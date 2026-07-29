Puls GPW: Warszawa pozostaje w ofensywie. mBank błyszczy wynikami, rynek czeka na Fed

Warszawski parkiet pozostaje w dobrych nastrojach, a kupujący nie oddają inicjatywy. Pomimo kolejnych informacji o napięciach w rejonie Zatoki Perskiej inwestorzy konsekwentnie koncentrują się na czynnikach wspierających rynek, dzięki czemu główne indeksy kontynuują marsz na coraz wyższe poziomy. Widać wyraźnie, że wydarzenia geopolityczne schodzą obecnie na dalszy plan, o ile nie prowadzą do istotnego pogorszenia perspektyw dla światowej gospodarki.

Na godzinę 11:50 szeroki WIG zyskuje ponad 0,5%, natomiast WIG20 rośnie już o blisko 1%, potwierdzając utrzymującą się przewagę największych spółek. Nieco spokojniej zachowuje się mWIG40, który zwyżkuje o około 0,3%, podczas gdy sWIG80 ponownie pozostaje symbolicznie pod kreską. Taki rozkład sił sugeruje, że kapitał nadal koncentruje się przede wszystkim na najbardziej płynnych walorach.

Choć poranna sesja przebiega pod znakiem wzrostów, aktywność inwestorów pozostaje umiarkowana. Powód jest prosty. Wieczorem poznamy decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, która będzie najważniejszym wydarzeniem dnia dla globalnych rynków. W naszej ocenie Fed utrzyma koszt pieniądza na niezmienionym poziomie, natomiast największą uwagę przyciągnie komunikat oraz ton wypowiedzi przedstawicieli banku centralnego. To właśnie one mogą zadecydować o tym, jak rynek będzie wyceniał perspektywy polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach.

Dzisiejszy kalendarz nie kończy się jednak na posiedzeniu FOMC. Po zamknięciu sesji w Stanach Zjednoczonych wyniki kwartalne opublikują Microsoft oraz Meta. Będą one kolejnym ważnym sprawdzianem dla sektora technologicznego i mogą mieć istotny wpływ na nastroje na światowych giełdach, zwłaszcza jeśli spółki ponownie pokażą, że inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji przekładają się na wzrost wyników finansowych.

Wykres 1 prezentuje ruch jaki notują największe spółki notowane na GPW

🟢 Kto dzisiaj zyskuje?

Sektor finansowy pozostaje głównym wsparciem indeksu: Największy pozytywny wpływ na WIG20 ma dziś sektor finansowy (Financials). To największy fragment struktury indeksu, a wzrosty takich spółek jak mBank, Erste Bank Polska, Bank Pekao oraz Alior Bank pomagają utrzymać szeroki, pozytywny kierunek rynku. Banki pozostają kluczowym silnikiem obecnej sesji.

Energia oraz surowce wyraźnie wspierają rynek: Dobre zachowanie widoczne jest w sektorach Energy oraz Materials. Wyraźne wzrosty ORLEN-u oraz KGHM-u przekładają się na bardzo istotny dodatni wkład tych branż do głównego indeksu, stanowiąc jeden z mocniejszych filarów sesji.

Komunikacja i konsumpcja po zielonej stronie: Wysoką dynamikę odnotowuje sektor Communications, napędzany przez CD Projekt. Zyskują również spółki z sektora dóbr dyskrecjonalnych (Consumer Discretionary), gdzie rosną LPP oraz Modivo, a także dóbr podstawowych (Consumer Staples), wspierane przez Zabka Group.

🔴 Kto dzisiaj traci?

Przemysł i energetyka pod presją: Spadki odnotowuje sektor przemysłowy (Industrials), w którym negatywnie wyróżnia się Budimex. Czerwień widać również w sektorze użyteczności publicznej (Utilities), gdzie tracą spółki energetyczne, takie jak Tauron Polska Energia oraz PGE.

Nie wszystkie spółki z sektora finansowego i konsumenckiego zyskują: Mimo ogólnie dobrej postawy sektora finansowego oraz konsumenckiego, część walorów znajduje się po stronie spadkowiczów. Presji ulegają m.in. Pepco Group z sektora dóbr podstawowych oraz PZU z sektora finansowego, plasując się w czołówce dzisiejszych przegranych.

Rynek pozostaje jednak szeroko wspierany przez większość branż: Dzisiejsza sesja ma wyraźnie pozytywny charakter. Dominujące wagowo sektory – przede wszystkim finanse, energia, surowce oraz dobra konsumpcyjne – znajdują się po zielonej stronie rynku i z nawiązką równoważą słabsze zachowanie przemysłu czy energetyki. Szeroki udział zielonych branż wskazuje na solidne fundamenty dzisiejszych wzrostów na WIG20.

Wiadomości ze spółek:

Budimex(BDX.PL) opublikował szacunkowe wyniki za drugi kwartał 2026 roku. Spółka wypracowała 163,4 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 4,6% rok do roku, choć wynik okazał się nieznacznie niższy od rynkowego konsensusu. Jednocześnie przychody wyniosły 2,77 mld zł i wyraźnie przewyższyły oczekiwania analityków, a portfel zamówień wzrósł do 17,86 mld zł, co potwierdza utrzymujący się wysoki poziom aktywności operacyjnej i dobre perspektywy na kolejne kwartały.

mBank (MBK.PL) utrzymał wysoką dynamikę wyników finansowych w II kwartale 2026 roku, osiągając 1,06 mld zł zysku netto. Wynik okazał się nieznacznie lepszy od oczekiwań analityków i potwierdził bardzo dobrą kondycję finansową banku. Po pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku mBank wypracował już ponad 2 mld zł zysku netto, utrzymując wysoką rentowność działalności.

Najważniejsze punkty wyników finansowych:

Zysk netto w II kwartale 2026 roku wyniósł 1,06 mld zł, co oznacza utrzymanie bardzo wysokiej skali generowania zysków i wynik nieco powyżej konsensusu rynkowego.

Wynik za pierwsze półrocze przekroczył 2 mld zł, co pokazuje, że bank znajduje się na dobrej drodze do osiągnięcia jednego z najlepszych okresów wynikowych w swojej historii.

Przychody banku pozostają wspierane przez solidną działalność operacyjną, w tym wzrost skali biznesu, wysoką aktywność klientów oraz stabilny poziom dochodów prowizyjnych.

Rentowność pozostaje na wysokim poziomie, pomimo stopniowej normalizacji warunków rynkowych i wpływu niższych stóp procentowych na sektor bankowy.

Jakość portfela kredytowego pozostaje dobra, a bank utrzymuje bezpieczną sytuację kapitałową, co daje przestrzeń do dalszego rozwoju oraz potencjalnych wypłat dla akcjonariuszy.

Perspektywa powrotu do dywidendy pozostaje aktualna. Zarząd podtrzymał deklarację wypłaty dywidendy z zysku za 2026 rok, przy założeniu pierwszej wypłaty na poziomie około 30% zysku netto. W kolejnych latach wskaźnik wypłaty ma być stopniowo zwiększany wraz z dalszym umacnianiem pozycji kapitałowej banku.

W skrócie:

Wyniki mBanku za II kwartał 2026 roku potwierdzają utrzymanie bardzo wysokiej rentowności oraz silnej pozycji finansowej. Bank korzysta z dobrej koniunktury w sektorze, rosnącej skali działalności i efektywnego zarządzania kosztami. Zapowiadany powrót do regularnej polityki dywidendowej może dodatkowo zwiększyć atrakcyjność spółki dla inwestorów długoterminowych.

Analitycy DM BOŚ podnieśli rekomendację dla Answear(ANR.PL) z „trzymaj” do „kupuj”, pozostawiając jednocześnie cenę docelową akcji na poziomie 24,1 zł. Zmiana nastawienia wynika z poprawiających się perspektyw wyników finansowych oraz atrakcyjniejszej relacji potencjalnego zysku do ryzyka po wcześniejszym spadku kursu.

Wykres 2 prezentuje dzienne stopy zwrotu sektorów oraz ich wpływ na ruch całego indeksu

Najważniejsze wydarzenia z krajowego rynku:

Najważniejszym wydarzeniem dnia na światowych rynkach pozostaje wieczorne posiedzenie Rezerwy Federalnej. Rynki są niemal zgodne, że Fed pozostawi stopy procentowe na obecnym poziomie, dlatego cała uwaga skupi się na komunikacie oraz konferencji prasowej Kevina Warsha. Rynek będzie szukał odpowiedzi przede wszystkim na pytanie, czy bank centralny dostrzega przestrzeń do obniżek stóp procentowych w kolejnych miesiącach, czy też utrzymujące się ryzyka inflacyjne, w tym związane z cenami surowców energetycznych, skłonią go do zachowania ostrożności. Dzisiejsza decyzja może mieć istotny wpływ nie tylko na amerykański rynek akcji, ale również na zachowanie europejskich parkietów, w tym warszawskiej giełdy.

Na uwagę zasługują również wydarzenia z krajowej gospodarki. Premier Donald Tusk poinformował, że pod koniec wakacji możliwy jest powrót do górnego limitu cen paliw. Ewentualne wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby ograniczyć wpływ ewentualnych wzrostów cen ropy na krajowych konsumentów, a w konsekwencji zmniejszyć ryzyko ponownego wzrostu inflacji. To istotna informacja z punktu widzenia rynku, ponieważ ceny paliw pozostają jednym z najważniejszych czynników wpływających na oczekiwania inflacyjne.

Jednocześnie opublikowany Wskaźnik Rynku Pracy wzrósł w lipcu, sygnalizując, że obserwowana w ostatnich kwartałach poprawa sytuacji na rynku zatrudnienia może stopniowo tracić impet. Nie oznacza to jeszcze pogorszenia kondycji rynku pracy, jednak wskazuje, że tempo poprawy może być niższe niż dotychczas. Z perspektywy inwestorów oznacza to, że krajowa gospodarka nadal pozostaje w dobrej kondycji, choć pojawiają się pierwsze sygnały świadczące o stopniowym schładzaniu części wskaźników makroekonomicznych.

Dzisiejszy kalendarz makro uzupełnią jeszcze wyniki Microsoftu i Mety, które zostaną opublikowane po zakończeniu sesji w Stanach Zjednoczonych. Będą one ważnym sprawdzianem dla całego sektora technologicznego i pozwolą ocenić, czy utrzymujące się wysokie wydatki na rozwój sztucznej inteligencji nadal przekładają się na wzrost przychodów i zysków największych światowych spółek. W połączeniu z decyzją Fed może to być impuls, który wyznaczy kierunek dla globalnych rynków na przełomie lipca i sierpnia.

Wykres 3 prezentuje analizę techniczną notowań kontraktów na WIG20 w interwale dziennym

Notowania kontraktów terminowych na WIG20 (W20) wyraźnie rosną podczas środowej sesji, a kupujący pozostają w pełnej kontroli nad rynkiem. Dodatkowym wsparciem dla byków są publikowane wyniki krajowych spółek, które w większości okazują się lepsze od oczekiwań lub potwierdzają utrzymującą się dobrą kondycję przedsiębiorstw. Dzięki temu kontrakty utrzymują się w pobliżu poziomu 3800 pkt., pozostając niedaleko psychologicznej bariery 3900 pkt.

Mimo utrzymującej się przewagi popytu inwestorzy z dużą uwagą będą śledzić wieczorne posiedzenie Rezerwy Federalnej. Rynek niemal jednogłośnie oczekuje pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie, dlatego kluczowe znaczenie będzie miał komunikat FOMC oraz wskazówki dotyczące dalszej ścieżki polityki pieniężne

Źródło: xStation5