Poranna odprawa (29.10.2025)

- Optymizm na Wall Street rozpędza się przed Fed i wynikami Big Techów.
- AUD najsileniejszą walutą G10 po wzroście inflacji w III kw.
- Złoto i srebro zatrzymują spadki.
Kontrakty na indeksy na Wall Street kontynuują wzrosty w oczekiwaniu na wyniki kluczowych Big Techów (Microsoft, Alphabet, Meta) oraz decyzję Fed, który wg oczekiwań ma obniżyć stopy w USA o 25 pb. US100 zyskuje 6 sesję z rzędu (+0,35%), za zielono również US500 (+0,2%) oraz US2000 (+0,1%); US30 delikatnie pod kreską, podobnie EU50 na Starym Kontynencie (ok. -0,02-0,08%)
Zdaniem Sekretarza Skarbu USA Scotta Bessenta, “pozostawienie przestrzeni Bankowi Japonii będzie kluczowe dla zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych [w Kraju Kwitnącej Wiśni]”. Bessent odniósł się tym samym do apeli premier Takaichi, która optowała za bliższą współpracą BOJ i rządu w celu realizacji celów polityki nowej premier.
Nastroje w regionie Azji i Pacyfiku pozostają mieszane. AU200.cash traci blisko 1% w reakcji na wyższy od oczekiwań odczyt CPI, natomiast w Japonii (JP225: +1,3%) i Korei Południowej (Kospi: +1,7%) dominuje AI-optymizm na spółkach technologicznych, wsparty m.in. przez rekordowe wyniki dostawcy Nvidii SK Hynix (7,9 mld USD zysków operacyjnych), zajmującego się m.in. produkcją pamięci DRAM.
Inflacja konsumencka w Australii wzrosła w III kw. powyżej oczekiwań, odzwierciedlając presję z odczytów miesięcznych oraz utrwalając jastrzębi kurs RBA. CPI wzrósł 1,3% w ujęciu k/k (prognoza: 1,1%, poprzednio 0,7%) oraz 3,2% w ujęciu r/r (prognoza: 3%, poprzednio: 2,1%; najwięcej od lipca 2024). Presję wywarły głównie ceny mieszkań (+2,5%), rekreacji i kultury (+1,9%) oraz transportu (+1,2%). Ceny energii elektrycznej wzrosły o 9,0% z powodu corocznych przeglądów taryf i opóźnionych rabatów.
Dolar australijski zyskuje względem wszystkich walut G10 w reakcji na wspierające jastrzębi RBA odczyt CPI (AUDUSD: +0,4%, EURAUD: -0,6%, AUDNZD: +0,2%). Najsłabszą walutą jest z kolei funt brytyjski (GBPUSD: -0,2%, EURGBP: +0,1%), który traci drugą sesję z rzędu po publikacji danych Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów dot. spadku cen w sklepach o 0,3% we wrześniu. EURUSD traci 0,2% do 1,163.
Złoto zatrzymuje 4-dniową serię spadków, odbijając 1,1% do 3980 USD za uncję; srebro zyskuje 2% do 47,84 USD za uncję, na zielono również kontrakty na platynę (+1%) i pallad (+1,6%).
Ropa brent i WTI odbijają po 2 dniach strat (kolejno 0,2% i 0,3%), podobnie NATGAS, który dodaje 0,6% po 3 czerwonych sesjach.
Sentyment na kryptowalutach jest mieszany: Bitcoin handluje na płasko, Ethereum dodaje 0,7% do 4030 USD, na zielono również Solana (+0,2%), Ripple (+0,7%); Chainlink traci -0,1%.
