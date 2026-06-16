Poranna odprawa (16.06.2026)

Banki centralne: BOJ podnosi stopy, ale łagodzi przekaz przez JGB Bank Japonii podniósł główną stopę procentową do 1,0%, najwyższego poziomu od 1995 roku. Decyzja była powszechnie oczekiwana i wpisuje się w stopniowy proces normalizacji polityki monetarnej.

BOJ zwrócił również uwagę na ryzyka wzrostu inflacji, wskazując, że CPI może wyraźnie przekroczyć cel na poziomie 2%. Mimo podwyżki nie widzieliśmy większej reakcji na jenie, a kurs USDJPY utrzymał się powyżej poziomu 160.

Bank Japonii ogłosił jednocześnie, że od kwietnia 2027 roku zatrzyma proces dalszego zmniejszania zakupów japońskich obligacji skarbowych, utrzymując miesięczny skup na poziomie około 2 bln jenów. Dodaje to bardziej gołębi element do ogólnie jastrzębiej decyzji dotyczącej stóp procentowych. Akcje: JP225 odrabia straty po decyzji BOJ Indeks JP225, czyli Nikkei 225, początkowo tracił po komunikacie Banku Japonii, jednak później odrobił straty. Inwestorzy przyjęli podwyżkę spokojnie, ponieważ była ona wcześniej szeroko sygnalizowana.

Większą uwagę rynku przyciąga obecnie pytanie, czy BOJ zdecyduje się na kolejne zacieśnienie polityki już w lipcu. Nastroje wspierał również optymizm związany z postępami w rozmowach między USA a Iranem. Banki centralne: RBA utrzymuje stopy i przechodzi w tryb obserwacji Bank Rezerw Australii utrzymał główną stopę procentową na poziomie 4,35%, zgodnie z oczekiwaniami rynku, po trzech wcześniejszych podwyżkach w tym roku. Decyzja została podjęta jednogłośnie.

RBA podkreślił, że inflacja nadal pozostaje zbyt wysoka, ale chce ocenić wpływ wcześniejszego zacieśnienia polityki oraz skutki zakłóceń na rynku ropy. Reakcja AUDUSD była minimalna, przez co decyzja okazała się neutralna dla rynku.

Australijski bank centralny ostrzegł, że problemy z globalną podażą ropy będą wymagały czasu, aby zostały rozwiązane. Wyższe ceny paliw mają stopniowo przenikać do cen innych dóbr i usług.

Jednocześnie część bardziej jastrzębiego języka obecnego w komunikacie z maja została złagodzona. Sugeruje to, że RBA prawdopodobnie pozostanie w trybie oczekiwania, o ile inflacja nie przyspieszy ponownie w wyraźny sposób. Surowce: Goldman Sachs obniża prognozy dla ropy Brent Goldman Sachs obniżył prognozę ceny ropy Brent na IV kwartał 2026 roku do 80 USD za baryłkę z wcześniejszych 90 USD, a także zredukował średnią prognozę na 2027 rok do 75 USD.

Korekta wynika z oczekiwań, że eksport ropy z Zatoki Perskiej wróci do normy już pod koniec lipca, czyli miesiąc wcześniej niż zakładano. Jest to druga obniżka prognoz banku w ciągu tygodnia. Decyzja wzmacnia przekonanie, że geopolityczna premia za ryzyko na rynku ropy stopniowo zanika.

Mimo to, nawet przy trwałym porozumieniu dotyczącym cieśniny Ormuz, ceny ropy mogą długo pozostawać podwyższone. Globalne zapasy mogły zmniejszyć się o 1–1,5 mld baryłek, a koszty ubezpieczenia transportu morskiego nadal pozostają znacznie wyższe od normy. Gospodarka: Chiny z odpornym przemysłem i słabym popytem krajowym Produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła w maju o 4,5% r/r, przewyższając oczekiwania rynku. Jednocześnie sprzedaż detaliczna spadła o 0,6% r/r, notując pierwszy roczny spadek od czasów pandemii.

Wyraźnie pogorszyły się również dane dotyczące inwestycji w środki trwałe. Odczyty sugerują, że sektory związane z eksportem i sztuczną inteligencją pozostają odporne, podczas gdy popyt krajowy wyraźnie słabnie.

Ceny nowych mieszkań w Chinach spadły w maju nieco szybciej niż miesiąc wcześniej. Największe miasta pokazują pierwsze oznaki stabilizacji, jednak sytuacja całego sektora pozostaje krucha. Metale szlachetne: Barclays podtrzymuje pozytywną prognozę dla złota Barclays ocenia ostatnią korektę cen złota o 20–25% jako reset pozycji inwestorów, a nie zmianę długoterminowego trendu. Bank utrzymał prognozę ceny złota na 2026 rok na poziomie 4 791 USD za uncję, a na 2027 rok na 4 900 USD.

Według analityków wsparciem dla złota pozostają inflacja, niepewność polityczna oraz dalsza dywersyfikacja rezerw przez banki centralne. Słabszy dolar i niższe rentowności obligacji po deeskalacji napięć wokół Iranu mogą dodatkowo pomóc notowaniom złota.

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