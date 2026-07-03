Trzy rynki warte uwagi (06.07.2026)

Wkraczamy w kolejny tydzień handlowy bezpośrednio po przedłużonym weekendzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie obchodzono święto z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości. Początek wakacji to również często początek tzw. sezonu ogórkowego na rynkach, kiedy zazwyczaj obserwujemy mniej istotnych wydarzeń i mniejszą zmienność. Zeszły rok przyniósł nam wojnę handlową, a obecnie świat wciąż funkcjonuje w obliczu niepewności związanej z sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz uważnie obserwuje wyścig zbrojeń w obszarze sztucznej inteligencji.

Po ostatnim spotkaniu OPEC+ inwestorzy skupią się na wszelkich informacjach nadchodzących z Bliskiego Wschodu, a przede wszystkim na tych dotyczących eksportu ropy i wznawiania produkcji. We wtorek w Ankarze rozpoczyna się szczyt liderów NATO z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa, z kolei w Iranie trwają państwowe uroczystości pogrzebowe po śmierci najwyższego przywódcy, Alego Chameneiego. Biorąc pod uwagę napływające impulsy, w najbliższych dniach warto skupić się na trzech kluczowych instrumentach: OIL, US100 oraz NZDUSD.

OIL (Ropa naftowa Brent)

Ten tydzień rozpoczynamy od dyskusji nad wynikami niedzielnego wirtualnego szczytu ministrów OPEC+, którzy decydowali o wysokości wydobycia w rozszerzonym kartelu. Choć w ostatnich miesiącach podnoszenie celu produkcyjnego miało miejsce w zasadzie z miesiąca na miesiąc, działo się to tylko i wyłącznie na papierze. Najnowsze dane za czerwiec pokazały, że realna produkcja wśród kluczowych producentów na Bliskim Wschodzie spadła, pomimo tego, iż memorandum o zawieszeniu broni zostało podpisane 17 czerwca.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na państwowe uroczystości pogrzebowe byłego najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chameneiego, które potrwają do 9 lipca. Ewentualne deklaracje ze strony tamtejszych władz będą bacznie śledzone przez międzynarodowe rynki finansowe.

Na co jeszcze zwrócić uwagę? Rynek będzie śledził wszelkie doniesienia dotyczące przepływu tankowców w Cieśninie Ormuz oraz cotygodniowe dane o zapasach ropy w USA. Te ostatnie spadły do najniższego poziomu od 2018 roku, natomiast rezerwy strategiczne (SPR), po skoordynowanej akcji IEA, są w USA najniższe od lat 80.

US100 (Nasdaq 100)

Amerykański sektor technologiczny wkracza w okres istotnych przetasowań makroekonomicznych i strukturalnych. Inwestorzy giełdowi będą musieli natychmiast zareagować na poniedziałkowy odczyt indeksu ISM dla usług oraz kolejne komentarze ze strony bankierów centralnych z Fed.

Choć właściwy sezon wyników rozpoczyna się w pełni dopiero w połowie lipca (kiedy również Kevin Warsh będzie przesłuchiwany przed Kongresem), już w najbliższą środę poznamy zapisy rozmów z ostatniego posiedzenia FOMC. Choć tzw. minutes straciły w ostatnich latach na znaczeniu z powodu polityki forward guidance i konferencji po każdym spotkaniu, to obecnie – przy ograniczonej komunikacji ze strony Fed zapiski mogą zyskać na wartości w oczach inwestorów.

We wtorek SpaceX zostanie oficjalnie dodane do indeksu Nasdaq 100, zaledwie kilka tygodni po swoim giełdowym IPO. Wymusi to dostosowanie portfeli przez fundusze typu ETF, co zazwyczaj generuje podwyższony obrót i skoki zmienności.

Równolegle w tym tygodniu raporty finansowe opublikują m.in. PepsiCo oraz Delta Air Lines. Ich wyniki zweryfikują faktyczną odporność konsumentów na panujące warunki makroekonomiczne.

NZDUSD

Środa będzie dniem prawdy dla tej pary walutowej, przynosząc potężną kumulację impulsów zarówno z Antypodów, jak i z Waszyngtonu. Inwestorzy otrzymają pełen zestaw danych do rozegrania nowej trajektorii polityki monetarnej obu państw.

W środę poznamy decyzję Rezerwowego Banku Nowej Zelandii (RBNZ) w sprawie stóp procentowych. Zaraz po niej odbędzie się konferencja prasowa prezes banku, Anny Breman, która przedstawi dalsze perspektywy gospodarcze. Po poprzedniej, jastrzębiej komunikacji oczekuje się, że RBNZ podniesie stopy procentowe do poziomu 2,5%, co może wzmocnić ostatnie odbicie na NZDUSD. Dopełnieniem obrazu dla dolara nowozelandzkiego będzie czwartkowa publikacja indeksu PMI dla przemysłu, która pozwoli ocenić kondycję tamtejszego sektora produkcyjnego.

Po drugiej stronie barykady stoi oczywiście amerykański dolar. Na jego wycenę mocno wpłyną wspomniane wcześniej poniedziałkowe dane ISM dla usług oraz środowe, wieczorne minutes FOMC.