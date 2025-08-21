Poranna odprawa (21.08.2025)

Wall Street zamknęło się wczoraj na czerwono, choć istotna część strat z początku sesji została zredukowana wraz z tym jak inwestorzy zaczęli “kupować dołek” (S&P 500: -0,24%, Nasdaq: -0,67%, DJIA: +0,04%, Russell 2000: -0,32%). Koniec wyprzedaży spółek technologicznych widoczny jest w sesji azjatyckiej, natomiast US100 handluje na płasko.

Gubernatorka Fed Lisa Cook, oskarżona o fałszerstwo dokumentów aplikacji kredytowych, oświadczyła, że nie pozwoli “zastraszać się” administracji Donalda Trumpa, aby zrezygnować ze swojej pozycji w Fed. Cook dodała, że zbiera odpowiednie dokumenty, aby odpowiedzieć rzetelnie na wszelkie merytoryczne pytania.

Sentyment w rejonie Azji i Pacyfiku jest mieszany, choć spółki technologiczne cechują się relatywnie dużym optymizmem. Szeroki MSCI Asia Pacific Index traci 0,5%, na czerwono również giełda w Pekinie ( CHN.cash : -0,3%), w Hong Kongu ( HK.cash : -0,3%) i Tokio ( JP225 : -0,6%). Zyskują natomiast indeksy w Indiach (Nifty 50: +0,3%), Korei Południowej (Kospi: +0,4%), Singapurze ( SG20cash : +0,3%) oraz Australii ( AU200.cash : +0,7%).

Spółki biomedyczne w Chinach zyskują po komentarzach premiera Li Qianga, że należy zwiększyć wsparcie dla badań i rozwoju technologicznego sektora.

Nowa Zelandia wykazała po raz pierwszy od stycznia tego roku deficyt handlu (-578 mln NZD). Eksport wzrósł jednak w mniejszym tempie niż import, co przełożyło się na deficyt bilansu handlowego.

Prezes RBNZ Christian Hawkesby skomentował, że wzrost cen niektórych surowców oraz luzowanie stóp procentowych już oferują wsparcie gospodarce Nowej Zelandii.

Wskaźnik PMI Composite dla Australii wzrósł w sierpniu do 54,9 (poprzednio 53,9). Wzrost aktywności przyspieszył zarówno w przemyśle, jak i w usługach. Zatrudnienie wyraźnie się zwiększa w związku z większą ilość zadań do wykonania, a obciążony niepewnością celną eksport odbija.

W Japonii PMI Composite wzrósł do 51,9 (poprzednio 51,6), sygnalizując najszybszy wzrost aktywności od lutego. Wynik jest głównie zasługą dynamiki usług, natomiast spadek w przemyśle niemal całkowicie wyhamował, głównie dzięki większej produkcji w fabrykach.

Zmienność na rynku forex pozostaje ograniczona na początku sesji. Indeks dolara ( USDIDX ) handluje na płasko. Najsłabszymi walutami G10 są na ten moment frank szwajcarski ( USDCHF ) oraz dolar australijski ( AUDUSD ), które tracą na ten moment 0,1% względem dolara. EURUSD na płasko przy 1,164.

OIL.WTI przedłuża wzrosty o 0,3%, natomiast kontrakty na NATGAS handlują na płasko po rolowaniu. Złoto traci 0,3% do 3340 USD za uncję, natomiast srebro handluje na płasko.

Na rynku krypto wciąż dominuje pesymizm. Bitcoin traci 0,3% do 114 100 USD, Ethereum 0,75% do 4315 USD, na czerwono również kontrakty na Chainlink (-3%), Polygon (-1,6%) czy Ripple (-1,3%).

