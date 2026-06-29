Podsumowanie dnia: US100 broni kluczowego wsparcia; geopolityka nie daje o sobie zapomnieć 💡

Główny czynnik kształtujący zmienność

Dominującym motywem dnia był układ sił wokół konfliktu USA–Iran oraz jego wpływ na globalne rynki. Po weekendowych atakach militarnych w Cieśninie Ormuz obie strony ogłosiły w niedzielę wieczorem zawieszenie działań zbrojnych, co dało impuls do wzrostów na Wall Street. Zmienność była jednak wyraźna: inwestorzy oscylowali między euforią a niepokojem w obliczu braku oficjalnego potwierdzenia zawieszenia broni przez Teheran, który zaprzeczył, jakoby techniczne rozmowy były zaplanowane. Rynek dosłownie szarpał się w górę i w dół, zanim byki przejęły kontrolę pod koniec sesji.

Geopolityka

USA i Iran zgodziły się wstrzymać działania kinetyczne i umożliwić swobodny przepływ statków handlowych przez Cieśninę Ormuz. Specjalny wysłannik Steve Witkoff i Jared Kushner udali się do Kataru, by we wtorek spotkać się z tamtejszym premierem i wznowić rozmowy pokojowe. Katar tymczasem zawiesił własną działalność morską po tym, jak jeden z jego obywateli zginął od odłamków podczas operacji wojskowych. Sąd Najwyższy USA wydał też przełomowy werdykt: potwierdził niezależność Fed, blokując odwołanie gubernator Lisy Cook przez prezydenta Trumpa z powodów proceduralnych, jednak jednocześnie orzekł, że Trump miał prawo zwolnić komisarz FTC Rebeccę Slaughter, obalając precedens z 1935 roku.

Dane makro

Tydzień jest skrócony ze względu na Dzień Niepodległości (4 lipca), ale kalendarz makro pozostaje napięty. W czwartek opublikowany zostanie raport o zatrudnieniu za czerwiec: Goldman Sachs prognozuje wzrost payrolls o 130 tys. (konsensus 115 tys.), a DB spodziewa się jedynie 75 tys., wskazując na ryzyka sezonowe. Fed Chair Kevin Warsh przemówi w środę na forum ECB w Sintrze, co rynki będą uważnie śledzić w kontekście ścieżki stóp procentowych. W Polsce od 1 lipca wygasa program Ceny Paliw Niżej (CPN) i powraca stawka VAT 23% na paliwa, co przełoży się na wzrost ceny benzyny 95 do ok. 6,50–6,80 zł za litr i podbije inflację CPI o szacunkowe 0,3–0,4 pkt proc.

Indeksy

Wall Street zakończyła sesję wyraźnie na plusie: Dow Jones zyskał ponad 302 punkty (0,58%), osiągając poziom 52 175 pkt, S&P 500 wzrósł o 0,51% do 7 392 pkt, a Nasdaq zwyżkował o 0,79% do 25 497 punktów broniąc tym samym struktury wsparcia blisko 50-dniowej EMA. Azja radziła sobie spokojniej: japoński Nikkei urósł o 0,15%, a chiński CHN.cash poszedł w górę o 0,93%. Europejskie indeksy zakończyły sesję mieszanie: Stoxx 600 praktycznie bez zmian, DAX (DE40) i FTSE (UK100) straciły po około 0,2%, choć technologia odbiła ponad 1% po ubiegłotygodniowej wyprzedaży. Polski W20 stracił 0,34%, wyraźnie odstawał od pozytywnych nastrojów za Oceanem.

Akcje

Gwiazdą dnia był Alphabet, który zyskał ponad 4% w pierwszym dniu notowań jako składowa Dow Jones Industrial Average. Comcast wzrósł o 6–7% po ogłoszeniu spin-offu portfela mediów (NBCUniversal i Sky) na dwie odrębne spółki giełdowe. Producenci półprzewodników przeżywały huśtawkę: ETF SMH ostatecznie zyskał 2,5% po wcześniejszym spadku o 3,1%, Nvidia odbiła do +0,6%, a Micron pozostał około 2% pod kreską. Natomiast TopBuild runął o 12%, co było jego najgorszym dniem od marca 2020 roku, w obliczu przejęcia przez QXO za 17 mld USD.

Waluty

Dolar pozostawał pod niewielką presją: indeks USDIDX stracił 0,23%, zbliżając się do poziomu 100,88. Euro i funt zyskały do dolara odpowiednio 0,39% (EURUSD na 1,1424) i 0,43% (GBPUSD na 1,3253). Para EURPLN lekko wzrosła o 0,12% do 4,29, podczas gdy USDPLN osłabił się o 0,24% do 3,75, co jest korzystne dla importu surowców i kosztów paliwa w Polsce. Jen japoński (USDJPY) pozostał stabilny przy 161,94.

Surowce

Ropa naftowa zyskiwała na wahaniach wokół Cieśniny Ormuz: WTI wzrósł o 1,7% do 70,38 USD, a Brent o 1,24% do 72,88 USD za baryłkę. Złoto i srebro znalazły się pod wyraźną presją: gold spadł o 1,20% do 4 022 USD, srebro oddało 1,36% do 58,08 USD — klasyczny ruch przy poprawie apetytu na ryzyko. Gaz ziemny (NATGAS) odnotował największy spadek spośród wszystkich instrumentów: minus 3,58% do 3,18 USD, co może odzwierciedlać oczekiwania na szybsze przywrócenie dostaw LNG.

Kryptowaluty

Bitcoin zyskał 1,74%, handlując w okolicach 60 280–60 478 USD. Wzrosty kryptowalut wpisują się w ogólny risk-on na rynkach, napędzany zawieszeniem broni USA–Iran. W tle pojawiła się też istotna informacja branżowa: Grok 4.5 firmy xAI (Elon Musk) rozpoczął prywatne testy w Tesli i SpaceX, bazując na nowej architekturze V9 z ok. 1,5 bln parametrów, co w dłuższej perspektywie może wpłynąć na wyceny spółek z ekosystemu Muska. Tesla notuje silne wzrosty, częściowo interpretowane właśnie jako reakcja na ambicje integracji AI wewnątrz grupy.