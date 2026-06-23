Poranna odprawa - Deeskalacja w Ormuzie, tąpnięcie SpaceX napędza spadki Big Tech (23.06.2026)

🛢️ Surowce i Geopolityka
- Spadek cen ropy: baryłka ropy Brent osunęła się poniżej poziomu 78 USD, a rynek reaguje na deeskalację napięć na Bliskim Wschodzie.
- Przełom w rozmowach USA i Iranu: negocjacje w Szwajcarii przyniosły postępy. Strony uzgodniły utworzenie specjalnej linii komunikacyjnej w celu unikania konfliktów przy przepływie statków przez strategiczną Cieśninę Ormuz. Ponadto oba kraje zadeklarowały zagwarantowanie integralności terytorialnej Libanu.
- Negocjacje: na ten moment udało się ustalić kwestie dotyczące odmrożenia irańskich aktywów oraz kwestie dotyczące eksportu ropy przez Iran.
- Mieszany przekaz Donalda Trumpa: Trump skomentował, że z Cieśniny Ormuz wylewa się mnóstwo ropy, a ceny surowca mocno spadły. Ostrzegł jednak, że USA mają pełną kontrolę nad cieśniną i mogą błyskawicznie przywrócić blokadę, jeśli Iran nie dotrzyma warunków porozumienia.
- Środki Iranu: gubernator Banku Centralnego Iranu poinformował, że odmrożone fundusze nie zostaną przeznaczone wyłącznie na dobra pierwszej potrzeby. Teheran będzie mógł kupować inne niesankcjonowane towary, choć nie jest zobowiązany do zakupu produktów rolnych z USA.
📈 Giełda
- Schłodzenie rajdu AI: amerykańskie indeksy cofnęły się z rekordowych poziomów. Nasdaq Composite spadł o 1,3%, a nastroje popsuły również rosnące rentowności obligacji w USA, które napędziły dalsze umocnienie amerykańskiego dolara. Obecnie obserwujemy spadek kontraktów US100 na poziomie niemal 1,2%.
- Spadki w Azji: azjatyckie giełdy, a zwłaszcza w Korei Południowej, podążyły tym śladem, tracąc z powodu wyprzedaży akcji producentów chipów. Indeks KOSPI traci aż 6%, natomiast w Japonii, gdzie dalej trwa wyprzedaż jena, Nikkei 225 stracił 1,62%. Niektóre rynki chińskie są dzisiaj zamknięte ze względu na święto.
- Gwałtowny zjazd SpaceX o 16%: wycena firmy Elona Muska spadła poniżej ceny z zamknięcia pierwszego dnia handlu publicznego. Powodem jest zapowiedź agresywnego zadłużania się, ponieważ firma po raz pierwszy emituje obligacje o ratingu inwestycyjnym, by sfinansować swoje ogromne ambicje w obszarze infrastruktury AI, mimo podpisania wielomiliardowego kontraktu na dostawę mocy obliczeniowej dla Reflection AI.
- Alphabet pod presją: akcje giganta mocno ucierpiały po informacji, że John Jumper, wiceprezes Google DeepMind i laureat Nagrody Nobla z chemii za 2024 rok, opuszcza firmę na rzecz konkurencyjnego Anthropic.
📊 Makroekonomia i waluty
- Japonia (Flash PMI): dane okazały się lepsze od oczekiwań. Wskaźnik dla przemysłu wzrósł do 54,9 pkt (poprzednio 54,5), a indeks kompozytowy (Composite) podskoczył do 52,5 pkt (poprzednio 51,1), co wskazuje na solidne ożywienie gospodarcze.
- Australia (Flash PMI): wyniki okazały się niejednoznaczne. Przemysł radzi sobie dobrze i rozwija się w tempie 52,1 pkt, jednak sektor usługowy dalej pozostaje w granicach recesyjnych, odnotowując 49,9 pkt.
- EURUSD notowany jest w okolicach dołków z poprzedniego tygodnia, blisko 1,14, natomiast USDJPY rośnie w okolice 162, pomimo próby słownej interwencji ze strony władz w Japonii.
🔭 Na co dzisiaj zwrócić uwagę?
- Otwarcie w Europie pod znakiem ostrożności: kontrakty terminowe sugerują nerwowe otwarcie sesji w Europie po przecenie technologicznej na Wall Street i w Azji. Indeks DE40 traci 0,6%, natomiast UK100 zniżkuje o 0,7%.
- Dalsze napięcia na Bliskim Wschodzie: inwestorzy będą obserwować, czy spadki cen ropy naftowej utrzymają się w obliczu postępów dyplomatycznych, co może przynieść ulgę spółkom transportowym, ale uderzyć w sektor energetyczny. Ceny ropy Brent opierają się obecnie na wsparciach z zeszłego tygodnia w okolicach 200 okresowej średniej.
- Presja na Big Tech: kluczowe będzie zachowanie sektora półprzewodników i spółek powiązanych z AI. Rynek będzie testował, czy wczorajsza wyprzedaż Alphabetu i SpaceX to jedynie chwilowa realizacja zysków, czy głębsza korekta przewartościowanego sektora. Coraz więcej na rynkach mówi się o potężnym zadłużaniu spółek technologicznych i długu rosnącym szybciej niż ma to miejsce po stronie przychodów czy nawet zysków.
- Tło polityczne: inwestorzy zaczną też powoli pozycjonować się pod przyszłe wydarzenia makroekonomiczne. Ogłoszono harmonogram przesłuchań w Kongresie, gdzie 14 lipca zeznawać będzie szef Fed, Warsh.
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