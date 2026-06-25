Polskie indeksy wrócą do wzrostu? 🔼 W20 reaguje na odbicie w USA

Indeksy amerykańskie ruszyły na północ po wynikach Micron (MU.US), które upewniły inwestorów, że szeroki trend infrastrukturalnej AI jest daleki od zakończenia. W efekcie widzimy też poprawę nastrojów nad Wisłą, gdzie kontrakt na WIG20 (W20) notuje wzrost do ponad 3580 punktów. Kluczowy opór możemy zlokalizować obecnie na poziomie 3600 - 3630 punktów, gdzie widzimy niedźwiedzie przecięcie wykładniczych średnich kroczących EMA50 i EMA200. Kluczowym wsparciem jest obecnie 3500 punktów. Źródło: xStation5 Patrząc na szeroki interwał dzienny, indeks znajduje się w środkowym zakresie wzrostowego kanału cenowego, co daje sporo miejsca na zmienność w obie strony. Dół kanału wyznacza ok. 3400 punktów, a górny zakres okolice 3800 punktów. Źródło: xStation5

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