Poranna odprawa 📈 Wzrosty na giełdzie, USDJPY najniżej od 1986 roku (30.06.2026)

Azjatyckie giełdy zakończyły kwartał mocnymi wzrostami, korzystając z poprawy nastrojów na Wall Street, gdzie sektor półprzewodników ponownie napędzał zwyżki indeksów. Indeks MSCI Asia Pacific zyskał prawie 1,5%, notując najlepszy kwartał od blisko 17 lat. Optymizm przeniósł się również na kontrakty terminowe, które wskazują na możliwość kontynuacji wzrostów zarówno na giełdach w USA (gdzie wczoraj rekordowe zamknięcie zaliczył indeks Dow Jones Industrial Average), jak i w Europie.

Dziś najważniejszymi danymi makro dla inwestorów będą publikowane o 14:00 dane o inflacji z Niemiec, wakaty z USA o 16:00 (JOLTS) oraz nastroje konsumentów wg. Conference Board, o 19:00. Przemówią bankierzy z EBC - Lane (13:30) i Cipollone (14:00).

Najsilniejszym rynkiem w Azji pozostaje Korea Południowa. Indeks Kospi wzrósł o 2,9%, umacniając pozycję najlepiej radzącego sobie głównego indeksu giełdowego na świecie w tym roku. Liderami wzrostów ponownie były spółki związane z AI i półprzewodnikami. Samsung zyskał ponad 5%, zwiększając tegoroczną stopę zwrotu do ponad 100%, natomiast SK Hynix zakończył kwartał imponującym wzrostem sięgającym niemal 240%.

Ceny ropy Brent utrzymywały się w pobliżu 72,5 USD za baryłkę i zmierzają do największego kwartalnego spadku od czasu pandemii. Rynek reaguje na wzrost przepływu surowca przez Cieśninę Ormuz po postępach w rozmowach pokojowych.

Dodatkową presję na ceny ropy wywierają prognozy Morgan Stanley, którego analitycy ostrzegają, że w kolejnych miesiącach globalny rynek może wejść w fazę nadpodaży surowca.

W centrum uwagi rynku walutowego pozostawał japoński jen, który osłabił się i wzrósł powyżej poziomu 162 JPY za dolara, bijąć "niechlubny" rekord z 1986 roku i przebijając poziomy, przy których japońskie władze interweniowały jeszcze w 2024 roku.

i przebijając poziomy, przy których japońskie władze interweniowały jeszcze w 2024 roku. Słaby jen wspiera wyniki japońskich eksporterów i pomaga utrzymywać rekordowe poziomy tamtejszej giełdy, jednocześnie zwiększając koszty importu, pogarszając sytuację gospodarstw domowych oraz nasilając presję polityczną na rząd.

Werbalne interwencje przedstawicieli japońskich władz, w tym szefa sekretariatu rządu Yoshimasy Kihary oraz ministra Katayamy, nie zdołały zahamować dalszej przeceny japońskiej waluty.

Bitcoin nieznacznie traci i notowany jest w pobliżu 59,5 tys. USD, złoto cofa się do poziomu 3980 USD za uncję, a srebro do niespełna 58 USD za uncję - zarówno metale szlachetne jak i crypto radzą sobie słabo, a wzrostową sesję notuje dziś dolar amerykański.

USDJPY (interwał D1, W1)

W Japonii od kilku lat "pachniało" zmianami w ekstremalnie gołębiej polityce monetarnej, a BoJ zdecydował się nawet na kosmetyczne podwyżki stóp. Niemniej jednak, polityka gołębia nadal dominuje, a w banku nie widać determinacji, by zmienić stosunek do zakupów obligacji, czy wciąż niskich stóp wobec pogarszającej się koniunktury. Słabszy jen wspiera fundament japońskiej gospodarki, czyli eksport i "służy" akcjom największych, japońskich firm.

Źródło: xStation5

Choć para jest bliska rekordów wskaźnik RSI na tygodniowym interwale wynosi ok. 65 co teoretycznie daje jeszcze sporo miejsca do wzrostu i na tym etapie nie świadczy o przegrzaniu. W 2025 roku para respektowała opór w postaci 200-tygodniowej EMA200, w okolicach 147.5 po czym odbiła, wracając do trendu wzrostowego. Wybicie powyżej 163 może otworzyć drogę do kolejnego, silnego impulsu w górę.

Źródło: xStation5