Poranna odprawa: Azja przedłuża wyprzedaż z Wall Street (26.06.2026)

🇺🇸 Indeksy w USA i nastroje rynkowe Amerykańskie kontrakty pogłębiają spadki przez sektor technologiczny: Kontrakty terminowe na Wall Street powiększają straty, ponieważ sektor technologiczny nie potrafi odnaleźć punktu oparcia. Wyprzedaż akcji Apple oraz zapowiedź podwyżek cen konsol Xbox przez Microsoft mocno ciążą na sentymencie inwestorów. Najwięcej tracą kontrakty na Nasdaq (US100: -1,3%), a w ślad za nimi podążają S&P 500 (US500: -0,7%), Russell 2000 (US2000: -0,5%) oraz Dow Jones (US30: -0,3%). Europejski Euro Stoxx 50 (EU50) traci z kolei 0,6%. 🌏 Rynki Azji i Pacyfiku Azjatyckie indeksy nurkują z maksimów przez drożejący sprzęt tech: Giełdy w regionie Azji i Pacyfiku doświadczyły drastycznej wyprzedaży wywołanej agresywną realizacją zysków w branży sztucznej inteligencji. Pomimo świetnych wyników kwartalnych spółki Micron, nastroje popsuły się po tąpnięciu Apple o 6,1% oraz decyzji Microsoftu o podniesieniu cen konsol Xbox o 150 USD z powodu gwałtownie rosnących kosztów pamięci operacyjnej.

KOSPI tąpnął o 7,7% w wyniku brutalnej kapitulacji sektora tech: Południowokoreański indeks KOSPI zanotował potężny spadek o 7,7%, przewodząc regionalnym stratom. Inwestorzy masowo ruszyli do zabezpieczania zysków z imponującego, aż 70-procentowego rajdu w drugim kwartale. Indeks zamknął tydzień ze stratą 5%, a największa presja podażowa dotknęła modne dotąd spółki powiązane z hardwarem AI i dostawami pamięci.

Nikkei traci 4,4% w obliczu szerokiego odwrotu od półprzewodników: Japoński Nikkei 225 runął o 4,4% (kontrakty JP225 tracą 4% w ujęciu tygodniowym), zaliczając głęboką korektę ostatnich historycznych szczytów. Pomimo dzisiejszej przeceny indeks kończy miesiąc z 6-procentowym plusem, a cały kwartał zamyka zyskiem rzędu 38%.

Chińskie indeksy zbieżne z rynkowym trendem: Blue-chipowy indeks Shanghai Composite w Chinach osunął się w piątek o 2,1% (SG20.cash: -0,8%), z kolei giełda w Hongkongu zamknęła się 1,9% niżej (CHN.cash: -1,3%). Wolumen obrotu na obu tych rynkach pozostał mocno stłumiony ze względu na lokalne dni wolne od pracy. 🌍 Gospodarka, Banki Centralne i Polityka EBC zapowiada dalsze podwyżki stóp przez ryzyka inflacyjne: Członkini Zarządu EBC, Isabel Schnabel, zasygnalizowała konieczność dalszego zacieśniania polityki, by sprowadzić inflację do celu 2%. Podkreśliła, że porozumienie USA-Iran nie oznacza pełnego spokoju dla strefy euro – majowa inflacja wyniosła 3,2%, a prognozy EBC na ten rok zakładają średni odczyt na poziomie 3%.

Williams opóźnia szacowaną datę powrotu do celu inflacyjnego: Prezes nowojorskiego oddziału Fed, John Williams, ocenił obecną restrykcyjną politykę monetarną jako odpowiednią, choć oficjalnie przesunął oczekiwany termin osiągnięcia 2-procentowego celu inflacyjnego z 2027 na 2028 rok. Po rozczarowującym odczycie PCE na poziomie 4,1% Williams wskazał na utrzymujące się ryzyka strukturalne generowane przez boom AI, taryfy celne oraz presję cenową z Bliskiego Wschodu.

Goolsbee dostrzega jasny punkt w odczycie inflacji: Szef Fed z Chicago, Austan Goolsbee, zauważył, że choć najnowszy raport PCE przyniósł negatywne zaskoczenie, to dane pokazały delikatną poprawę w sektorze usług. Wpisując się w oparte na bieżących danych podejście banku, Goolsbee wyraził sceptycyzm wobec sztywnego forward guidance, uznając jednocześnie bazową wartość wykresu kropkowego (dot plot).

Inflacja bazowa w Tokio przyspiesza w czerwcu do 1,6%: Ceny konsumpcyjne w stolicy Japonii wzrosły o 1,6% r/r (wobec 1,3% w maju), trafiając idealnie w rynkowe prognozy. Co kluczowe, wskaźnik tzw. core-core (bez świeżej żywności i energii) przyspieszył do 1,9% r/r (vs 1,6% poprzednio). Taki skok sugeruje, że szoki energetyczne z Bliskiego Wschodu oraz majowy wystrzał inflacji PPI do 6,3% zaczynają filtrować do cen żywności i innych dóbr, co daje Bankowi Japonii zielone światło do rozważenia kolejnych podwyżek stóp.

IMO wstrzymuje ewakuację marynarzy po ataku rakietowym na kontenerowiec: Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zawiesiła masową operację ewakuacji ponad 11 tysięcy marynarzy uwięzionych w Cieśninie Ormuz. Decyzja zapadła po tym, jak pływający pod flagą Singapuru statek Ever Lovely został ostrzelany pociskiem 7,5 mili morskiej od omańskiego portu Dahit. Choć jednostka nie potrzebowała asysty i kontynuowała rejs, szef IMO Arsenio Dominguez wstrzymał procedury do czasu uzyskania twardszych gwarancji bezpieczeństwa. 💱 Rynki Walutowe (FX) Dolar łapie lekką zadyszkę, frank szwajcarski wyraźnie zyskuje: Amerykański dolar tanieje drugi dzień z rzędu (USDIDX: -0,1%) po tym, jak w środę wdrapał się na 13-miesięczne maksima. Zmienność na rynku FX pozostaje ograniczona, choć przecena na giełdach uderza w waluty powiązane z ryzykiem (AUDUSD: -0,2%). Wyraźną siłą imponuje frank szwajcarski, który mocno zyskuje względem walut skandynawskich (CHFNOK: +0,4%, CHFSEK: +1,3%) oraz rynków wschodzących Europy Środkowej (CHFPLN: +0,25%, CHFHUF: +0,6%). Kurs EURUSD handluje płasko przy 1,137. 🛢️ Surowce, Energia i Metale Ropa reaguje na ataki na statki w Cieśninie Ormuz, gaz kontynuuje serię wzrostów: Ceny ropy naftowej odbiły we wczesnych godzinach handlu po nocnych atakach rakietowych na komercyjne statki transportowe na Bliskim Wschodzie. Niemniej kontrakty terminowe na ropę Brent (OIL) oraz WTI (OIL.WTI) wciąż handlują na czerwono, tracąc odpowiednio 0,75% i 1,05%. Z kolei gaz ziemny (NATGAS) rośnie trzecią sesję z rzędu, zyskując kolejne 0,7%.

Metale szlachetne powracają do niedźwiedziego momentum: Złoto i srebro tracą grunt pod nogami, ulegając rynkowej podaży. Ceny złota spot powróciły pod kreskę, spadając o 0,3% do poziomu 4017 USD za uncję (GOLD). Jeszcze głębsze spadki notuje srebro (SILVER), które tanieje o 1,8% i osiada w rejonie 56 USD za uncję.

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