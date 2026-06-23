Poranna odprawa - Deeskalacja w Ormuzie, tąpnięcie SpaceX napędza spadki Big Tech (23.06.2026)

, a rynek reaguje na deeskalację napięć na Bliskim Wschodzie.

, a rynek reaguje na deeskalację napięć na Bliskim Wschodzie.

, a rynek reaguje na deeskalację napięć na Bliskim Wschodzie.

, a rynek reaguje na deeskalację napięć na Bliskim Wschodzie.

, a rynek reaguje na deeskalację napięć na Bliskim Wschodzie.

, a rynek reaguje na deeskalację napięć na Bliskim Wschodzie.

Przełom w rozmowach USA i Iranu: negocjacje w Szwajcarii przyniosły postępy. Strony uzgodniły utworzenie specjalnej linii komunikacyjnej w celu unikania konfliktów przy przepływie statków przez strategiczną

Przełom w rozmowach USA i Iranu: negocjacje w Szwajcarii przyniosły postępy. Strony uzgodniły utworzenie specjalnej linii komunikacyjnej w celu unikania konfliktów przy przepływie statków przez strategiczną

Przełom w rozmowach USA i Iranu: negocjacje w Szwajcarii przyniosły postępy. Strony uzgodniły utworzenie specjalnej linii komunikacyjnej w celu unikania konfliktów przy przepływie statków przez strategiczną

Przełom w rozmowach USA i Iranu: negocjacje w Szwajcarii przyniosły postępy. Strony uzgodniły utworzenie specjalnej linii komunikacyjnej w celu unikania konfliktów przy przepływie statków przez strategiczną

Przełom w rozmowach USA i Iranu: negocjacje w Szwajcarii przyniosły postępy. Strony uzgodniły utworzenie specjalnej linii komunikacyjnej w celu unikania konfliktów przy przepływie statków przez strategiczną

Przełom w rozmowach USA i Iranu: negocjacje w Szwajcarii przyniosły postępy. Strony uzgodniły utworzenie specjalnej linii komunikacyjnej w celu unikania konfliktów przy przepływie statków przez strategiczną

oraz kwestie dotyczące eksportu ropy przez Iran.

oraz kwestie dotyczące eksportu ropy przez Iran.

oraz kwestie dotyczące eksportu ropy przez Iran.

oraz kwestie dotyczące eksportu ropy przez Iran.

oraz kwestie dotyczące eksportu ropy przez Iran.

oraz kwestie dotyczące eksportu ropy przez Iran.

Negocjacje: na ten moment udało się ustalić kwestie dotyczące

Negocjacje: na ten moment udało się ustalić kwestie dotyczące

Negocjacje: na ten moment udało się ustalić kwestie dotyczące

Negocjacje: na ten moment udało się ustalić kwestie dotyczące

Negocjacje: na ten moment udało się ustalić kwestie dotyczące

Negocjacje: na ten moment udało się ustalić kwestie dotyczące

Mieszany przekaz Donalda Trumpa: Trump skomentował, że z Cieśniny Ormuz wylewa się mnóstwo ropy, a ceny surowca mocno spadły. Ostrzegł jednak, że

USA mają pełną kontrolę