.

Również dostawcy sprzętu do produkcji układów scalonych notują spadki: KLA (-10%), Lam Research (-10%), Applied Materials (-11%) i ASML (-4%).

Słabość Europy na tle stabilizacji w USA – na starym kontynencie przeważały spadki – francuski CAC 40 cofnął się o prawie 0,8%, hiszpański IBEX 35 o ponad 0,3%, a brytyjski FTSE 100 o 0,2%. Wyłamał się jedynie niemiecki DAX, rosnąc o 0,3%. 📊 Makroekonomia Kluczowy zwrot w komunikacji amerykańskiego banku centralnego – Kevin Warsh z Fed zapowiedział całkowitą rezygnację z podawania rynkowi prognoz i wskazówek dotyczących stóp procentowych (forward guidance). Decyzje mają być podejmowane w sposób reaktywny, wyłącznie na podstawie bieżących wskaźników makroekonomicznych tu i teraz.

Utrzymanie restrykcyjnej polityki – jastrzębi ton Fed oraz relatywna odporność gospodarki sugerują, że restrykcyjna polityka monetarna może utrzymać się w drugiej połowie roku, co doprowadziło do przejściowego umocnienia amerykańskiej waluty i wzrostu rentowności obligacji.

Spadek indeksu przemysłowego ISM przy słabnącej inflacji – czerwcowy odczyt wskaźnika ISM dla przemysłu USA obniżył się do poziomu 53,3 (wobec 54,0 poprzednio). Sektor rośnie szósty miesiąc z rzędu

Wyraźne schłodzenie rynku pracy w raporcie instytutu ADP – prywatne firmy w USA utworzyły w czerwcu zaledwie 98 tysięcy nowych miejsc pracy, co okazało się wynikiem znacznie gorszym od oczekiwań (110 do 118 tysięcy) i najsłabszym odczytem od wielu miesięcy. 🪙 Metale Szlachetne Na rynku surowców poprawa sentymentu widoczna jest w metalach szlachetnych: złoto rośnie o ponad 1% i wraca powyżej 4000 USD, podobnie srebro zyskuje ok. 1% i przebija 60 USD. 🛢️ Ropa i Gaz Ropa pozostaje pod presją: Brent spada o ponad 2% w okolice 71 USD, a kontrakty na gaz ziemny Henry Hub(Natgas) również tracą ponad 2%, kontynuując korektę na rynku energii. ₿ Kryptowaluty Powrót kapitału do aktywów cyfrowych – poprawa nastrojów przyniosła wyraźne, około trzyprocentowe wzrosty notowań najważniejszych walut cyfrowych.

Bitcoin zyskał prawie 3%, przebijając granicę 60 000 dolarów, natomiast Ethereum urosło o ponad 3%, plasując się powyżej poziomu 1600 dolarów.



Mikołaj Sobierajski Stock Analyst Przejdź do eksperta

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