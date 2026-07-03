Podsumowanie dnia: USA świętują niepodległość, Europa wraca do wzrostów

USA
- Amerykański rynek nie prowadził dziś notowań ze względu na święto, co znacznie ograniczyło wolumen oraz zmienność na rynku. Kontrakty futures wskazują na umiarkowaną poprawę sentymentu po wczorajszych spadkach, US100 zamknął się ze wzrostem 1,18%.
Wiadomości ze spółek, USA:
- Anthropic miał podjąć działania mające na celu ograniczenie „scalpingu” danych i algorytmów przez chińskie firmy. W tym samym czasie Alibaba zakazała używania Claude’a wewnątrz organizacji, wskazując na „kwestie bezpieczeństwa”.
- W Iranie odbył się pogrzeb poprzedniego „Najwyższego Przywódcy”, na którym według doniesień mediów miało pojawić się wielu przedstawicieli rządu Iranu, których nie widziano publicznie od miesięcy. Rynek traktuje to jako potwierdzenie zakończenia konfliktu między USA i Iranem.
- Według Reutersa CEO Meta, Mark Zuckerberg, miał wyrazić opinię, że rozwój AI agenturalnej postępuje wolniej od oczekiwań. Jednocześnie szef działu „Superinteligencji” w Meta, Alexander Wang, publicznie ogłosił, że wewnętrzne modele AI spółki dogoniły produkty liderów branży – OpenAI i Anthropic.
- Michael Burry ogłosił, że zajął krótką pozycję na akcjach Micron, wskazując na wyceny pozbawione fundamentów oraz cykliczną naturę spółki.
- Donald Trump udzielił wywiadu w CNBC. Wśród istotnych rynkowo stwierdzeń prezydent USA postawił sobie za cel, aby „40–60% światowej produkcji chipów znajdowało się w USA” oraz że „wzrost PKB w USA powinien być w okolicach 12–13%”.
- Prezydent zapowiedział też, że ma zamiar kontynuować próby usunięcia ze stanowiska Lisy Cook (Fed) po wyroku sądu.
- Tesla oraz Apple wspierają wyceny chińskich spółek, które są dostawcami dla tych konglomeratów. Chińskie przedsiębiorstwa widzą wzrost zapotrzebowania oraz produkcji wśród wybranych spółek.
Europa
- Rynek Europejski jest rozchwiany między postępującą de-eskalacją na linii USA-Iran, obawami o zapasy gazu oraz polityki ECB. Większość indeksów w Europie kończy dzień ze wzrostami. Wśród kontraktów na indeksy Europejskie, liderem wzrostów jest SPA35 oraz NED 25, ze wzrostem powyżej 1%.
Wiadomości ze spółek, USA:
- Ceny europejskiego gazu wzrosły do najwyższych poziomów od trzech tygodni. Jest to skutek obaw o niskie zapasy w Europie - szczególnie w kontekście ekstremalnych temperatur obserwowanych na całym kontynencie.
- Wzrosty notują europejscy liderzy sektora półprzewodników. ASML, Nokia, STM oraz ASM rosną o ponad 3% w oczekiwaniu na kolejne zamówienia z Azji i USA. Wielu analityków wskazuje, że Europa może być wyjątkowo dobrze pozycjonowana do dalszych wzrostów – unikalna struktura gospodarki UE pozwala czerpać szereg zysków z rozbudowy infrastruktury AI, jednocześnie nie narażając się na wysokie koszty.
- Wzrosty spółki Auto1 sięgają ponad 5%. Niemiecka spółka zajmująca się sprzedażą używanych samochodów otrzymała rekomendację od JP Morgan. Bank inwestycyjny wskazuje na szereg poprawiających się wskaźników operacyjnych.
- Critical Metals oraz European Lithium Limited podpisały zaktualizowaną wersję porozumienia dot. zakupu Europejskiej spółki. Obie spółki tracą ponad 2%.
Forex
- Największe ruchy na rynku walut rejestrują pary AUDUSD oraz GBPJPY. Relatywnie wysoka inflacja w Wielkiej Brytanii oraz Australii zmusza rynek do dyskontowania wyższych stóp procentowych. Waluty te zyskują ok. 0,2% wobec reszty koszyka głównych walut.
Towary
- Zmienność na rynku towarowym ograniczona jest przez brak notowań w USA. Wzrosty notują:
- Srebro i cynk (+2%)
- Natgas i złoto (+1%)
Krypto
- Wyraźną poprawę sentymentu można obserwować na rynku krypto, z wyraźnym wzrostem na całej szerokości rynku.
- Bitcoin zyskuje ok. 1% i wraca powyżej 62 000 USD
- Ethereum oraz Chainlink rosną po 2%.
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