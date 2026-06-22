Poranna odprawa: Kruchy, ale jednak. Inwestorzy wierzą w postęp rozmów USA-Iran🟢

🌍 GEOPOLITYKA USA–Iran: postęp w Szwajcarii, ale nadal kruche. W trakcie szczytu w Bürgenstock nad jeziorem Lucernym mediatorzy – Katar i Pakistan – ogłosili „zachęcający postęp" po 18 godzinach rozmów. Strony uzgodniły 60-dniowy harmonogram dojścia do ostatecznego porozumienia oraz powołanie Komitetu Wysokiego Szczebla nadzorującego mediacje. Pomimo walk-outu irańskiej delegacji, wywołanego groźbami Trumpa na Truth Social o wznowieniu bombardowań, rozmowy nie zostały zerwane.

Cieśnina Ormuz: napięcia eskalowały, potem zelżały. W niedzielę IRGC ogłosiło ponowne zamknięcie Ormuz; ruch tankowców spadł do zaledwie 5 jednostek (wobec 26 dzień wcześniej). Po oświadczeniu mediatorów sytuacja się poprawiła – ustanowiono dedykowaną linię komunikacyjną dla bezpiecznego tranzytu handlowego. Iran. FM Araghchi ogłosił zniesienie blokady, zwolnienie portów naftowych i petrochemicznych oraz uruchomienie planu odbudowy Iranu; Izrael jest nieobecny w komunikacie końcowym, co pozostawia wyraźną lukę w trwałości zawieszenia broni.

Katar: eksplozja w Ras Laffan. W największym na świecie terminalu LNG doszło do dużej eksplozji podczas rozruchu instalacji – 54 rannych, 18 osób nadal zaginionych. QatarEnergy nie skomentowało skali uszkodzeń infrastruktury. Incydent przypomina, jak krucha jest fizyczna infrastruktura energetyczna w Zatoce.

Chiny: odwet na Pentagon. Pekin wpisał 10 amerykańskich podmiotów militarnych na listę kontroli eksportu (m.in. MP Materials i USA Rare Earth) i wykluczył 46 firm USA z zamówień rządowych – odpowiedź na aktualizację listy 1260H przez Pentagon (dodano Alibabę, Baidu, BYD). Analitycy oceniają ruch jako głównie symboliczny, chroniący relacje bilateralne po szczycie Trump–Xi.

Wielka Brytania: Starmer na wylocie. Guardian podał, że PM Keir Starmer ma potwierdzić odejście jesienią; tło to druzgocące zwycięstwo Andy'ego Burnhama w wyborach uzupełniających do parlamentu. Burnham uznawany jest za faworyta do przejęcia przywództwa, a rynek gilts niepewnie ocenia jego podejście do dyscypliny fiskalnej. 📊 MAKROEKONOMIA Fed: rynek coraz bardziej wycenia podwyżkę. Po ubiegłotygodniowym jastrzębim posiedzeniu FOMC rynek wycenia już 75% szans na podwyżkę stóp już we wrześniu i 41 pb zacieśnienia do końca roku. Rentowności 2-letnich Treasuries wzrosły do 4,2276% – najwyżej od początku 2025 roku.

Kluczowy odczyt tygodnia: PCE w czwartek. Majowy core PCE (preferowany wskaźnik inflacji Fed) ma wzrosnąć do 3,4% – wynik powyżej oczekiwań mógłby przyspieszyć ścieżkę podwyżek. W kalendarzu tygodnia także: kanadyjski CPI, flash PMI strefy euro i tokijskie CPI z Japonii.

Chiny: LPR bez zmian po raz 13. PBOC utrzymał 1-roczną stopę LPR na poziomie 3,00% i 5-letnią na 3,50% – kolejny miesiąc bez ruchu. PBOC ustalił fixig USD/CNY na 6,8150 vs. estymata 6,7733, co sugeruje celową słabość juana. Chiny powstrzymują się od importu ropy (wg NYT), co może długoterminowo ciążyć cenami. 📈 RYNKI – REAKCJA NA WYDARZENIA Wall Street / kontrakty terminowe: lekka presja. S&P 500 futures –0,5%, Nasdaq-100 futures –0,6%, Dow –187 pkt / –0,4%, jednak w monencie pisania straty te są korygowane. Tydzień poprzedni zakończył się jednak pozytywnie: S&P +1%, DJIA +1%, Nasdaq +2% (11. wygrany tydzień na 12). Rynki czekają na PCE i dalszy rozwój rozmów USA–Iran.

Japonia na rekordzie. Nikkei 225 skoczył +1,95%, przekraczając 72 000 pkt (JP225 CFD: 72 777). Topix +1,29%. Impulsem była ulga po postępie w rozmowach irańskich. Korea Pd.: Kospi +1,22%, Kosdaq –0,99%. Australia (ASX 200): minimalny wzrost. Hongkong (Hang Seng): –1,74%; kontynentalne Chiny (CSI 300): +0,28% – dywergencja wynika z napięć geopolitycznych i ryzyk regulacyjnych. 💱 WALUTY JPY pod presją. USD/JPY na poziomie ~161,66 (CFD +0,24%) – niedaleko dwuletniego minimum; przełamanie 161,96 otworzyłoby drogę do najsłabszego jenu od 1986 r. Japoński minister finansów Katayama zapowiedział gotowość do interwencji „w każdej chwili", ale rynek sceptyczny – interwencja pod prąd jastrzębiego Fed kosztowna i ryzykowna. BOJ Dep. Gov. Himino ostrzegł, że opóźnianie dostosowań polityki może wywołać przegrzanie inflacyjne, ale PM Takaichi apeluje o powściągliwość.

EUR/USD neutralny. Para na ~1,1457, zmiana bliska zeru (–0,01%). EUR/PLN: 4,2562 (+0,19%), USD/PLN: 3,7148 (+0,15%). W heatmapie walutowym wśród największych przecen: NOK (–0,6%), JPY (–0,9%), SEK (–0,4%–0,5%). ZAR najsilniejszy (+0,9% vs. JPY). 🛢️ SUROWCE Ropa: dramatyczne wahania, finalnie w dół. Brent (Brent CFD): 78,97 / –1,72%; WTI (OIL.WTI CFD): 75,25 / –1,66%. Wcześniej ropa skoczyła +3% na wieść o zamknięciu Ormuz, po czym oddała wzrosty po komunikacie mediatorów.

Złoto i srebro w górę. Gold CFD: 4 185 (+0,73%) – Goldman Sachs odnotował strukturalny popyt banków centralnych na poziomie 59 ton w samym kwietniu. Silver CFD: 65,55 (+1,17%). Gaz ziemny (NatGas): 3,316 (+2,41%). 🏢 SPÓŁKI SK Hynix wyprzedza Samsunga. Po raz pierwszy w historii SK Hynix (000660.KS) stało się najwyżej wycenianą spółką na giełdzie w Seulu, wyprzedzając Samsung Electronics. Akcje wzrosły ponad 340% w tym roku dzięki dominacji w chipach HBM dla AI (klienci: Nvidia, Google). Spółka rozważa listing w USA, co mogłoby poszerzyć bazę inwestorów globalnych.

Tesla pod presją reputacyjną. Kobieta zginęła w wypadku z Teslą korzystającą z systemu driver-assist w Teksasie – auto opuściło pas ruchu i uderzyło w budynek. ₿ KRYPTOWALUTY Bitcoin: 64 099 USD (+0,75%) – umiarkowany wzrost w ślad za poprawą sentymentu po postępie rozmów irańskich. Brak wyraźnych katalizatorów wewnętrznych. 🔭 SESJA EUROPEJSKA – NA CO PATRZEĆ Trump podpisze executive orders o 15:30 EDT / 20:30 BST – rynek będzie czujny na wszelkie komentarze dot. Iranu.

Przemówienia: Fed Governor Waller (uwagi powitalne), ECB President Lagarde i Commissioner Dombrovskis.

Dane: EU consumer confidence za czerwiec, kanadyjski CPI za maj (ważny dla CAD i kontekstu globalnej inflacji).

Kluczowe ryzyko tygodnia: czwartkowy odczyt core PCE – jeśli wypadnie powyżej 3,4%, może przyspieszyć oczekiwania co do podwyżki Fed, uderzając w obligacje i presjonując rynki akcji.

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