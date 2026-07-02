Poranna odprawa: Technologiczna wyprzedaż w Korei, jen na 40-letnim dnie przed NFP🚨

Sesja azjatycka zdominowana przez gwałtowną rotację z akcji AI/tech, co uderzyło w KOSPI i Nikkei jeszcze przed otwarciem Europy. Geopolityka Rosja przeprowadziła w nocy masowy atak rakietowo-dronowy na Kijów i inne regiony Ukrainy, burmistrz Kijowa Witalij Kliczko podał 10 ofiar śmiertelnych i 34 ranne. Polska podniosła w gotowość myśliwce, a Finlandia tymczasowo wprowadziła (i zniosła) zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Zatoką Fińską w reakcji na rosyjski atak.

Rozmowy USA–Iran w Doha zakończyły się bez przełomu, choć Katar mówi o "pozytywnym postępie" w kwestiach związanych z porozumieniem Islamabad MoU; status cieśniny Ormuz pozostaje niejasny, a temat ma wrócić dopiero w kolejnym tygodniu. Trump ocenił jednak rozmowy jako "idące dobrze", co dodatkowo uspokoiło rynek ropy. Gospodarka i dane makro Dziś (czwartek, wyjątkowo, ze względu na piątkowe święto 4 lipca) o 14:30 publikacja czerwcowego raportu z rynku pracy USA (NFP) – konsensus wskazuje na spowolnienie do ok. 110-115 tys. nowych miejsc pracy z 172 tys. w maju, przy stopie bezrobocia stabilnej na poziomie 4.3%. Rozstrzał prognoz jest bardzo szeroki (od 25 tys. do 200 tys.), a Goldman Sachs zwraca uwagę, że Mundial mógł podnieść zatrudnienie o dodatkowe ~40 tys. miejsc w sektorze hotelarsko-gastronomicznym.

Rynki oczekują, że mocny odczyt zwiększy prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki stóp Fed (obecnie wycenianej na ok. 66-80%), a słaby odczyt odciąży presję na jastrzębi kurs polityki. Prezes Fed Kevin Warsh na forum w Sintrze powiedział, że ryzyka inflacyjne ostatnio się zmniejszyły, ale zadeklarował twarde trzymanie się celu 2% inflacji.

W Europie o 6.3% oczekiwana stopa bezrobocia w strefie euro za maj (dane later today), a czerwcowa inflacja HICP spadła bardziej niż oczekiwano, do 2.8% r/r. Prezes ECB Christine Lagarde stwierdziła, że ryzyka inflacyjne i wzrostowe są obecnie bardziej zbalansowane, co rynek odczytuje jako odsunięcie w czasie kolejnej podwyżki stóp EBC. Ruchy notowań głównych rynków (Wall Street, wczoraj) Amerykańskie indeksy zamknęły się w środę niżej – Dow Jones zniwelował wcześniejszy skok o 423 pkt i zakończył sesję nieznacznie pod zerem, S&P 500 spadł o 0.2%, a Nasdaq Composite o 0.7% na fali wyprzedaży spółek półprzewodnikowych. ETF VanEck Semiconductor (SMH) stracił 5.4%, a Micron i Sandisk spadły o ponad 10% każdy po doniesieniach, że Meta planuje sprzedawać nadwyżki mocy obliczeniowej AI w chmurze, co zasiało obawy o przewymiarowanie inwestycji w infrastrukturę AI.

Kontrakty terminowe na dziś rano wskazują na lekkie odbicie: Dow +0.1%, S&P 500 +0.14-0.2%, Nasdaq-100 +0.23-0.3%. Rentowność 10-letnich obligacji USA trzyma się na poziomie 4.48%, a 2-letnich wzrosła do 4.18% w oczekiwaniu na mocny odczyt NFP. Rynki azjatyckie KOSPI był głównym poszkodowanym sesji – na otwarciu spadł nawet o 5.36-6%, co wywołało pięciominutowy "sidecar" (przerwę handlową) na giełdzie koreańskiej; pod koniec sesji strata ograniczyła się do ok. 2.7-3%. Samsung Electronics i SK Hynix straciły ponad 6-7% każdy, a SK Square nawet ponad 10%, po tym jak amerykańska wyprzedaż półprzewodników przeniosła się bezpośrednio na koreańskich producentów pamięci.

Japoński Nikkei 225 spadł relatywnie łagodniej, o ok. 1-1.2%, obciążony tym samym sentymentem tech oraz wzrostem rentowności, natomiast Topix pozostał lekko dodatni. Hongkoński Hang Seng wyłamał się z regionalnego trendu i zyskał 1.3-1.8% dzięki sile lokalnych spółek technologicznych i biofarmaceutycznych, podczas gdy chińskie CSI 300 straciło ponad 2%.

Inflacja w Korei Południowej w czerwcu wzrosła do 3.2% r/r, najwyższego poziomu od grudnia 2023 roku, co wzmacnia argumenty za podwyżką stóp przez Bank Korei na posiedzeniu 16 lipca. Zagraniczni inwestorzy wycofali w pierwszej połowie 2026 roku rekordowe 137 mld USD z azjatyckich akcji – najszybsze tempo odpływu od co najmniej 16 lat – w ramach rebalansowania po gigantycznym rajdzie AI w Korei i na Tajwanie. Waluty Jen japoński osiągnął w nocy 40-letnie minimum na poziomie 162.84 za dolara, co wzmogło spekulacje o interwencji Ministerstwa Finansów Japonii; źródła Reutersa podają, że Tokio przechodzi na "taktykę zaskoczenia" wobec spekulantów, unikając wcześniejszego sygnalizowania działań. Piątkowe amerykańskie święto (4 lipca) traktowane jest jako potencjalne okno niskiej płynności na ewentualną interwencję.

Indeks dolara pozostaje stabilny (ok. 101.1-101.4), a EUR/USD trzyma się blisko 1.138 po nieznacznym osłabieniu euro wczoraj po komentarzach Lagarde. AUD stracił po tym, jak Australia odnotowała znaczący deficyt handlowy zamiast oczekiwanej nadwyżki, a dodatkowo presję wywołało ograniczenie zapasów rudy żelaza Fortescue przez chińskiego państwowego nabywcę. Surowce Ropa kontynuuje zniżkę – WTI spadła o ok. 1% do 67.8 USD/b, a Brent o ok. 1% do 70.9 USD/b, co oznacza dla Brent najgorszy kwartał od 2020 roku (spadek o blisko 40% w kwartale). Spadek wynika z postępu w rozmowach USA-Iran oraz rosnącej liczby tankowców przepływających przez Ormuz.

Złoto odbiło i przebiło 4,000 USD/oz, wspierane słabszymi danymi z rynku pracy USA i spadkiem ropy, sięgając najwyższego poziomu od 23 czerwca. Ankieta OMFIF wśród banków centralnych wskazuje, że w perspektywie 12 miesięcy złoto może handlować w przedziale 5,000-6,000 USD/oz. Spółki Apple prowadzi rozmowy o zakupie pamięci od chińskich producentów CXMT i YMTC, które są na czarnej liście Pentagonu (Section 1260H), z dostawami przeznaczonymi głównie na rynek chiński. Nikkei donosi też, że Apple planuje pięć modeli iPhone'a w latach H2 2026-H1 2027, w tym więcej modeli składanych niż wcześniej sądzono.

SoftBank ponownie otworzył rozmowy z konsorcjum banków (Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho) o pożyczce 10 mld USD zabezpieczonej udziałami w OpenAI, oferując dodatkowo korporacyjną gwarancję spłaty. Jednocześnie Financial Times poinformował, że OpenAI zaproponowało rządowi USA objęcie 5% udziałów w spółce (warte ok. 42.6 mld USD przy wycenie 852 mld USD) jako sposób na uspokojenie politycznej presji w Waszyngtonie.

Akcje chińskich producentów EV notowanych w Hongkongu zyskały po dobrych danych o czerwcowych dostawach – BYD wzrósł o ok. 9% po sprzedaży 403,472 pojazdów (+5.46% r/r), a Xiaomi zyskał ok. 5% po trzecim kolejnym miesiącu ponad 30 tys. dostaw. Kryptowaluty i dzisiejsza sesja Bitcoin nieznacznie spadł do ok. 60,000-60,800 USD, a Ethereum do ok. 1,606 USD, poruszając się w rytmie ogólnego risk-off nastroju na rynkach. Kluczowym wydarzeniem dnia będzie popołudniowy raport NFP z USA – silny odczyt może wzmocnić dolara i podnieść rentowności, ryzykując dalszą presję na akcje technologiczne, a słaby odczyt (szczególnie poniżej ~65 tys.) może otworzyć okno na japońską interwencję walutową w piątkowej niskiej płynności. Zmienność widoczna obecnie na najważniejszych rynkach. Źródło: xStation

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