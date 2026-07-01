Poranna odprawa: Indeksy chłoną po wzrostach, złoto poniżej 4000 dolarów (01.07.2026)

🇺🇸 Akcje w USA i nastroje rynkowe
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Kontrakty na indeksy w USA odnotowują niewielkie straty przed otwarciem sesji w Europie, zwalniając po ostatnich dwóch sesjach napędzanych przez odbicie na spółkach technologicznych.
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Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) oraz Russell 2000 (US2000) tracą po 0,2%, podczas gdy S&P 500 (US500) oraz Dow Jones (US30) zniżkują odpowiednio o 0,15% i 0,1%. Europejski Euro Stoxx 50 (EU50) podąża tym samym śladem, spadając o 0,2%.
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Nike przebija prognozy zwrotami z ceł, ale rozczarowuje prognozami: Nike zanotowało zysk EPS na poziomie 20 centów (vs 13 oczekiwanych) i przychody 10,97 mld USD. Wyniki wsparł zwrot 986 mln USD z ceł w USA. Akcje traciły jednak 8% po sesji przez spadek sprzedaży w Chinach (-12%), słabszy odczyt w USA i zapowiedź płaskich zysków w kolejnych kwartałach. Akcje handlują tracą 3,3% w handlu po godzinach.
🌏 Rynki Azji i Pacyfiku
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Azjatyckie indeksy poruszały się bez wyraźnego kierunku, zawieszone między obawami o zbyt wysokie wyceny w sektorze infrastruktury AI a pozytywnym impulsem z Wall Street. Choć rynki w regionie zamknęły właśnie najlepszy kwartał od 17 lat, uwaga inwestorów przenosi się na kluczowe, czwartkowe dane z amerykańskiego rynku pracy (NFP) oraz wyceny szans na podwyżkę stóp procentowych w USA we wrześniu (aktualnie 60%).
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Poszczególne rynki wykazały duże rozbieżności w obliczu zmiennych, kwartalnych przepływów kapitału. Japoński Nikkei 225 zyskał 1,79%, wspierany przez wzrosty w sektorze półprzewodników. Z kolei południowokoreański KOSPI odbił o 1,52% po silnej wyprzedaży w zeszłym tygodniu, choć tamtejsze spółki technologiczne wciąż natrafiają na opory techniczne pomimo niemal 100-procentowego wzrostu od początku 2026 roku.
🌍 Gospodarka i banki centralne
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Raport Tankan powyżej prognoz wspiera jastrzębi Bank Japonii: Czerwcowy raport Tankan wykazał silny wzrost zaufania w japońskim biznesie – indeks dla dużych producentów wzrósł do +22 (wobec prognozy 16), a dla sektora usługowego osiągnął +37. Co kluczowe dla cyklu zacieśniania BoJ, firmy podniosły roczne oczekiwania inflacyjne do 2,7%, a 5-letnie do 2,6%. Duże przedsiębiorstwa zwiększyły też plany inwestycyjne (capex) o 11,5%, co cementuje scenariusz szybszych podwyżek stóp, mimo że plany finansowe firm opierają się na mało aktualnym kursie 152,57 jenów za dolara.
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Przemysłowy PMI z Chin utrzymuje się w strefie ekspansji na poziomie 51,7: Indeks RatingDog China General Manufacturing PMI obniżył się minimalnie z poziomu 51,8 w maju do 51,7 w czerwcu, wyznaczając siódmy z rzędu miesiąc ożywienia w sektorze. Całkowita liczba nowych zamówień rosła 13. miesiąc z rzędu, co przełożyło się na najlepszą średnią kwartalną od końcówki 2020 roku. Warto zauważyć, że inflacja kosztów handlowych spadła do 5-miesięcznego dołka, zmniejszając presję marżową, podczas gdy zatrudnienie rosło w najszybszym tempie od sierpnia 2023 roku.
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Oficjele z EBC łagodzą ton w obliczu mniejszej presji energetycznej: Członkowie Rady Prezesów, Boštjan Dolenc oraz Mārtiņš Kazaks, wypowiedzieli się w wyraźnie mniej jastrzębim tonie odnośnie do przyszłych kroków w polityce monetarnej. Wskazując na brak ewidentnych efektów drugiej rundy oraz stabilizację cen ropy, Dolenc zasugerował, że EBC może wstrzymać się z decyzjami do września. Kazaks dodać z kolei, że seria kolejnych podwyżek nie jest już sprawą pilną, co zmniejsza potrzebę agresywnej odpowiedzi na inflację.
💱 Rynek walutowy (FX)
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Indeks dolara przerywa korektę, dolar australijski pod presją: Indeks dolara (USDIDX) rośnie o 0,15% po bardzo zmiennej sesji, wybijając się górą z lokalnej korekty po znalezieniu solidnego wsparcia w rejonie poziomu 101,500. Dolar australijski traci na wartości względem wszystkich walut G10, reagując na nieco niższy od oczekiwań PMI z Chin (AUDUSD: -0,3%). Jen kontynuuje spadki (USDJPY: +0,15%). EURUSD traci 0,1% do 1,1410.
🛢️ Surowce, energia i metale
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Metale szlachetne pod presją dolara, złoto przełamuje wsparcie 4000 USD: Kontrakty terminowe na złoto (GOLD) osunęły się poniżej kluczowej, psychologicznej bariery, tracąc 0,8% do 3965 USD za uncję. Jeszcze mocniej tracą notowania srebra (SILVER), które tanieje o 1,55% do 57,70 USD za uncję.
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Ropa naftowa stabilna w wąskim przedziale zmienności: Kontrakty na ropę Brent (OIL) tracą symboliczne 0,2%, utrzymując globalne ceny wewnątrz wąskiego pasma wahań od 72 USD do 76 USD za baryłkę, które ogranicza ruchy cenowe przez ostatnich pięć sesji.
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