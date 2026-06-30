Przegląd rynkowy 🔼 Akcje rosną w Europie i USA - Morgan Stanley prognozuje hossę (30.06.2026)

Europejskie giełdy rozpoczęły wtorkową sesję wyraźnymi wzrostami, napędzane optymizmem w Azji i na Wall Street - w efekcie indeks STOXX 50 zyskiwał około 0,6%, a STOXX 600 rośnie o blisko 1%. Motorem zwyżek był przede wszystkim sektor technologiczny, który odrabia wcześniejsze straty dzięki poprawie nastrojów wokół spółek związanych ze sztuczną inteligencją oraz rosnącym oczekiwaniom na odbicie popytu.

W gronie liderów wzrostów znalazły się europejskie spółki półprzewodnikowe. Akcje ASML rosną o ponad 3,5%, Infineon zyskiwał 2,5%, a STMicroelectronics umacniał się o prawie 3%, potwierdzając powrót kapitału do segmentu AI i producentów chipów. Amerykański dolar zyskuje dziś, a ropa próbuje odbijać do niespełna 74 USD za baryłkę.

Euro Stoxx 50 pozostaje blisko historycznych szczytów, tracąc zaledwie około 0,7% względem rekordowego poziomu, a od początku roku indeks zyskał już blisko 8,5%.

Motorem wzrostów pozostaje sektor technologiczny, który jest zdecydowanie najmocniejszą branżą zarówno w ujęciu jednodniowym, jak i od początku roku, podczas gdy relatywnie słabiej zachowują się spółki konsumenckie i sektor komunikacyjny. Około 64% spółek w indeksie utrzymuje się powyżej 200-sesyjnej średniej kroczącej, co nadal świadczy o przewadze długoterminowego trendu wzrostowego.

Wśród najsilniejszych spółek relatywnych dominują Infineon, ASML oraz Siemens, natomiast największymi tegorocznymi przegranymi pozostają m.in. BMW, SAP, Mercedes-Benz i Adyen. Wycena indeksu na poziomie około 18,8-krotności zysków pozostaje umiarkowana na tle amerykańskich benchmarków, co wspiera tezę o stopniowym wzroście zainteresowania europejskim rynkiem akcji.

Źródło: XTB Research

Wtorkową sesję w Europie zdominowały spółki przemysłowe, technologiczne i związane z transformacją energetyczną. W gronie liderów znalazły się Siemens Energy (+4,6%), Siemens (+3,8%) oraz ASML (+3,7%), co potwierdza utrzymujący się napływ kapitału do segmentu AI i infrastruktury energetycznej. Mocno zyskiwały również Schneider Electric, Infineon oraz Safran, korzystając z poprawy nastrojów wokół europejskiego sektora przemysłowego. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się przede wszystkim spółki telekomunikacyjne, luksusowe oraz motoryzacyjne, a najmocniej traciły Deutsche Telekom, LVMH oraz Volkswagen. Mimo jednodniowych spadków część przecenionych spółek pozostaje wyraźnie na plusie w ujęciu rocznym, podczas gdy liderzy wzrostów utrzymują bardzo silną dynamikę od początku roku.

Źródło: XTB Research

Źródło: XTB Research

Wykres EU50 i DE40

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5

Prognoza Morgan Stanley